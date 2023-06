Megszállók zászlói a Városházán

Karácsony Gergely kitűzte a Főpolgármesteri Hivatal épületére két kedvenc zászlaját: Ukrajnáét meg a szivárványosat. Nem először teszi. Szent meggyőződése ugyanis: őt négy éve azért emelte pajzsra a budapestiek szűk többsége, hogy egész nap facebookozzon, az autósoktól elvett sávokat a biciklistáknak adja, elgazosítsa a közparkokat („méhlegelő”), valamint (de elsősorban) zászlókkal bíbelődjön. Nyilván ezt képzeli, különben miért csinálná?

A zászló: szimbólum. A sajátjainkat – az anyaországét, Erdélyét, Székelyföldét, a Felvidékét, Délvidékét, Kárpátaljáét, településein­két – különösebb alkalom nélkül is kitűzhetjük bármikor, hiszen magyarok vagyunk, a Kárpát-medence az otthonunk. Ünnepnap sem kell hozzá. (A mi házunkon egész évben leng a magyar zászló.) Ám aki idegen államok jelképeivel tapétáz ki magyar közintézményeket, ráadásul oly gyakorisággal, mint Karácsony Gergely (az ukrán mellett például már a kurd zászlóval is parádézott), az más okból teszi. Valamiféle kényszerbetegség, kóros megfelelni vágyás, csinovnyik ­lelkület állhat a hátterében. Érdekes, mindig pont azokkal a zászlókkal bohóckodik, amikkel a nyugati balliberális fősodor. Vajon miért?

Amikor a németek 1940. június 14-én egyetlen puskalövés nélkül elfoglalták Párizst, a Diadalívre máris kitűzték a horogkeresztes zászlót, s katonáik díszlépésben végigvonultak a Champs-Elysées-n. Franciaországot megszállták, beletaposták a földbe. Majd amikor a szovjetek bevették Berlint, ők is kitűzték a maguk sarló-kalapácsos, vörös zászlaját a Reichstagra – leggyakrabban az erről készült ikonikus fotóval kezdődnek a témáról szóló írások. Magyarország megszállása után negyvenöt évig nálunk is csak a szovjet lobogóval együtt szabadott kitűzni a magyart.

Idegenek zászlait rendszerint olyankor kell kitennünk, amikor nem vagyunk szabadok. Amikor katonai, gazdasági és/vagy szellemi megszállás alatt állunk. Karácsony Gergely – bár saját bevallása szerint háborúban áll Oroszországgal – katonailag egyelőre nincs megszállva, nem rabolták el egy ­T–72-essel, így marad a másik két lehetőség. Azt a hétfőn nyilvánosságra hozott titkos­szolgálati jelentésből tudjuk, hogy a választási kampányban létrehozott csapata, a 99 Mozgalom több mint félmilliárd forintnyi adományt kapott ismeretlen jótevőktől, Gergely szerint „mikroadományozóktól”.

Ám az a tény, hogy ennek az összegnek a zöme euró­ban és fontban landolt az adománygyűjtő dobozaikban (amelyek hollétéről amúgy előzőleg a lőtéri kutyát sem tájékoztatták), legalábbis kétségessé teszi, hogy honi kisnyugdíjasok adakoztak volna. Jóval életszerűbb, hogy ugyanúgy Nyugat felől dőlt a lé, ahogyan Karácsony megfutamodása után Márki-Zay Péter is Nyugatról, főként az Egyesült Államokból kapta a négymilliárd forintnyi dollárt. Ennyit tehát Karácsony és a teljes magyarországi baloldal gazdasági jármáról.

Karácsonyék szellemi rabigája a pénzügyiből következik. Aki fizet, az rendeli a zenét. Így hát azt teszik, amit a külföldi mecénások előírnak nekik. Ha önálló entitások lennének és annyira érdekelnék őket a „transzjogok”, akkor Demszky saját szakállára már 1990-ben szivárványosra festette volna a Városházát. Csakhogy akkoriban az még nem szerepelt az amerikai sorvezetőkben, így nem tette. Már majdnem úgy írtam: „eszébe sem jutott”. Ami, persze, képtelenség. Ezeknek nincsenek, soha nem is voltak önálló ­gondolataik, egyéni kezdeményezéseik. Ők csak helytartók, végrehajtók. Teszik, amit az aktuális birodalmi központ előír.

(Azt hiszem, Demszky idejében még a legszélsőségesebb SZDSZ-esek is árkot röhögtek volna aköré, aki a „transzjogokkal” kilincsel náluk, illetve szájon kapják, aki gyermekek „nemátalakítását” ajánlgatja vagy az óvodások szivárványos érzékenyítését emlegeti.)

