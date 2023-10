Az úgynevezett Nyugat

Ha már erről beszélünk, engedjék meg nekem, hogy a lehető legprovokatívabb legyek. S mi lehetne a mai világban annál provokatívabb, mint hogy valaki Putyint idézi? Hát akkor én most ezt fogom tenni, pusztán azért, mert az orosz elnök – bármennyire is elítéljük Ukrajna megtámadását – elég pontosan látja ennek a nyugatnak (pardon, Nyugatnak) a működését és mozgatórugóit. Amely működés és szándék eljuttatta odáig, hogy még saját tagját, szövetségesét is megpróbálja megrendszabályozni, s megpróbálja megváltoztatni politikai viszonyait – értsd: felülírni az emberek szabad választásokon kinyilvánított akaratát.