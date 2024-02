Mélyütés az elefántcsonttoronyból

Ha a szándék felől lehettek is kétségeim, az viszont nem is kérdéses, honnan jött a kritika: az elefántcsonttorony fényes elszigeteltségéből, annak is az egyik szűk ablakából, ahonnan csupán a saját birtokra nyílik pazar, elégedettséggel eltöltő kilátás, s ahová a szürke hétköznapok problémái, küzdelmei nem érnek fel és nem is láthatók.