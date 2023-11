Riadókészültségben kell maradnunk!

Ha ez a két iraki előember végül kap pár év kótert, összetehetjük a két kezünket. Tudniillik Nyugaton nem példa nélküli, hogy futni hagyják a szexuális ragadozókat, ha „eltérő a kultúrájuk”. Öt esztendővel ezelőtti hír: egy francia bíróság csupán felfüggesztett börtönre ítélt egy bangladesi migránst, amiért egy 15 éves francia kislányt megerőszakolt, egy másikat pedig megkísérelt megbecsteleníteni 2015-ben. Jellemző, hogy a „csupán” megkísérelt erőszaknál a rendőrség először – az áldozat többszöri panasza ellenére – megszüntette a nyomozást. Csak azután nyitotta újra az ügyet, hogy a bangladesinek sikerült megerőszakolnia egy másik leányt.

Ám a rendőrségi kihallgatása után 39 (!) perccel máris szabadon engedték az erőszaktevőt, noha még a tolmácsnőt is fogdosni próbálta. Ráadásul házkutatást sem tartottak nála, az áldozatot pedig ki sem hallgatták. A bíróság előtt a fenevad ügyvédje közölte: a bangladesi migráns „eltérő kulturális normákkal és szabályokkal rendelkezik”, így „félreérthette a helyzetet”, és azt hitte, szabad a lányt szexre kényszeríteni. A bíróság végül a nemi erőszak vádja alól fölmentette a férfit, és mindössze szexuális agresszió miatt ítélte két év felfüggesztett börtönre. Így a bangladesi szabadon távozhatott a bíróságról.

Íme, így működnek (nem működnek) a nyugati, liberális mintademokráciák. Kész csoda, hogy a migránsbűnözők egy része egyáltalán rács mögé kerül. Hogy a börtönökben mennyi a migráns, milyen nemzetiségűek a rabok, azt Svédországban (is) szinte államtitokként kezelik. Mindössze annyit tudni, hogy a tavaly bebörtönzöttek harmadának svéd állampolgársága sincs. Egyes becslések szerint a svéd börtönökben négy fogvatartottból három bevándorló-hátterű.

Mindeközben a svédeknek fontosabb, hogy (Gulyás Márton szekundálásával) a magyarországi diktatúráról hazudozzanak az iskolásoknak. A fősodratú európai média, amely néhány éve még a magyar külügyminiszter fején ugrált, amiért no-go zónákról beszélt, ma már néha halkan elismeri, néhány városban, néhány kerületben bajok vannak. Értsd: a rendőrség páncélautókkal sem szívesen merészkedik a környékre. Azok a városok, azok a kerületek elvesztek. Ahogyan azok az országok is, csupán idő kérdése.

– Az az elképzelés, hogy a közel-keleti olajvidéken egyre rosszabb lesz a klíma, ez látható. Esetleg még az olaj is elfogy abban a formában, vagy a gáz, ami eddig volt. Tehát nekik élethely kell. És ez az élethely-elfoglalás elindult. De ez csöndben történt, láthatatlan módon, vagy minimálisan látható módon, és nem erőszakkal, hanem idehozták a pénzt például, fölvásároltak részvényeket, kilóra megvettek ingatlanokat, sportcsapatokat, sportegyesületeket. Tehát ingatlanszinten Európa nagy részét gyakorlatilag megvették. Európa vezetőinek most már mindent félre kell tenniük abban a logikában, hogy itt miért is történt a migráció, miért is történik a befogadás, mert az életünkről van szó – fogalmazott Földi László egykori hírszerző a minapi Bayer-show-ban.

Mi, magyarok pedig a még viszonylagos biztonságunkban, a még viszonylag kevés no-go zónánkkal nem fásulhatunk bele a vészjósló hírekbe. Folyamatos riadókészültségben kell maradnunk. Elég egy rossz döntés, egyetlen félresikerült választás (akár a soron következő tavaszi), hogy mi is elinduljunk a lejtőn a barbarizmus felé. Nyugat-Európa rohamsebességgel iszlamizálódik. Ebből nekünk bármi áron ki kell maradnunk!