A határon túli magyarokról és a hűtőszekrényről

Vannak egyfajta visszatérő mémek, amiket feldob egy időben az internet – vagyishogy a közbeszéd –, ott egy ideig mennek, kifejtik a hatásukat – jelen esetben rombolnak –, aztán elfelejtik őket, majd eltelik egy kis idő, s valamiért újra felbukkannak. Kicsit újra gyűjtik a kommenteket, halmozódnak a dühös meg a röhögős fejek, aztán megint raktárba vonulnak, bízva a szebb napokban, amikor ismét lesz majd alkalom előhalászni és köztudatba dobni őket.

Várhatóan majd tavasszal, választások előtt is előbukkan pár darab ezekből a remek klasszikusokból. Például a következőből. Ez az egyik kedvencem:

„Üzenet a határon túli magyaroknak. Csak abba a hűtőből veszünk ki sört, amibe tettünk is bele.”

Ez ugyan egy kicsit bonyolultabb mondat, mint a hajdanvolt: „Több pénzt az embereknek!” szlogen, az MSZP-gyűjteménybe illő lakosság hülyének nézése, melyet óriásplakátokon toltak, de legalább annyira aljas. (A teljes szöveg – ezt kizárólag fanatikus gyűjtőknek, szakdolgozat íróknak, és városi folklór iráni elkötelezetteknek írom – így folytatódott: „Több pénzt a dolgozóknak, a családoknak, a nyugdíjasoknak! Több pénzt az önkormányzatoknak!”). Legalább annyira aljas ez a szöveg, mert mélyebben rombol. Nem a tényekre, nem a logikára épül, hanem az irigységre.

A politika persze alapból az érzelmeket veszi célba elsődlegesen, ezt tudjuk, de nem mindegy, hogy a lelkesedés, a hit, a fellángolás vagy netán a remény kiváltása a cél, vagy pedig a sárga irigység, a „nehogy már neki több jusson egy doboz gyufával is” érzete.

Persze ez is olyan, mint ezek a visszatérő mémek. Elég csak felütni a történelemkönyvet, s látjuk, a baloldal mindig az irigységre épített. És épít. Itt is.

Miért van neki négyszobás lakása, miért van neki földje, üsd a kulákot, vegyük el tőle. Bulgakov remekül leírja a Kutyaszív című regényben, hogy milyen az, amikor a kommunista egyenlősdit játszik.

Belép a népbiztos a professzor lakásába, meglátja a könyvtárát, a sok száz kötetet, majd így szól: „XY elvtársnak egy darab könyve sincs, YZ elvtársnak a házból pedig csak három. Nem baj, elvtárs. Majd elosztjuk egyenlően!”