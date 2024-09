Magyar Péter nagy hibát követett el

Az árvízi helyzetből politikai hasznot akart húzni Magyar Péter, ugyanakkor a védekezést irányító hivatalos szervek támadásával túl messzire merészkedett és ugyanazt a hibát követte el, mint amit baloldali elődjei a koronavírus-járvány kitörésénél. De nemcsak a védekezést támadja, hanem hazugságokat is terjeszt, amivel a védekezést kézben tartó hivatalos szerveket próbálja lejáratni, ami ilyen helyzetben rendkívül veszélyes. Nézzük részletesen, mi a valódi helyzet mindazzal szemben, amit az ellenzék új messiása összehordott az elmúlt napokban!

Talán azzal érdemes kezdeni, hogy

veszélyhelyzetekben, mint például a járvány, a háború vagy az árvíz, az emberek többsége összefogást és együttműködést vár el a politikai szereplőktől. Akik azonban az ilyen helyzeteket is politikai haszonszerzésre használják, megbüntetik. Ez történt a 2020-as koronavírus-járvány idején, amikor a balliberális oldal támadta a kormányzatot és a járványügyi szerveket.

A viselkedésük következtében bezuhant a támogatottságuk, míg a nemzeti egység fontosságát hangsúlyozó kormányoldalé megerősödött.

A mostani helyzetben is hasonlóra lehet számítani, hiszen

Magyar Péter gátlástalanul támadja a védekezésben részt vevő hivatalos szerveket, ami meglehetősen kontraproduktív rá nézve. Bár gyorsan lecsapott az árvíz témájára, a kapkodással komoly hibákat is elkövetett, ugyanis szemmel láthatóan politikai haszonszerzésre használja fel az árvízhelyzetet és még a gátak mellől is a kormányzatot, illetve a védekezést szervező hivatalos szerveket támadja. Ráadásul ripacsként viselkedik, és úgy tesz, mintha nélküle nem működne a védekezés.

A politikus szavait a honvédség, a katasztrófavédelem és a vízügyi szakemberek is visszautasítják, emellett a kormányzati szereplők is világosan reagáltak. Mint fogalmaztak: a gátakon nincsen helye a politikának. Orbán Viktor ennek megfelelően arról beszélt, hogy a gátakon nincsenek pártjelvények, csak védekező emberek. De még a kormányt állandóan támadó Gyurcsány Ferenc is felmérte, hogy ebben a helyzetben mi egy politikus teendője. Még a DK vezetője sem támadta a kormányt vagy a védekezésben részt vevő hivatalos szerveket, kifejezetten visszafogottan kommunikált az elmúlt napokban. Hasonlóan viselkedett a többi ellenzéki párt is, egyedül Magyar Péter nem érzékelte, hogy ilyen helyzetben mi a teendő.

Vegyük sorra a legfontosabb hazugságait, amivel Magyar Péter támadja a védekezést! Azt írta például, hogy szerinte tíz éve nem történt árvízvédelmi fejlesztés Magyarországon. Egészen pontosan azt kérdezte Orbán Viktortól: miért nem épültek meg a 2013-ban megígért dunai gátszakaszok? Úgy tett, mintha semmi sem történt volna ezen a téren az elmúlt egy évtizedben. Természetesen ez hatalmas hazugság.

Elég csak például a Mosoni-Duna és Duna torkolatában épült árvízkapura utalni. Ez a létesítmény mintegy harmincmilliárd forintból néhány éve épült, és míg „békeidőben” megtartja a vizet Győrnek, nem engedi gyorsan elfolyni a medersüllyedés miatt mélyebben fekvő Dunába, addig árhullám esetén jó szolgálatot tesz az ottani árvízkapu.

