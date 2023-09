A legőszintébb magyar dalok

10. Bonanza Banzai: Elmondatott (1992)



„Sietni kéne testér, szeretni, lenni élni”

A Bonanza Banzai 1992-es nagylemezének névadó dala különös hangzásvilágú. Az album nagy sikert ért el a rajongók körében, annak ellenére, hogy a dal sosem vált a rádiók kedvencévé, sőt egyáltalán nem játszották. Talán nem tévedünk, ha az Elmondatott című szám komor, nyomasztó lenyomata a rendszerváltást követő megtébolyult Magyarországának. Az Elmondatott a Bonanza Banzai-dalok minden sajátosságát magán hordozza: egy összeomlott rendszer elleni lázadást, a múlt és jelen furcsa lázálomszerű keveredését, némi posztdekadenciát és természetesen sok-sok szintetizátor rüntyögést. A dalhoz kiváló videoklip is készült: céltalanul bóklászó emberek, elszakadt kötelékek és egy különleges gyermek, aki jobb jövőre méltó, de ott, ahol él, még az angyalok is elbotlanak, talán így lesznek támaszai az itt élőknek.





9. Esti Kornél: Gagarin (2009)

„Édes lelkem elvtársak, vár az éter hadd lássak”

Az Esti Kornél alternatívrock-együttes első, 2009-es stúdiólemezéről származik a Gagarin című dal, amelyen keresztül Jurij Gagarin szovjet űrhajós lírai énjébe bújhatunk bele. A mezőtúri csapat zeneileg és szövegileg is jól felépített dala pillanatok alatt létrehoz egy olyan mikrokozmoszt, amelyre csak a legnagyobb együttesek képesek.

Dal az elvágyódásról és mindazokról a titokzatos dimenziókról, amelyek csak a kiváltságok számra érhető el.



8. Schmidt Vera: Nézhetnélek (2003)

„Csatáimat nem vívhatod meg”

Schmidt Vera 2003-ban tűnt fel egy kereskedelmi televízió tehetségkutató-versenyén. Noha a dobogóra nem léphetett fel, de saját dalainak őszinte, lírai érzékiségével azonnal sokak szívébe lopta be magát.

Hrutka Róbert és a Jamie Winchester patronálásával 2005-ben jelent meg első és utolsó szólólemeze, amelyen akusztikus gitárral, líraian dolgozza fel egy fiatal nő élethelyzeteinek útkereső, sorsfordító állomásait: együtt vagy külön? A Nézhetnélek című dal egyfajta esszenciája az albumnak.

Kerek, tömör drágakő, amely játékosságra hívja a hallgatót. Álom és valóság keveredése, akárcsak a reménységé, hogy rátalálhatunk az igazira, ahogy ő is ránk találhat.





7. Nemjuci: Nem (2009)

„Leülök, és nézem a nappalidból, hogy veszek el lassan a napjaidból.”

Németh Juci bandája alakulása évében, 2009-ben készítette első stúdiólemezét, amelyik egyik igazi slágere a Nem. A tagadás és az ellentétes érzelmek egymás mellé helyezése pörgeti a dalt. Az ész és az lélek igazi harca, amelyben nem mindig az okosabb érzékszervünké az utolsó szó. Öveket bekapcsolni, kezdődik a szívhullámvasút!





6. Szilárd: Odafenn (2002)

„Ki tudja, milyen az az élvezet, mikor a zongorát egyedül szétvered?”

Balanyi Szilárd, a Quimby billentyűsének első szólólemeze egyik legnagyszerűbb dala, amelyben megtudhatjuk, hogy a minden a jövő titka. A dal nem kevesebbet szeretne, mint egyfajta útmutatást adni a boldogsághoz, a sikerhez, mindahhoz, ami felemel. Kiválóan megkomponált zenei alap, jó ritmussal. Igazi profi munka.





5. Hrutka Róbert: Hét nap után (2011)

„Kérlek, ne ítélj, ne mondd meg majd ki mennyit ér”

Hrutka Róbert egy tucat énekes és együttes életútját alapozta meg vagy biztosította be nagyszerű dalaival. 2011-ben jelent meg második szólólemeze, ahol a kiváló gitáros saját dalait énekli. A Hét nap után összetett hangzású dal, amelyből felsejlik, hogy mi is történhet a hetedik nap után.





4. Ponikló Imre: Hordozó: (2009)

„De nincs senki, aki kiállna a tér elé, és összeszedné 30 év tévedését”

Az Amber Smith frontemberének névtelen szólóalbuma 2009-ben jelent meg. Egy méltatlanul elfelejtett – pontosabban fel nem fedezett – lemez kiváló dalokkal. A Hordozó című szám ugyancsak egy sokrétegű, generációs dal, amely szintén eljátszik az ellentét párokban, illetve azzal a gondolattal, hogy van-e jogunk más életet élni, olyat, amelyet nem nekünk szántak, mégis osztályrészünknek érezzük. Valami olyat, amit ki nem mondva, de magunkban hordozunk.

3. Zagar: Bossa Astoria (2002)

Zságer Balázs által vezetett Zagar első igazi nagy durranása a Bossa Astoria, amely egy csapásra megbolondította az alternatív és az elektronikus zene kedvelőit. A Local Broadcast album megalapozta a csapat hazai és nemzetközi hírnevét. A Bossa Astoria egyetlen szó nélkül is benne van minden a fővárosi underground létből, a romkocsmák illatából. Bor, mámor, szerelem és természetesen a városon átrobogó 7-es busz elmaradhatatlan zörejei.

2. Roy és Ádám Trió feat. Presser Gábor: Vagy az ördög van velem még (2005)

„Úgyse győzhetsz, nem adom fel. Bárcsak tudnám hogyan is kell”

Az évtized duettlemezének is emlegetett dal a Fullánk albumon jelent meg, Roy és Ádám Presser Gáborral alkotta, de kevésé ismert sláger. A dal szövegírója Horváth Attila. A Vagy az ördög van velem még című dalban benne van minden a régi szerelmek nosztalgiájából és az örök sóvárgás az álmok mélységes világa felé.



1. Ákos: Végre (1998)

„Így lettél múzsa, így köt majd gúzsba”

Kovács Ákos Ikon című száma nem szűkölködött a slágerekben. A korongon található a magyar könnyűzene egyik legszebb szerelmes dala is, a Végre. Eredetileg versként született meg, amelyet Madarász Gábor hangszerelésében kapta meg végső formáját. Egy igazán őszinte dal, amelyet mindenki magáénak érezhet. Dal egy szerelmes férfi vívódásáról, a szerelem játékáról és mindazon érzésekről, amelyek emberré tesznek.



+ 1 Yonderboi: Were You Thinking of Me (2005)

„Oh, were you thinking of me?”

Fogarasi László – művésznevén Yonderboi – első kislemeze, a Were You Thinking of Me? 2005 év végére készült el. A dalban Ponikló Imre énekel, a klipet Fogarasi László rendezte. Az elektronikus zene kedvelőinek igazi csemegéje készült el ekkor, amely dallamosan, lényegre törően jut el a hallgatók szívéhez.

