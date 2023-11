A színlelt bűntudathullám átka

A terrorizmus mellett kiálló demonstrációk után a baloldali politikusok is, akik tegnap még az ellenőrizetlen bevándorlás mellett szavaztak, és jól tudjuk, holnap is így fognak tenni, kitárták lelküket a nép előtt, óvatosan megvallva, hogy valószínűleg valahol, valami hibát biztos elkövettek, amikor milliószámra engedték be a harcedzett fiatal férfiakat a világ azon részeiből, ahol a zsidógyűlölet általános iskolai tananyag.