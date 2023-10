Október 23-a ünneplése 2023-ban

Ha összekeverednek népek, történelmileg kibékíthetetlen vallások, kultúrák, eltűnik az ember identitását fenntartani képes hit és a hová is tartozom életérzése. Október 23-a 2023-ban mintegy figyelmeztető is lehet a két 23-as szám találkozásával. Nem is lenne meglepő, hisz 1956-ban is a nemzeti lét visszaszerzése volt a fő üzenet a hősi halottak áldozatán keresztül. Most pedig jóvátehetetlenül sodródunk a pusztulásba háborúk, emberkísérletek, a technikai mindenhatóság és egyéb okok miatt.