Karácsony Gergely és a magyarországi baloldal teljes szellemi lepusztultságában egy olyan, soviniszta állam zászlaját lobogtatja, amelyik 2014 óta módszeresen üldözi, sőt gyilkolja saját nemzetiségeit. A kárpátaljai magyarokat (a donbászi oroszokkal ellentétben) nem ölték, viszont már évekkel az orosz támadás előtt ellehetetlenítették anyanyelvi oktatásukat, megtiltották anyanyelvük használatát a hivatalokban, neonáci vonulásokkal tartották rettegésben őket.

Közben meggyalázták emlékműveiket, ledöntötték a munkácsi turulszobrot, fölgyújtották Ungváron a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség székházát. Politikusaik nyilvánosan azzal fenyegetőztek, hogy megtámadják Magyarországot. Az ukrán bábállam elnöke pedig titokban azt tervezgette, hogyan robbantják föl a magyar gazdaságot életben tartó Barátság kőolajvezetéket. Hosszasan sorolhatnám az őshonos magyarságot ért súlyos jogtiprásokat, a Magyarország elleni nyílt provokációkat.

Íme, egy ilyen államnak a zászlajával lobogóztatta föl a budapesti Városházát Karácsony Gergely! Gondolkodó, ép elméjű, ép lelkű ember ilyet nem tesz. Ám egy csinovnyik csak szolgálni tud. Most ez a napiparancs Brüsszelből és Washingtonból. Most épp szláváukrájinyi van, és térdeplés a pőre zongorista előtt. Karácsony Gergely pedig térdel, s közben bárgyún vigyorog. A kétszázezer kárpátaljai magyarra pedig nagy ívben tesz.

A szivárványos zászló más tészta. Persze annyiban nem, hogy a birodalom azt is megköveteli, azért nyomják úton-útfélen az arcunkba. Nem katonai, hanem szellemi megszállás. E rongy annyiban más, hogy ez testesíti meg a nyugati balliberalizmus új vallását. A vallást, amely az Istent megtagadó, a teremtésből gúnyt űző, önmaga karikatúrájává züllött, dekadens ember szexuális perverzióinak és beteg gondolatainak dicsőítését hirdeti. Eksztázisban lobogtatják az új világvallás szent zászlaját, hurcolják körbe-körbe Nyugaton, zebra helyett az aszfaltra festik, rituálékat, liturgikus eseményeket szerveznek, nyilvánosan imádják. Hittérítőik is vannak: az úgynevezett drag queenek. Ők Nyugaton lassan már fontosabb szereplői az óvodai, iskolai gyermeknevelésnek, mint az óvónők, tanárok. A szivárványos vallás is ugyanazt hirdeti, mint Jézus: engedjétek hozzám a gyermekeket.

Csakhogy míg Krisztus szeretetre tanította a gyermekeket, addig szivárványosék nemváltásra meg beteg perverziókra. Hogy lány létükre lehetnek fiúk s fordítva.

Miközben elfogadásról, egyenlőségről papolnak, globális lejárató kampányokat szerveznek a kereszténység ellen, megtapossák jelképeit, virtuálisan meglincselik papjait. Így fordulhat elő, hogy amikor egy ezeréves keresztény ország államalapítási ünnepén kitűz két keresztes zászlót a Parlamentjére, miként mi, magyarok 2018. augusztus 20-ra, akkor a globalisták egyik helyi csinovnyikja, Sermer Ádám fölböfögi: undorodik a keresztes zászlóktól, és inkább az uniós zászlónak kellene ott lengenie…

Amikor emberek egyre nagyobb csoportja előjogokat követel a rútnak, torznak, betegnek, egész esztendőn át tartó ünnepségeket szervez köréjük, sőt tűzzel-vassal üldözi azokat, akik ezt az egész infernális vonaglást rútnak, torznak és betegnek nevezik – az azt jelzi: annak a civilizációnak harangoztak. Csakhogy már harangozó sincs: a holland templomokban bazár nyílt, esetleg szado-mazo szexshop.

Ott tartunk, hogy Magyarországot azért terrorizálják saját „szövetségesei”, mert nem engedi be az óvodákba, iskolákba a szivárványos szekta hittérítőit, nem hagyja, hogy kisgyermekek agyát perverz baromságokkal tömjék. Egy rakás nyugati ország hadba lépett ellenünk az Európai Bíróságon a gyermekvédelmi törvényünk miatt, közben szivárványos zászlaikat lengetve fenyegetőznek, hogy még több pénzt vesznek el tőlünk, ha nem hagyjuk szabadon működni szivárványos hittérítőiket.