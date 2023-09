Egy előre hamisított történelem történetei

Ha lehet valami meghatározó attribútuma a népmeséknek, az alighanem a mesélő. Nem kifejezetten a személy, aki meséli, hanem az, hogy valakinek el kell mesélnie őket. Tovább kell adnia, mert alighanem ő is hallotta valakitől, akinek szintén elmesélték, feltehetően neki sem először, és így tovább. Már senki nem tudja, honnan jött a történet, nem is fontos, mert a fontos a történet, aminek át kell öröklődnie hallgatóságról hallgatóságra.

Ettől persze mindig változik is picit, talán csak árnyalatnyival, talán fordulataiban is, újabb epizódok kerülnek bele, esetleg kerülnek ki belőle. Mint a pletykás játék, amikor a sorban állók a szomszédjuk fülébe súgják, amit hallottak, és a végén teljesen más sül ki belőle, mint ami elindult.

A népmesének ezért nincs végleges „formája”, annyiféle változatban létezik, ahányszor elmesélik. És ha lejegyzik, akkor is annyiféle verziója van, ahányszor leírják.

Úgy terjed, mint a vicc, amit hallott valaki, és elmondja másnak is. Hogy honnan jött, ki találta ki, ki mesélte először, nem lehet tudni, de nem is lényeges, mert lehet, hogy ő is mástól hallotta. Ha nem is ugyanazt, de valami hasonlót, legfeljebb igazít rajta egy kicsit, és úgy adja tovább. A lényeg a vicc, a történet, a gondolat. Ettől lesz mindannyiunké, közös és mégis személyes, és ezért szeretjük.

Ha jól emlékszem, David Lynch amerikai filmrendező egyszer arról beszélt, hogy szerinte

nem az embereknek vannak gondolataik, hanem a gondolatok önállóan léteznek, körülveszik, behálózzák a világot, amiben élünk,

és így találunk rájuk. Ezért fordulhat elő, hogy egymástól függetlenül ugyanaz az ötlet eszébe juthat több embernek is. Akár olyan formában is, hogy egyszerre dolgoznak ugyanazon a forradalmi találmányon, még ha nem is tudnak egymás munkájáról. Nem ilyesmit fejtegetett annak idején Platón, amikor az ideákat emlegette?