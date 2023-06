Ki ártatlan és ki nem?

Nem szeretnék bonyolult összehasonlításba belemenni az amerikai és a magyar büntetőeljárás különbségei kapcsán, már csak azért sem, mert nem vagyok jogász. Laikusként sem nehéz azonban néhány alapvető különbséget felfedezni: míg hazánkban már meglévő törvénykönyvek és jogszabályok szolgálnak alapul egy ítélethez, addig az Egyesült Államokban az úgynevezett precedensjog az irányadó, tehát a korábban hasonló ügyekben meghozott ítéletek. További fontos különbség, hogy a tengerentúlon egy tizenkét fős esküdtszék is döntést hoz az adott büntetőeljárásban, a filmekben látott, majdhogynem színpadi showhoz hasonló ügyvédi bizonyítások pedig alapvetően az ő érzékeikre, érzelmeikre próbálnak hatni – az esküdtszék tagjai ugyanis átlagos amerikai állampolgárok, akik a pártatlanság elve alapján, egyhangú vagy többségi szavazással hozzák meg végső döntésüket. Ám ők sokkal inkább hagyatkoznak intuícióikra, benyomásaikra, szimpátiájukra, semmint jogszabályokra vagy korábban már lezajlott perek ítéleteire.

Mindez pedig annak fényében tűnik érdekesnek, hogy egyre több esetben derül ki, az ítészek tévedtek, a külső szemlélő számára pedig úgy tűnhet, amikor az a kérdés, hogy valaki bűnös vagy ártatlan, az igazság tulajdonképpen csak másodlagos szempont. Az lesz az ügy nyertese, aki hatásosabban érvel, jobban hat az érzelmekre, határozottabban képviseli az igazát – vagy kiváló képességei vannak arra, hogy valamilyen állításról meggyőzzön másokat, még akkor is, ha az nem igaz.

Bő két hónapon belül másodszor emelnek vádat Donald Trump, az Egyesült Államok előző, republikánus elnöke ellen. Kevésen múlt, hogy nem harmadízben, a 2021. januári Capitolium-ostrom kapcsán. Csak hogy érezzék ennek a ténynek a súlyát: ő az első korábbi elnök az Egyesült Államok történetében, akivel szemben büntetőeljárás indul.

Az első ügy 2016-ig nyúlik vissza, amikor is a vád szerint Trump közvetítőin keresztül hallgatási pénzt fizetett ki az abban az évben tartott elnökválasztási kampányban. Azzal is vádolják, hogy számos hivatali iratot, köztük titkos és szigorúan titkos minősítésű dokumentumokat is magával vitt a floridai birtokára hivatali ideje vége után, és azokat nem szolgáltatta be a hatóságoknak, holott a törvények szerint át kellett volna adnia az iratokat a nemzeti levéltárnak. Ha ezekben a vádpontokban elítélik a volt elnököt, az akár szabadságvesztéssel is járhat.

És nem, nem szeretnék összeesküvés-elméleteket gyártani, illetve megállapítani, hogy ki ártatlan és ki nem, ugyanakkor nem tudom figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy 2024-ben lesz majd a következő amerikai elnökválasztás, Joe Biden pedig, ez a kedves öreg bácsi, aki látszólag azt sem tudja, hogy hol van és mi lenne a feladat, nem tudná másként megtartani a székét, csak úgy, ha Trump minimum egy kilométeres hátránnyal indulna, de leginkább sehogy.

Érdekesség egyébként, hogy Joe bácsi kapcsán is felmerült ugyanez a gyanú még ez év elején, valamikor januárban, ellene azonban mégsem emeltek eleddig vádat, és nem távolították el a hivatalából.

Pedig… Több helyszínen is minősített, titkos iratokat találtak az aktuálisan regnáló elnök munkatársai, ami a BBC szerint egyre nagyobb politikai kellemetlenséget okoz a Fehér Háznak. A Penn Biden Centerben talált iratok között Ukrajnáról, Iránról és Nagy-Britanniáról szóló dokumentumok vannak.