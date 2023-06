Brüsszel, a fordított moralitású világ

A tavaly decemberben kirobbant brüsszeli korrupciós botrány akkoriban olyan eseménynek tűnt, amely alapjában forgathatja fel a hazug és képmutató brüsszeli világot. Most, fél évvel az események után kijelenthetjük: nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Fikarcnyit se változott semmi az Európai Unió intézményeiben, a kezdeti fogadkozások lassan elhaltak, a gyanúsítottak visszatérnek „dolgozni”, és Brüsszelben mindenki úgy tesz, mintha semmi sem történt volna. A szokásos ügymenet, mondhatnánk, de azért álljunk meg egy pillanatra, és merengjünk el azon: vajon mi is vezethetett oda, hogy most már ismét úgy viselkedhetnek, mintha valamiféle erkölcsi felsőbbrendűség glóriája ölelné körül a brüsszeli politikusokat. Olyan morális válságba jutott az EU, hogy miközben tagállamait igyekszik ideológiai alapon vasmarokkal megrendszabályozni, addig saját magára nem vonatkoztatja fennkölt esz­méit. Beszédes az is, hogy ezen értékek védelmét egy szomszédban zajló háborúban látják, nem pedig az európai békében.

Tavaly decemberben mindenkit a nekünk járó – és azóta álszent módon visszatartott – uniós forrásokról zajló viták és egyeztetések tartottak lázban, amikor bombaként robbant a hír: hatalmas korrupciós botrányt lepleztek le az Európai Parlamentben.

A legfontosabb gyanúsított Eva Kaili, az EP egyik baloldali alelnöke volt, aki ugyanazon Szocialisták és Demokraták EP-frakció tagja, mint az MSZP és a DK képviselői. A razziázó belga rendőrség a házában több-bőröndnyi készpénzt foglalt le, és hamarosan családtagjai is a gyanúsítottak közé kerültek. A botrány szálai egyre messzebb ágaztak, de csigalassúsággal érkeztek az új információk. Felmerültek olyan képviselők nevei, amelyeket előtte csak az európai politika legszakavatottabb ismerői hallhattak: Panzeri, Tarabella, Moretti, Arena, Cozzolino, a sort lehetne még folytatni. Látszólag jelentéktelen figurák, akik azonban jócskán ezen felüli hatalom és befolyás birtokosai.

A felháborodás első hangjai igencsak jelentősek voltak, főleg, hogy egyértelművé vált: nem egyszeri esetről beszélhetünk, hanem egy hosszú évek óta, mintegy bűnszervezetként működtetett liberális körről. Ez a sötét lelkű társaság EP-képviselőkből és hozzájuk kötődő NGO-k vezetőiből állt össze, tagjai pedig képviselői szavazataikat árulták jó pénzért külső hatalmaknak és cégeknek.

Csakhamar beszédtémává vált, hogy az EP saját átláthatósági és összeférhetetlenségi szabályai a korrupció melegágyát jelentik. A liberális bűnözői kör egyik kulcsfigurája, Panzeri 15 évig volt EP-képviselő, és aztán különféle NGO-k élén folytatta tovább „munkásságát”. Ezen idő alatt teljesen észrevétlenül tudott tevékenykedni, még a gyanú árnyéka sem vetült rá.