Győrben ilyenkor korábban két oldalról is jött a víz, felülről a Mosoni-Duna töltötte a saját medrét, alulról pedig a Duna visszaduzzasztó hatását szenvedték a gáton védekezők. Utóbbit sikerül így most kizárni az árvízkapu lezárásával, ami a szakemberek szerint akár egy méterrel alacsonyabb tetőzést jelenthet a folyók városában. De töltésfejlesztés volt 45 milliárd forintból ugyancsak Győrnél és a Szigetközben, továbbá Visegrádon is megvalósultak a fejlesztések, megépült a kenyérmezei patak védvonala is, Táton mobilgát-rendszert építettek ki. És a sort még hosszasan lehetne sorolni…

Magyar Péter arról is beszélt, hogy szerinte nincsenek mobilgát-rendszerek Magyarországon. Persze ez sem igaz, hiszen például

Esztergomban, Nagymaroson, Visegrádon, Táton, Csepelen, de Visegrádon is ezek védik az embereket az árvíztől. Visegrádon például a város legfontosabb védelmi eszköze lett az árvízvédelmi mobil fal, amelyet a révkikötő és a Mahart hajóállomás közötti szakaszon állítottak fel. Ez egy többéves projekt eredménye, amely pályázati pénzből valósult meg, és nagymértékben megkönnyíti a védekezést.

A mobil fal nagy segítség a város számára, mivel korábban, a 2013-as árvíz idején több százezer homokzsákot kellett elhelyezni, amiket önkéntesek, helyi lakosok, tűzoltók és katonák segítségével töltöttek meg. Idén azonban a mobil falnak köszönhetően sokkal kevesebb homokzsákra van szükség.

Azzal is próbált hangulatot kelteni Magyar Péter, amikor azt írta a Facebook-oldalán: „Figyeljetek, holnap először láthattok fizikai munkát végző fideszes politikusokat.” Természetesen ez is hatalmas hazugság.

Eleve az árvízhelyzettel kapcsolatosan a közösségi médiában először Orbán Viktor jelentkezett, ő ment ki elsőként a folyókhoz. A miniszterelnöknek ez nem újdonság, elég a korábbi nagy árvizekre vagy katasztrófákra gondolni: a 2001-es tiszai árvízre, a 2010-es kolontári vörösiszap-katasztrófára, vagy a 2013-as dunai rekordárvízre.

És nemcsak Orbán Viktor volt ott ezeknél az eseményeknél, hanem rengeteg fideszes politikus is. A mostani árvíznél is példát mutatnak a kormánypárti politikusok, akik nemcsak egy fotó erejéig jelennek meg a gátakon, hanem érdemben hozzájárulnak az árvízvédelemhez.

Magyar Péter azt is hazudta, hogy nem találkozott a gátakon vízügyi szakemberekkel vagy katonákkal sem. A valóság ezzel szemben az, hogy több mint félezer vízügyes érkezett a védekezéshez az északi és nyugati országrészbe, 30 műszaki irányító pedig az önkormányzatokat segíti. Emellett jelenleg 1677 katona teljesít szolgálatot országosan a védekezésben, és 24 órán belül további négyezerrel bővíthető ez a létszám, bárhol, ahol szükséges.

Jómagam is beszéltem katonákkal, amikor önkéntesként segítettem, és szomorúan mesélték, hogy Magyar Péter kijelentései miatt a közösségi médiá­ban rengeteg támadást kapnak, ami nagyon rosszul esik nekik.

És ez csak a néhány főbb hazugsága, de minden apró-cseprő dolog kapcsán félretájékoztatja a nyilvánosságot.

Amellett, hogy politikai haszonszerzésre használja fel az árvízi helyzetet, még kellemetlen szituációkba is keveredik. Ilyen helyzet volt például az a jelenet is, amikor egy élő bejelentkezés során csendre intette a mögötte lapátoló önkéntest, mert az behallatszott az élő közvetítésébe. Magyar Péter tehát azért, hogy a Facebookon gyűjtse a lájkokat, még a védekezésben részt vevő önkénteseket is csendre inti.

Mi lehet mindennek a politikai következménye? Azt nem várom, hogy ennek hatására Magyar Péter elkötelezett szavazói kiábrándulnak majd belőle, ugyanakkor

a kevésbé elkötelezettek vagy a középen állók már eltávolodhatnak tőle, hiszen ez az antipatikus viselkedés taszítja a választók többségét. Ha pedig a kormányzat az árvízhelyzetet megfelelően kezeli és a kormányzati szereplők is felelős magatartást folytatnak ebben a helyzetben, az javíthatja a kormány és a kormánypártok társadalmi megítélését,

hasonlóan a 2013-as árhullámhoz, amikor a térségben Magyarország vészelte át az árvízhelyzetet a legkevesebb kárral. De, ami a legfontosabb, hogy Magyarország ezen a nehézségen is túljusson. Hajrá, Magyarország!