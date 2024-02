A NER-törők tíz pontja

„Tíz ponttal bontaná le Orbán Viktor rendszerét a magyar közgazdász” – hirdeti öles címmel, lelkendezve az Rtl.hu. A német propagandalapnak egy bizonyos Monostori Tibor arról mesél: ő bizony kerüli a „NER”-hez köthető cégeket, nem gazdagítja azokat, s ha sokan ugyanezt tennék, akkor azt megérezné a rendszer. Ő legalábbis így próbálja élni az életét. [Már ha ez így élet – a szerk.]

Bámulatos az egész interjú, tényleg. Ahogy az elfogulatlanságnak, tárgyilagosságnak a látszatára sem adó riporter, Kovács-Angel Marianna és alanya egymást hergelve orbánoznak, NER-eznek, egyre jobban lovalják bele magukat fortyogó dühükbe meg a bojkottba. Nem kérdezz-felelek zajlik, hanem ötletbörze, hogyan lehetne minél jobban kitolni a kormánnyal. Mint Monostori magyarázza, az volt neki az utolsó csepp a pohárban, hogy kollégái feje fölül kiszervezték a kutatóhálózatot.

A kutatás szabadsága, amit addig mintha a Fidesz-kormány is tisztelt volna, súlyos csorbát szenvedett.

Aha. Tehát nehogy már az döntsön a kutatási irányokról, aki a pénzt adja rá. Mert akkor sérül a kutatási szabadság. Inkább toljunk bele százmilliókat A tradíció folytonosságának és az életmű egységességnek kérdése Nietzsche, Lukács és Heidegger munkáiban című, hiánypótló „kutatásokba”.

Monostorit sokként érték a migránsok, az LMBTQ-emberek elleni kampányok vagy például „a gyermekvédelminek elnevezett homofób törvény”. Ennél a résznél már sejthetjük, hogy emberünk erős kihívásokkal küzd. Tudniillik a törvénycsomagban szó sincs a homoszexuálisok megbélyegzéséről, mindössze arról, hogy a fejlődésben lévő, sérülékeny gyermekeket óvni kell a gendermételytől.

Aztán Monostori jön a reklámszöveggel, amelyet már oly sokan elsütöttek Márki-Zaytól Magyar Péterig, hogy ő bizony régen fideszes volt, csak hát kiment alóla a párt. „2010 és 2018 között az egyik szavazatomat mindig egy liberális pártnak, a másikat a Fidesznek adtam” – regéli. Mondani persze akármit mondhat, ellenőrizni úgysem lehet. Mindenesetre a szavazatmegosztás komoly gondolkodóra vall…

A kormány rég túlment az inflexiós ponton, parlamentáris eszközökkel már nem lehet legyőzni. Bázisdemokráciára, civil ellenállásra és civil engedetlenségre van szükség.

Vagyis ha nincs elég szavazód, aki leváltaná a kormányt, akkor irány a barikád. És közben ugyanezek a formák aggódnak nulla–huszonnégyben a demokráciáért meg a jogállamért. Amúgy Monostori más helyütt azért elismeri, hogy az ellenzék is borzalmas. De a „Dögöljön meg a szomszéd tehene is!” mentalitásból fakadóan mégis őket tapsolná hatalomra.

Az interjú egyik mélypontja, mikor közli: a két fia imádja a focit, ám ő mégsem viszi ki őket a Fehérvár meccseire, merthogy a tulajdonos a Garancsi így meg úgy. Képes a hat- és nyolcéves gyerekével így kiba… kibabrálni, csak nehogy a Garancsi megkaparintsa három darab jegy árát. Súlyos eset. Vagy ahogy Trump mondaná: „lunatic”, azaz holdkóros.

„Az óriási stadion ellenére a Fehérvár meccsein jó, ha ezer ember lézeng” – tódítja. Segítek. A tavalyi otthoni átlagnézőszámuk 3239 volt. Szívesen! (Kovács-Angel Marianna pedig miért nem képes két kattintással utánanézni, mennyi az átlagnézőszám Fehérváron?)

Ha a gyerekek nem értik, én akkor is elmondom, hogy Magyarországon a foci egy kormányközeli dolog, ami nem versenyképes, ahol a stadionépítéseket lopásra használják.

A stadiont (meg a sportpályákat, uszodákat, jégcsarnokokat, öltözőket, kiszolgáló létesítményeket és még sok egyebet) munkások ezrei, tízezrei építik hónapokon, éveken keresztül. A fizetésből pedig a családjukat tartják el. Ők tehát inkább vesszenek éhen, a szurkolók pedig járjanak pudvás, összedölőfélben lévő létesítményekbe, mert irigy, rosszindulatú, hazug fráterek lopást vélelmeznek.

Lopnak, lopnak, lopnak! Tényleg? Dumálni bármit lehet. Bizonyítékod van, kisöreg? Ki, hol, mennyit lopott? Van róla papírod, jogerős ítéleted? Ha nincs, akkor te most konkrétan becsületsértést, rágalmazást követsz el, de minimum személyiségi jogokat sértesz. Más országban ennél kevesebbért is kiperelnének a nadrágodból. Itt viszont bármelyik holdkóros hazudozhat következmények nélkül, a német ügynökmédia pedig boldogan habosítja.

Kovács-Angel Marianna meg sem próbálja csillapítani a dühöngő interjúalanyt, a tények felé terelni a hisztizést, inkább adja alá a lovat. „Mennyi pluszenergia elkerülni a NER-t? Autópályán jöttünk, azt is kiszervezték már Mészáros Lőrinc közelébe, 35 évre.” Ez úgymond egy riporteri „kérdés”. Monostori válasza:

Ha csak tehetem, elmegyek a pályaudvarhoz, leparkolok, és felszállok a vonatra, ez így egy órával több irányonként, mintha autóval mennék.

Jó, mi? Tehát nem akarja az államot gazdagítani az állami autópálya-matricával, ezért inkább fölül az állami vasútra. Okos!

Monostori pajtás NER-törő tíz pontjában egyébként olyan bölcsességek szerepelnek, mint hogy a közösségi oldalakon jelentgetni kell a nem tetsző tartalmakat. (Avagy legyen ön is nyilas házmester!) Meg hogy nem szabad Libriben, Molnál, Nemzeti Dohányboltban vagy MBH-nál vásárolni, lottószelvényt venni. Szerinte, ha sokan nem vennének állampapírt, „jobban megmutatkozhatna, mennyire gyenge a gazdasági rendszer, jobban eladósodna az állam. Akár megszorításokra is sor kerülhetne”. Vagyis most nincsenek is megszorítások, de azért gyenge a gazdaság. Jöjjenek hát vissza a hatalomba azok, akik amúgy hetente megszorítottak, és csak IMF-mankóval bírták elkerülni az államcsődöt. Bravó, közgazdász uram!

Hogy mennyire meggyőző a Monostori-féle maszlag, azt magától az érintettől tudjuk meg, aki beismeri: „A családomban gyakorlatilag mindenki fideszes. Nem tudtam őket meggyőzni.” Tények nélküli, egybites hőbörgéssel nehéz is…

Végül kiböki, hogy ő az egyik alapítója a Perintfalvi Rita-féle Szabadság köreinek vagy mi a túrónak. Áh, így már minden világos. Mondjuk, ha ezt az elején közli, lehet, nem küzdöm magam végig az egészen. Ezen a neurózishalmon. (Szólok is mindjárt a szerkesztőnek, hogy az ilyen interjúk elemzéséért veszélyességi pótlék járna.)

Borítókép: Monostori Tibor (Forrás: Facebook)