Keresztüldöző kirekesztők

Sok egyéb baloldali politikus, megmondóember mellett ­László Imre, Újbuda DK-s polgármestere is úgy érezte: eljött az ő ideje, neki is meg kell szólalnia a Gellért-hegyi Szabadság-szobor talapzatára elhelyezendő kereszt ügyében. Mielőtt bárkiben a kétely legapróbb morzsája is felmerülne, mindenkit megnyugtathatunk:

természetesen a hithű gyurcsányista politikus is mélységesen elítéli a tervet, mi több, kirekesztőnek tartja a keresztállításnak már a puszta gondolatát is.

Úgy oktatta ki a népet közösségi oldalán: „A Szabadság-emlékmű valamennyi magyaré. Nem lehet kirekesztő, nem lehet olyan szimbólum rajta, ami megváltoztatja a Szabadság-emlékműnek az eredeti jelentését.” Veretes szavak ezek, csak hát van egy nagy gond velük: egy cseppnyi igazság sincs bennük. Hisz értjük mi, hogy fel akart ülni a balos kormánygyalázó vonatra, ám felkészületlen, unintelligens emberhez méltón túllőtt a célon.