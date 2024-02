Abcúg Macron!

Ha nem lenne olyan drámai az európai politikai helyzet – amikor talán már csak egy lépésre vagy pisztolylövésre (lásd Gavrilo Princip) vagyunk a harmadik világháborútól –, akár örvendezhetnénk azon, hogy alighogy ratifikálta a magyar parlament Svédország NATO-csatlakozását, a svéd miniszterelnök azonnal helyretette a NATO egyik atomhatalmának első számú vezetőjét.

Macron elnök ugyanis az Ukrajna megsegítésére általa összehívott párizsi válságértekezleten hétfőn kijelentette: nem szabad kizárni azt a lehetőséget, hogy a NATO szárazföldi csapatokat küld Ukrajnába, mert szerinte bármilyen eszköz bevetésére szükség lehet, hogy Oroszország ne nyerhesse meg ezt a háborút.

Nos, erre úgy reagált Ulf Kristersson, hogy

ha Emma­nuel Macron katonákat akar küldeni Ukrajnába, akkor küldjön franciákat, de az egész NATO nevében ne beszéljen.

Hozzátette, hogy svéd katonák nem mennek Ukrajnába, ez a kérdés nincs napirenden. Ezzel máris egy platformra került újdonsült NATO-szövetségesünk hazánkkal, és örömünket csak tetézi, hogy számos más európai vezető is kapásból határozottan visszautasította ezt a lehetőséget. Például – a mégoly Zelenszkij-barát és Putyin-ellenes – Németország védelmi minisztere is azt mondta, hogy „a bakancsok a földön” nem opció. Sőt az oroszfóbiától szabadulni (jórészt történelmi és néplélektani okból) nem képes

Lengyelország harcias miniszterelnöke is kijelentette, nem tervezi katonai egységek küldését Ukrajnába, miként a cseh és a szlovák kormány sem. Örülhetünk, legalább ebben a kérdésben helyreállt a V4-ek konszenzusa.

Az is megnyugtató volt, hogy Jens Stoltenberg főtitkár – aki pedig nem győzi hangsúlyozni, hogy Ukrajnának a NATO-ban van a helye, de amíg nem, addig is pénzzel, paripával és fegyverrel támogatják Kijevet az agresszor Oroszország ellen – szintén megerősítette, hogy a NATO nem tervez csapatokat küldeni a háborúba, egyúttal stratégiai nyugalomra intette a „stratégiai bizonytalanság” fenntartásáról (jelentsen ez bármit is) hadováló Macront.

A francia elnök elképesztő felvetése a NATO-tagországok többségéből heves ellenreakciót váltott ki, ami csak helyeselhető. Habár ez képmutató magatartás, mert ugyanezen országok, pontosabban kormányaik – Magyarország és Szlovákia kivételével szinte mindannyian – háborús lázban égnek, és egyre több fegyvert és lőszert szállítanak az ukrán kormánynak.

(Amelyeknek nagy része viszont nem jut el a fronton harcoló ukrán katonákhoz.) De a háborúpárti vezetők most láthatóan megrettentek és visszakoztak, mert nyilvánvaló, hogy – mint az orosz elnök szóvivője is kinyilvánította – harcoló alakulatok telepítése Ukrajnába nemcsak valószínűvé, hanem elkerülhetetlenné tenné az Oroszország és a NATO közötti katonai konfliktust. Ami már tényleg a harmadik világháborút jelentené, tehetjük hozzá minden túlzás és riogatás nélkül.