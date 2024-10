Az önfeljelentő Magyar Péter

Szó szerint azt mondta a büntetőjog hérosza azon a videón, amit a Mandiner tett közzé: „Ha valaki valakitől elvesz egy telefont, tételezzük fel, kitépi a kezéből és bedobja a Dunába, az nem lopás, legfőbb ügyész úr, hanem rablás. Ha meg nem ez valósul meg, akkor garázdaság, de semmiképpen sem lopás.” Hát nem tudjuk, miként abszolválta a vizsgákat az egyetemen negatív hősünk, ám a józan észnek is ellentmond az, amit összehordott. Hisz

ha valakitől erőszak nélkül vesznek el valamit úgy, hogy az illető nem veszi észre, azt hívjuk lopásnak. Viszont ő nem kevesebbet állít, mint hogy erőszakkal vette el a videózó vendégtől a telefont. De vajon mitől lenne puszta garázdaság, ha „nem ez valósul meg”? Rejtély, amire a választ feltehetően a belvárosi szórakozóhelyek dúvadja sem tudja.

Ha Magyar Péter ennyire nehéz felfogású, s még a saját érdekeit sem ismeri fel, mivel azt mondja, hogy rablás is lehetett az ötkertes erőszakos mobileltulajdonítás, miként akarja több millió ember érdekeit képviselni? Mindez plasztikusan kidomborítja, hogy ez a lehetetlen alak nem pusztán morális megfontolások alapján alkalmatlan, hanem képességbeli, ordító intellektuális hiányosságai miatt is az. Azt tanácsoljuk ennek a furcsa jogi elképzelésekkel rendelkező dilettáns jogásznak, hogy fogadjon egy jó ügyvédet, és ne képviselje saját magát, mert abból semmi jó nem sülne ki rá nézve.

Körülbelül úgy húzta magára a vizes lepedőt, mint a legendás Columbo krimisorozat egyik epizódjában a fotós, aki azzal leplezi le magát, hogy a több tucat fényképezőgép közül éppen azt veszi le az egyik polcról, amelyet a gyilkos használt az áldozatáról készített felvételhez.

Most már érthetőbbek Magyarnak a régebbi, saját magát rossz színben feltüntető betlijei is. Így az, amikor azt nyilatkozta hónapokkal ezelőtt: a felesége lehallgatási felvételeit úgy elrakta, hogy még keresi azokat. Komoly ember, aki ilyen trehány? Meg aztán az ötkertes flúgos ámokfutásával kapcsolatban is további önellentmondásokba keveredett. Azzal állt elő a bíróságon, hogy a fiatal lányokkal lejtett erotikus, részben szexuális kontaktust imitáló táncában nem volt semmi különös, mivel például a dél-amerikai tangó Európában sokak szemében erotikusnak számít. Hát ez egy újabb nagy blődség. Egyrészt azért, mert a felvételek szerint az a tánc távolról sem tangó volt. Másrészt egy keringő ürügyén is lehet úgy viselkedni a partnernővel, ami zaklatásnak minősül. Harmadsorban viszont,

ha szerinte annyira ártatlan, tánciskolába vagy akár kulturált tangóba illő mozdulatokat tett a fiatal lányokkal, akkor minek kellett erőszakosan elragadnia a telefont attól, aki ezt felvette? Inkább örülnie kellett volna annak, hogy a gyerekzsúrban is illendőnek minősülő, a legkényesebb etikettnek is megfelelő táncolását valaki önzetlenül levideózta.

Hasonló indokok alapján érthetetlen, miért jelenti fel Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselőt, amiért minden EP-képviselőt levélben tájékoztatott új társuk viselt dolgairól. Ha valóban semmi kifogásolnivaló nincs az ő magaviseletében, miért nem üdvözli, hogy az ügyeiről kimerítően tájékoztatva lesznek az Európai Parlamentben és Brüsszelben? Így viszont erősen az a látszat, hogy ő is tisztában van vele, mennyire vállalhatatlanok a cselekedetei, a kínos botrányai az uniós törvényhozásnak.