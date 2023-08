Terv minden elpusztítására

Júniusban, 92 éves korában elhunyt Da­niel Ellsberg. A Rand kutatócégnél szerepet vállalt a vietnámi háború dokumentumaiból készült szigorúan titkos, 47 kötetes tanulmány összeállításában. Noha a háborút már az 1950-es évek óta megnyerhetetlennek tekintették, az egymást követő amerikai elnökök Eisenhowertől Nixonig hazudtak a konfliktusról.

Miután Ellsberg nyilvánosságra hozta a titkosított dokumentumok példányait, a hétezer oldalas anyag a Pentagon-iratokként vált ismertté. Mindemellett 1958 és 1971 között Ellsberg főállásban a nukleáris háború egyik tervezőjeként dolgozott az Eisenhower-, a Kennedy-, a Johnson- és a Nixon-kormányoknak. Szerinte Trumantől Trumpig szinte minden amerikai elnök fontolgatta vagy irányította, hogy az Egyesült Államok komoly előkészületeket tegyen a taktikai vagy stratégiai nukleáris hadviselés lehetséges, közeli megkezdésére.

A legtöbb terv a Szovjetunióra, Észak-Vietnámra és Észak-Koreára vonatkozott, ahogyan Irakra, Iránra, Indiára és Líbiára is. Kína esetében pedig Pekingnek a koreai háborúban (1950), illetve a Tajvani-szorosi válságokban (1954–55, 1958) játszott szerepe élesítette az amerikai nukleáris terveket. Ám a legutóbbi időkig nem volt ismert, hogy Ellsberg szintén titkos másolatokat készített a Pentagon terveiről Oroszország, Kína, valamint bolygónk „lefejezésére”. A The New York Times 2021 májusában hozta nyilvánosságra Ellsberg titkosított iratait a Kínával szemben tervezett nukleáris támadásról a Tajvani-szorosban 1958-ban kialakult feszültség idején. A Pentagon vezetői az első csapás opciót szorgalmazták, annak ellenére, hogy úgy vélték, a Szovjetunió – akkoriban Kína szövetségese – megtorlást indíthat, és milliók pusztulhatnak el.