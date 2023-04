A Saul fia ma már nem csak egy Oscar-díjat kapna

A film a semmiből robbant be 2015-ben azzal, hogy elsőfilm létére beválogatták a cannes-i versenyprogramba. Megnyerte a kritikusok (FIPRESCI) díját és a fesztivál második legnagyobb díját, a zsűri nagydíját, majd a magyar mozikban is megbizonyosodhattunk arról, hogy a sok elismerés nem a holokauszt-tematikának szólt. Mai szemmel nézve a cannes-i versenyprogramból a Saul fia volt a legjobb és azóta is legnagyobb hatású film, az Arany Pálmát elnyert, tamil menekültről szóló Szalmakutyák-átirat, a Dheepan például jól megcsinált film, de azóta teljesen elfelejtették.

A Saul fia semmiből való “berobbanása” persze egyébként is látszólagos: egyik napról a másikra lett szenzáció, de életek munkájával és megszállottságával. Aki szerint ez a film jókor volt jó helyen, az nem tudja, milyen munkába kerül az, hogy egy film így működjön a mozivásznon. Nemes Jeles László rendező például 2007-es bemutatóval jegyzi a film előtanulmányaként is tételezhető Türelem című, szintén holokauszt-témájú rövidfilmet, amiben már bizonyos mértékig kikísérletezte a Saul fia újító formanyelvét.

A rendező a Saul fia filmtervével is több országban, például Franciaországban próbálkozott hosszú éveken keresztül, de végül a sors fintoraként csak a Vajna-féle Filmalap látott fantáziát benne,

és adott neki egy magyar elsőfilmes viszonylatban korrekt, valójában nagyon szerény büdzsét. (Később egy külföldi filmfesztiválon egy producer szomorúan mesélte nekem, hogy ő is lehetett volna a Saul fia producere, de kihagyta a lehetőséget.) A Saul fia kiválóságának ez lehet az egyik titka is: a sok visszautasítás tanulságával a Filmalap elé már egy kikezdhetetlenre csiszolt projekt került, amire nem is lehetett nemet mondani.