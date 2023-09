A gyanútlan farkas megette Dollyt

Újabb megoldás a farkas természetes ellenségének a betelepítése. Meg kell vizsgálni, hogy lehet tömegesen importálni olyan állatokat, amelyek farkast esznek. Ez nem lesz egyszerű, de a genetika, a tudomány olyan szinten van, hogy semmi sem lehetetlen. Megkérdezzük a mesterséges intelligenciát is. Hogyan lehet elérni, hogy egy farkas vérig sértsen egy ilyen vadállatot, és attól kezdve a sértett fél már csak őt keresi.

Az is lehet, hogy a farkasnak elvesszük az identitását. Ha a vadállat kifejezésből sikerül kiiktatni a vadat, akkor egyszerű állat marad. Ez már sikerült az emberi világban is nekik, ahol a nemzetállam kifejezésből igyekeztek kiirtani a nemzet szót, és akkor már csak állam maradt. És akkor már csak egybetűnyi különbség van az állat és az állam között. Az a kis különbség pedig hamar eltűnik.

Végül is azt mondta a bizottság: a természetvédelmi törvényt lehet módosítani, a védett állatok közül kivesszük a farkast. Közben a világban a probléma milliónyi, amit meg kellene oldani, de ez most fontos. Tehát a farkas szabadon kilőhető. Vadászható. A renitens állat vagy állam hasznosítható. Mirigyei a kozmetikai iparban, bőre téli bundaként és a többi. Talán még a húsa is ehető, miért, evett már valaki farkast? Lehet, hogy jó.

A farkasok pedig értetlenül állnak a hirtelen feltámadó emberi vadászlelkesedés előtt. Mi ez? Mi történt? Nem tartozunk az európai törvények hatálya alá? Most akkor menekülni kellene? Nem tudják, hogy mindez egy öreg tenyésztett póni ­miatt van, mert valamelyik hülye közülük pont az elnök asszony Dollyját ette meg. Nem menekülünk, mondják a farkasok. Inkább bevesszük az embert is a természetes ellenségeink közé. És iszonyatos pusztításba kezdünk. Emberre fogunk ezentúl vadászni, ahogy ők is ránk.

Írhatjuk át a meséket: a bárányt vagy a kismalacokat emberre kell cserélni. A farkasokat pedig aki tudja, ölje. Megérdemlik. Dollyért.

A szerző író, rendező

Borítókép: Ursula von der Leyen bizottsági elnök a Dolly névre hallgató egykori pónilovával (Fotó: AFP)