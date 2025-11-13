idezojelek
Vélemény

A határon túli magyarokról és a hűtőszekrényről

Elég csak felütni a történelemkönyvet, s látjuk, a baloldal mindig az irigységre épített. És épít. Itt is.

Pozsonyi Ádám
2025. 11. 13.
Fotó: Török János/Délmagyarország

Vannak egyfajta visszatérő mémek, amiket feldob egy időben az internet – vagyishogy a közbeszéd –, ott egy ideig mennek, kifejtik a hatásukat – jelen esetben rombolnak –, aztán elfelejtik őket, majd eltelik egy kis idő, s valamiért újra felbukkannak. Kicsit újra gyűjtik a kommenteket, halmozódnak a dühös meg a röhögős fejek, aztán megint raktárba vonulnak, bízva a szebb napokban, amikor ismét lesz majd alkalom előhalászni és köztudatba dobni őket.

Várhatóan majd tavasszal, választások előtt is előbukkan pár darab ezekből a remek klasszikusokból. Például a következőből. Ez az egyik kedvencem:

„Üzenet a határon túli magyaroknak. Csak abba a hűtőből veszünk ki sört, amibe tettünk is bele.”

Ez ugyan egy kicsit bonyolultabb mondat, mint a hajdanvolt: „Több pénzt az embereknek!” szlogen, az MSZP-gyűjteménybe illő lakosság hülyének nézése, melyet óriásplakátokon toltak, de legalább annyira aljas. (A teljes szöveg – ezt kizárólag fanatikus gyűjtőknek, szakdolgozat íróknak, és városi folklór iráni elkötelezetteknek írom – így folytatódott: „Több pénzt a dolgozóknak, a családoknak, a nyugdíjasoknak! Több pénzt az önkormányzatoknak!”). Legalább annyira aljas ez a szöveg, mert mélyebben rombol. Nem a tényekre, nem a logikára épül, hanem az irigységre.

A politika persze alapból az érzelmeket veszi célba elsődlegesen, ezt tudjuk, de nem mindegy, hogy a lelkesedés, a hit, a fellángolás vagy netán a remény kiváltása a cél, vagy pedig a sárga irigység, a „nehogy már neki több jusson egy doboz gyufával is” érzete.

Persze ez is olyan, mint ezek a visszatérő mémek. Elég csak felütni a történelemkönyvet, s látjuk, a baloldal mindig az irigységre épített. És épít. Itt is.

Miért van neki négyszobás lakása, miért van neki földje, üsd a kulákot, vegyük el tőle. Bulgakov remekül leírja a Kutyaszív című regényben, hogy milyen az, amikor a kommunista egyenlősdit játszik.

Belép a népbiztos a professzor lakásába, meglátja a könyvtárát, a sok száz kötetet, majd így szól: „XY elvtársnak egy darab könyve sincs, YZ elvtársnak a házból pedig csak három. Nem baj, elvtárs. Majd elosztjuk egyenlően!”

„Üzenet a határon túli magyaroknak. Csak abba a hűtőből veszünk ki sört, amibe tettünk is bele.”

„Mindenki ott szavazzon, ahol adót fizet!! Ennyi!!” – Kommenteli Róbert. – „Nagyon jó!!! Ott a pont!!!” – Ez Gábor véleménye. – „Orbán Megveszi őket alamizsnáért. szavazatokért kapsz orbántól zsák krumplit gumicsontot. alamizsnát kapsz 5 ezer forint CBA utalvány. kőzmunkáért segélyért zsarolás. MINDEN A MAGYAR ADÓFIZETŐK PÉNZÉN VAN.” – Egészíti ki mindezzel Mária, Békéscsabáról. (Mivel a vélemény szabad, sem a helyesírást, sem a kis és nagybetűket nem javítottam ki, hiányzó pontokat is csak azért illesztettem olykor a megfelelő helyre, hogy értelmes legyen a szöveg. Mármint az enyém.

