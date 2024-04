Modern rekonkviszta, Európa visszahódítása következik

Ezért kulcsfontosságú június 9-e. Valódi változásnak kell történnie az európai politikában. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) és az Azonosság és Demokrácia (ID) pártcsoportok megfordíthatják a jelenleg követett irányt és visszaállíthatják azt a józan ész diktálta pályára. Akik úgy gondolják, hogy az Európai Néppárt (EPP) valós alternatíva, azokat ki kell ábrándítanom.

Az EPP már nem konzervatív. A szociáldemokraták másolatává silányult.

A hozzá tartozó pártok többsége behódolt a woke-eszméknek, a homoszexuálisok házasságát és örökbefogadását normalizáló baloldalnak, az abortusznak, a genderideológiának, a kereszténység feladásának, az ­LMBTQ-lobbi iskolai propagandájának. Egyre messzebb kerülnek a jobboldaltól: már csak nem is jobbközép pártok.

Az európai választásokon kívül ne feledjük, lesznek még a tengerentúlon is érdekességek. Ott is választanak. Csak éppen nem parlamentet. Elnököt. A novemberi eseményen egyelőre Donald Trump egyértelmű esélyesnek tűnik. A közvélemény-kutatók többsége egyértelmű, bár csekély előnyt ad neki. Győzelme globális stratégiaváltást jelentene, az újkonzervatív jobboldal megszilárdulását. Trump elnöksége meghozhatná a geo­politikai stabilitást is, aminek már épp itt lenne az ideje. A világ egyre több helyen rohan a háború felé vagy már háborúzik is. Afganisztán a tálibokkal, Oroszország Ukrajnával, a Hamász Izraellel. Most meg már Irán is támadja Izraelt. Mit is mondtak annak idején? Ez a Trump, meglásd, majd kirobbantja a harmadik világháborút! Micsoda hazugság! Trump volt az első olyan elnök az Egyesült Államokban Jimmy Carter óta, aki nem indított háborúkat.

A konzervatív világ, hála Istennek, megértette a baloldali stratégiát és az „Együtt erősebbek vagyunk” mottót.

Az összefogás sikerre vezethet. Ennek egyik nagyszerű példája a Budapesten megrendezendő Konferencia a Konzervatív Politikai Akcióért (Conservative Political Action Conference), a CPAC Magyarország.

Ezen az eseményen olyan nagyszerű személyiségek lesznek jelen, mint Geert Wilders a holland PVV-től vagy Santiago Abascal a spanyol Voxtól és az amerikai konzervatív erők képviselői. Hasonlóképpen lesz egy másik nagyszerű esemény az én országomban: a Viva 24 Madridban, május 18-án és 19-én.

Egy igazi rekonkviszta indul június 9-én.

Spanyolországban pontosan tudjuk, mit jelent ez a szó. Visszahódítjuk szuverenitásunkat, visszaszerezzük biztonságunkat, újjáélesztjük gazdaságunkat és iparunkat, megvédjük mezőgazdaságunkat, helyreállítjuk identitásunkat. Harc ez, emberek, és győzni fogunk. Európát újra naggyá tesszük, hogy a jövő nemzedékei biztonságban, szabadon és jólétben élhessenek az öreg kontinensen. Visszatér a mi Európánk!

A szerző spanyol politológus,

a Filosofía Política projekt alapítója