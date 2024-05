Macron úr, harcoljon ön Ukrajnában!

„Franciaország csak papíron ismerte el gyarmatai függetlenségét. »Együttműködési megállapodást« íratott alá velük, melyben részletezte kapcsolatuk természetét, biztosította a frank és a francia oktatási rendszer pozícióját az országokban, és meghatározta a katonai és a kereskedelmi elvárásaikat. Ez az 1950-es évek óta érvényben lévő gyarmati paktum 11 főbb pontból áll. A »független« államoknak adót kell fizetniük a francia infrastruktúráért, melyhez a gyarmatosítás ideje alatt juthattak hozzá. Franciaország biztosítja a szakmai felügyeletet.

Az afrikai országok csakis a francia központi bankba helyezhetik letétbe monetáris tartalékaikat. Franciaország már 14 állam nemzeti tartalékával gazdálkodik 1961 óta. Kezeli Benin, Burkina Faso, Bissau-Guinea, Elefántcsontpart, Mali, Niger, Szenegál, Togo, Kamerun, Közép-afrikai Köztársaság, Csád, Kongó-Brazzaville, Egyenlítői-Guinea és Gabon pénzét. Évről évre mintegy ötszázmilliárd dollár gazdagítja ily módon a francia kincstárat. Az afrikai országok évente a pénzük 15 százalékához férhetnek hozzá. Ezen felül jogosultak kölcsön felvételére a kereskedelmi átlagkamatlábon alapuló kamattal. A kölcsön maximális értéke azonban nem lehet magasabb, mint az előző évi állami bevételük húsz százaléka. Ha az ország ennél több kölcsönt szeretne felvenni – a saját pénzéből – Franciaország megvétózhatja. »Őszintén el kellene ismernünk, hogy a bankjainkban lévő pénz nagy része pontosan az afrikai kontinens kizsákmányolásából származik« – nyilatkozta nemrég Jacques Chirac volt francia államfő.

Bármilyen új erőforrásra lelnek a volt gyarmatok területén, Franciaországnak jogában áll azt elsőként felvásárolni. Az országok csak akkor kereshetnek más vevőt, ha a franciák rábólintottak. A kormányzati megbízások esetében francia cégeket kell előnyben részesíteni, nem számít, ha más jobb ár-érték aránnyal szolgálna. Ebből kifolyólag a legtöbb exgyarmat gazdasági létesítményei francia emigránsok kezében vannak. Elefántcsontparton pél­dául francia vállalatok tulajdonában van az összes közmű – a víz, az elektromosság, a telefon, a közlekedés, a kikötők és a nagyobb bankok is. Ugyanígy a kereskedelemben, az építőiparban és a mezőgazdaságban is. [Milyen érdekes: nálunk is francia cégek vásárolták meg a rendszerváltozás után például a közműveket, és mi vásároltuk vissza azokat, hangos nemtetszés közepette – közbevetés tőlem, B. Zs.]

A gyarmati paktumhoz kapcsolódó védelmi megállapodások értelmében a Franciaországba küldött magas rangú katonai tisztviselők ösztöndíjakban és támogatásokban részesülhetnek a képzéseik során. A helyzet igazából az, hogy a franciák több ezer árulót képeznek az intézményeikben, akik szükség esetén bevethetők, ha puccsot kellene végrehajtani az afrikai országokban. A védelmi megállapodások lehetővé teszik, hogy Franciaország katonailag fellépjen az exgyarmatai ellen, és francia vezetésű csapatait állomásoztassa az országok katonai bázisain.

Amikor Laurent Gbagbo, Elefántcsontpart elnöke véget szeretett volna vetni a francia kizsákmányolásnak, puccs áldozatává vált. Gbagbo elmozdítása során Franciaország tankokat, harci helikoptereket és a különleges erőket is bevetett, akik a civileket sem kímélték. A francia hadsereg 2006-ban 56 fegyvertelen civilt mészárolt le és további 1200-at megsebesített. Mindezek tetejében a francia üzleti közösség a műveletek alatt elszenvedett veszteségekért kártérítésre kötelezte az új kormányt. […]

Az afrikai valutaközösségi franknak köszönhetően Franciaország könnyedén megcsapolhatja az afrikai országok kasszáit. Már az Európai Unió is elítélte ezt a rendszert, de a franciák nem hajlandóak megszabadulni gyarmati rendszerüktől, mely ötszázmilliárd dollárral gazdagítja a kincstárukat. […]”

(Forrás: https://alternativgazdasag.fandom.com/wiki/Francia_gyarmati_paktum)

Erről a buditetőről beszél Macron, és közben maga is elhiszi, hogy igazat mond.

Holott hazudik. Mindenben és mindenről. Az európai érdekekről éppúgy, mint az oroszokról. S ha amúgy az fáj neki, hogy az afrikaiak kezdik unni ezt az egészet, és a Wagner-csoport mozgolódik Afrikában, akkor tehet egy szívességet, elnök úr. S csak ismételni tudom önmagam: menjen az elnök úr harcolni maga Ukrajnába. Jegyzem meg továbbá, hogy én ma már egyetlen olyan embert sem engednék magas döntéshozatali pozícióba, akinek nincs gyereke.

Ugyanis a legutolsó kapcsolódási pontunk az örökkévalósággal és a jövővel – Istent megöltük, ugye – a gyerekünk maradt. Akinek nincs, végképp bezárta magát a pillanatba, s az ilyennek tényleg semmi sem drága. Az ilyen könnyedén vágja magát heroikus pózba, hogy elküldje a mások gyerekeit meghalni a semmiért. Évi ötszázmilliárd Afrikából elrabolt dollárért…

Ülök a teraszon, szemben az Etna, ragyog a nap. A Keresztapa idejében még volt a bűnnek valami rendje és voltak szabályok.

Ma már nincsen semmi, csak az »eszme« és megannyi ocsmány hazugság. S a legocsmányabb mind közül ez az »európai érdek«, érdekközösség meg az európai eszme. Vagy tudunk ezen sürgősen változtatni, vagy vége lesz. Ennek is vége lesz. És nem fog hiányozni senkinek.

Csak annak a maroknyi „őrültnek” és „illiberálisnak”, akik képesek voltak tovább látni az orruknál. De hát őket most éppen megbélyegzik, megvetik, kiközösítik, büntetik.

A normalitás pedig szűkölve várja, mit köszönhetünk majd a következő mészárlásnak.