Ha levakargatjuk a külső mázt, s az összes réteget lefejtjük, akkor kb. ennyi marad:

Add el apádat, anyádat, gyerekedet, családodat, fajtádat – pénzért. Itt van a nagymama fényképe, ahol apám elsőáldozásánál mosolyog – adj érte egy sört. Tied!

Itt a feleségem kelengyéje – egy zsák krumpliért már viheted. Apád sírját odaadod parkolónak, ha kapsz tőlem egy ezrest? Hát persze. Esküdet megszeged pénzért? Mi az, hogy! A lelkedért mit kérsz cserébe? Meg a becsületedért? A múltadért, emlékeiért, elveidért? Pénzt. Minél többet. De ha keveset, az se baj. A becsületem amúgy se túl nagy, elveim pedig nincsenek. Igazából eladni se lehet.

De ha az erkölcsi részt figyelmen kívül hagyjuk – már amennyire lehet –, ez tények szempontjából is ostobaság. Azok a magyarok a határon kívül rekedtek, mert a határokat áttolták a fejük felett. Ők nem tehetnek erről. Volt idő, amikor Buda nem volt magyar, de Kolozsvár meg Munkács igen. Bornemissza Péter Kárpátalján írja meg a Siralmas éneköm című versét, melyben elhangzik a mondat: Vajjon s mikor lészön jó Budában lakásom!

Aki ezt nem érti, az nem érti magát a történelmet, nincs nemzettudata, és valami nagyon alacsony perspektívából tekint a világra.

Ha a földön fekszel, s a szőnyegről kukucskálsz magad elé, mereszted a szemed, legfeljebb a zoknit látod az ágy alatt, meg a pormacskákat, de a magasabban fekvő tárgyakat, a tágabb horizontot aligha. Ilyen látásmódja van annak is, aki ezt a gyalázatos jelmondatot kiötlötte. (Vagy pedig ilyen színvonalú szavazókra kacsintgat.)

Ezért nem fogja fel, hogy ez kb. olyan, hogy a lakást a család együtt vette jó 20 évvel ezelőtt, együtt festette, tatarozta, közösen vette bele a hűtőt, cipelte együtt fel a hatodikra, majd jött valami bolsevik, született valami hülye rendelet, leválasztott két szobát, és most azzal uszít, hogy a lakásból kizárt családtagokat még egy sörrel se lehet megkínálni, ha összeülünk beszélgetni.

Jómagam, még ifjonti fejjel azt hittem, hogy a politika az olyasmiről szól, hogy gazdaság, haderő, történelmi jogfolytonosság, gyarapodás, honnan-hová kérdései stb. De jelenleg botránypolitizálás folyik. Ki, mikor, mit mondott, hogy mondta, kinek a táskája, kabátja, órája, autója, unokahúga, fizetése, hobbija, felesége, botlása, előkerült fényképe, bizonyítványa, haja, fülcimpája és cipőfűzője. És persze hűtőszekrénye. Mi az, amit oda tudunk dobni az irigységre hajlamos réteg elé, aki – erkölcsi paravánok és felháborodások mögé húzódva – lincselni tud kéjjel.

„Üzenet a határon túli magyaroknak. Csak abba a hűtőből veszünk ki sört, amibe tettünk is bele.”

Megjegyzem, ez igazából annak a beismerése is, hogy a kutya nem szavazna ránk a határon túlról. Tudjuk jól, hogy ott nektek mi nem kellünk. Tudjuk, hogy nem kapnánk tőletek egyetlen voksot. Akkor viszont ti ne is szavazzatok egyáltalán. Sőt, ne is legyetek. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és EP-delegációjának vezetője nemrégiben kifejtette, a „nem ukrán anyanyelvű” emberek csak úgy válhatnak a társadalom teljes jogú tagjaivá, ha jobban beszélnek ukránul, nem erőltetik a magyart, Kollár Kinga szerint meg az erdélyi magyaroknak jobban kellene beszélniük románul, az anyanyelv megőrzése csak hátrány számukra.

Nem baj, ha beolvadnak, ha eltűnnek onnan, addig se nyitogatják a hűtőt és nem szavaznak Orbánra.

