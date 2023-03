A nyugati pénzügyi rendszert is tönkreteszi a háborús politika

Elsüllyesztjük Oroszországot? Ugyan! Energiaválság, infláció és bankcsődök lettek belőle – bravó, Washington, bravó, Brüsszel! És legyünk óvatosak.

Amikor Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter – a gazdasági hozzá nem értés mintapéldája, aki tönkretett bennünket – azt mondja, minden ellenőrzés alatt áll, az azt jelenti, hogy minden rosszra fordul, és senki nem ura a helyzetnek. Joe Biden és ostoba lakájainak oroszellenes politikája továbbra is kárt okoz a Nyugatnak. Annak érdekében, hogy felfegyverezzék Ukrajnát és gazdasági szankciókkal sújtsák Moszkvát, a nyugatiak soha nem nézték a költségeket, még annak árán sem, hogy feláldozzák a saját gazdaságukat, megfosszák magukat a megfizethető energiától, és őrült inflációt gerjesszenek.

De már sodorják a kötelet, amely gúzsba köti őket. Az amerikai tartalékbank, a Federal Reserve és az Európai Központi Bank ugyanis annyira felemelte a kamatokat az infláció megfékezésére, hogy ugyanúgy veszélybe sodorta a nyugati bankrendszert, mint ahogy az 2008-ban, a Lehman Brothers bankház összeomlásakor történt. Itt most már nem egy subprime-, azaz jelzáloghitel-válságról van szó, hanem kontrollálatlan kamatemelésről, illetve arról, hogy nem gyakorolnak felügyeletet az érintett bankok mérlegkönyvei felett. Ezúttal a Silicon Valley Bank merült alá, mert nem volt képes megbirkózni a kamatemelésekkel, és arra kényszerült, hogy veszteséggel adjon túl amerikai államkötvényeken a betétkivétek finanszírozására. Egy hónappal ezelőtt a bankot még az Egyesült Államok egyik legjobb pénzintézetének tekintették, amely 200 milliárd dolláros mérlegfőösszeg mellett hitelezett a startup cégeknek.

Most azt mondják nekünk, végül is csak az ország tizenhatodik legnagyobb bankjáról van szó, és ellenőrzés alatt tartják a helyzetet. De legyünk gyanakvók, mert nem zárható ki, hogy átterjed a fertőzés. Ha a pánik magával ragadja a betéteseket, egy bank sem élvez védettséget a csőddel szemben. Egyetlen nap leforgása alatt dollártízmilliárdokat vettek ki. És ha a kormány garanciát is ad a magánszemélyek betéteire, a vállalatokéra nem. Ha pedig a Federal Reserve felhagy a kamatemeléssel, hogy mentse a bankrendszert, akkor újra szárnyra kap az infláció a pénzügyi zsenijeink – Le Maire-rel az élükön – fortélyos oroszellenes stratégiájának csodálatos következményeként. Egyszerűen összetévesztették az orosz gazdaságot a zimbabweivel. Elfelejtették, hogy a 2008-as szankciók óta Putyin diverzifikálta a felvevőpiacait és a partnerségeit, elfelejtették, hogy az orosz ipar a bruttó hazai termék több mint harminc százalékát teszi ki, a mezőgazdaság pedig főleg exportra termel.

Megfeledkeztek róla, hogy nem lehet térdre kényszeríteni egy olyan országot, amelyé a bolygó ásványkincseinek egyötöde. Ez az ország önellátásra berendezkedve még akkor is kibír három évet, ha az orosz központi bankot megfosztották 300 milliárd dollár eszközállománytól. Ezzel szemben Franciaország, amely csak állandó eladósodottsággal tud fennmaradni és nincsenek nyersanyagai, nyolc napig se bírná ki, ha elvágnák a világtól. Iparunkat lerombolták, és mezőgazdaságunk is erre a sorsra jut, kiszolgáltatva a tisztességtelen versenynek, amelyet Brüsszel és Macron kényszerít rá. Franciaország egy romhalmaz, amely Európa legveszélyesebb, hadsereg nélküli országává lett, ahol a hatalom tehetetlen.

Az Oroszország elleni őrült szankciós politika Ukrajna, egy korrupt maffiaállam megmentésére, valamint az amerikaiaknak az oroszokkal szembeni gyűlöletének kielégítésére üllő és kalapács közé helyezte a Nyugatot. Az infláció megfékezésére megemelt kamatok veszélybe sodorják a bankrendszert. Ha pedig nem tesznek semmit, az a pusztító hatású, két számjegyű infláció kockázatával jár. A startup cégek kínlódni fognak: ez az oroszellenes gazdasági háború csodás eredménye. Először lepusztítják az európai gazdaságot egy jókora energiaválsággal, most pedig már az amerikai bankrendszer forog veszélyben, globális kihatásokkal. Annál is inkább, mert az amerikai gazdaság a féktelen fogyasztásra, ezzel együtt pedig az olcsó hitelekre épül, ami összeegyeztethetetlen a kamatemelésekkel. Ez felerősítheti a dollár iránti bizalomvesztést és jó szolgálatot tehet Oroszországnak, valamint Kínának, amelyek a nyugatiakkal ellentétben soha nem éltek a lehetőségeiken túlhaladóan fedezetlen csekkekből. Oroszország nem adósodott el.

Ha összeomlik az amerikai pénzügyi rendszer, ez alig érinti majd Oroszországot, mivel már most lehetetlenné váltak az orosz piacon a külföldi befektetők spekulatív műveletei, az orosz pénzügyi rendszer pedig fokozatosan szabadítja fel a rubelt a dollárhoz való kötöttség alól. Mindez Ukrajna és a NATO borítékolható katonai vereségével együtt könnyen az amerikai birodalom és a féktelen liberalizmus alkonyát jelentheti.

A szerző nyugalmazott francia katonatiszt, a Riposte Laïque hírportál publicistája