Pápaság egy őrült korban

Ferenc, a nyájas pápa – ha nem is a „jó” pápa, a világ plébánosa, mert az XXIII. János volt –, a katolikus egyház elsőként médiatudatos feje ezúttal a legkevésbé sem volt nyájas. Róma püspöke most a genderideológiát az egyik legveszélyesebb ideológiai gyarmatosításnak nevezte, amely elmossa a különbségeket férfi és nő között. Úgy is mondhatnánk egy filozófiából kölcsönzött kifejezéssel: kikezdi az emberi állapotot, az ember természetes állapotát. Ez ma már gyakorlati probléma. Tegyük fel, hogy a Joanná lett, transznemű John a kiszemelt párjával az oldalán felkeresi a plébánost (lelkészt, rabbit – teljesen mindegy, a dilemma ugyanaz): ő bizony össze szeretne házasodni. Hogy férfival vagy nővel tenné ezt, manapság szinte mindegy is – mint olvassuk, a német katolikus egyház egy része már az azonos nemű párokra is áldását adja, dacolva a szentszéki dogmával. Joan lobogtatja a nemváltását igazoló állami iratot: ő már nem John. Mit tegyen a pap? Fél évvel ezelőtt, egy szentszéki tanulmányúton feltettük ezt a kérdést a Hittani Kongregáció­ban járva, ahol a világ 1,4 milliárd katolikus hívője számára dolgozzák ki a teológiai tanítást. A válasz tömörítve:

az egyház tisztában van az emberi állapot változásaival, de nem akar elhamarkodott döntéseket hozni.

Az argentin Jorge Bergogliót, aki III. Gergely, azaz csaknem 1300 év óta az első Európán kívüli pápa, ma tíz éve választották meg egyházfőnek. Egy újságírócsoporttal éppen Erbílben, Iraki Kurdisztán fővárosában jártunk, amikor felszállt a fehér füst (nem Erbílben, hanem a Vatikánban). A világ többet változott tíz év alatt, mint Erbíl. Az Egyesült Államokban – ahonnan az összes olyan új őrültség származik, mint a genderideológia is – már csaknem kétmillió transzszexuá­lis él; ez egy kisebb NATO-tagállam népességének felel meg. A legfiatalabb korosztályban öt év alatt megkétszereződött a transzneműek száma.