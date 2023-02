Az ötödik hadoszlop offenzívája

Térjünk át röviden Bill Gatesre, aki a Bill & Melinda Gates nevű alapítványán keresztül elég hathatósan befolyásolja a világ médiu­mait a neki kedvező irányba, különös tekintettel a járványokkal és az oltásokkal kapcsolatban, még konkrétabban a mostani és a leendő pandémiákkal kapcsolatos nézetek alakításában.

Az alapítvány adatbázisának áttekintése után az elemzők megállapították, hogy a járványok és az oltások Gates szája ízének és terveinek megfelelő bemutatására az alapítvány mintegy 319 millió dollárral támogatott több mint száz médiumot. A támogatottak között szerepel Amerika számos nagy hírhálózata, köztük a CNN, az NBC, az NPR, a PBS és a The Atlantic. Gates emellett számos befolyásos külföldi médiaszervezetet szponzorál, köztük a BBC-t, a The Guardiant, a The Financial Timest és a The Daily Telegraph-ot az Egyesült Királyságban, valamint olyan neves euró­pai újságokat, mint a Le Monde (Franciaország), a Der Spiegel (Németország), az El País (Spanyolország) és az al-Dzsazíra munkatársai.

Gates ezen túlmenően támogatja az oknyomozó újságíróközpontokat, összesen 38 millió dollárral. Ennek több mint a fele a washingtoni székhelyű Nemzetközi Újságíróközponthoz került. A Guardian által már csak „Szent Bill”-nek nevezett milliárdos 12 millió dollárral támogat újságíró szervezeteket is az Egyesült Államokban. A Gates-alapítvány emellett finanszírozza az újságírók közvetlen képzését világszerte (tehát nem csak Amerikában!), méghozzá ösztöndíjak, tanfolyamok, work­shopok formájában a marylandi Johns Hopkins Egyetemtől a dél-afrikai Rhodes Egyetemig. Érdemes még megemlíteni, hogy Gates számos médiakampányt finanszíroz, szintén nemcsak az USA-ban, hanem világszerte.

Még lehetne sorolni, de talán ennyi is elég. „Szent Bill” egyébként még szerény is abban, hogy nem vásárol meg direktben médiakonszerneket, mint például Jeff Bezos multimilliárdos, aki 2013-ban 250 millió dollárért megvásárolta a Washington Postot, ami azóta nem feltétlenül megy szembe a globalista fősodorral…

Egyes adatok és információk szerint összesen 13, elsöprő mértékben liberális és globalista irányultságú médiakonszern tartja a kezében a világ médiájának kilencven százalékát. Na innen szép a győzelem.

