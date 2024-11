Az amerikai mélyállam felszámolása

Kíváncsi vagyok arra, hogy az izraeli–palesztin–libanoni–iráni háborús konfliktusok ügyében mit kíván majd tenni Trump. Természetesen itt is az a célja, hogy a vérontás befejeződjön, és az is tiszta sor, hogy teljes egészében Izrael mellett áll. Kérdés viszont, hogy hogyan kívánja rávenni a Moszadot, a Hezbollahot, Izraelt és Iránt – és a többi szereplőt vagy szerepelni akarót – az önkorlátozásra. Ez nem lesz könnyű „mese”, de az a személy, aki képes volt a felek között tető alá hozni az Ábrahám-egyezményt, az nem ijed meg ettől a feladattól sem.

De a lényeg mégis az, hogy Trump békét akar, hogy ezzel is teret nyisson Amerika újbóli gazdasági felemelkedésének. Azt azonban látnunk kell, hogy a legnagyobb gazdasági versenytársának természetesen Kínát tartja, tehát a figyelme arra fog irányulni, hogy ezt a versenyt megnyerje. Ennek érdekében fogja bevetni azokat az eszközöket – mint védővámok, tiltások, amerikai cégek hazahozatala stb. –, amelyeket már az első elnöki korszakában is elkezdett. Arra kell viszont számítanunk, hogy ebben a „meccsben” Európa másodlagos tényező, leginkább azáltal válunk fontossá számára, hogy kövessük és támasszuk alá céljait, legyünk tehát közös nyugati partnerek a keleti kihívással szemben. Egy nagyhatalom számára mindig a másik nagyhatalom vagy nagyhatalmak jelentik az igazi kihívást, s most Európa sajnos nincs abban a helyzetben, hogy ebben a versenyben labdába rúgjon.

Arra számíthatunk viszont, hogy Trump a mellette mindig kiálló kis vagy kisebb országok érdekeit nem fogja figyelmen kívül hagyni, tehát ezért is lehetünk optimisták Magyarország esélyeit illetően. (Ahogy Orbán is mondta, egy elefánt mellett barátként állni azért mégiscsak megnyugtató dolog.) Azt viszont nem feledhetjük, hogy ha Euró­pa nem áll a saját lábára – erről beszél Orbán folyamatosan –, akkor Amerika sem fog minket csak úgy „megmenteni”. Ha a németek, franciák, hollandok és a nagyobbak gazdaságilag összezuhannak, akkor nekünk sem lesznek vidám napjaink, ez világos. Ezért is mondom, ceterum censeo: az uniónak gyökeresen át kell alakulnia, méghozzá intézményesen, elitjét pedig minél előbb le kellene váltani – ami persze nyilvánvalóan nem könnyű.

És végül, de nagyon nem utolsósorban szeretnék Trump mélyállammal kapcsolatos céljairól beszélni, mert ezek iszonyatosan fontosak nekünk, magyaroknak is. A célok világosak, Trump ezt már nem rejti véka alá, bár a kampány időszakában nem hangsúlyozta őket, nem is véletlenül: az emberek számára a megélhetési kérdések és a migráció megállítása volt a legfontosabb. (Emlékszünk: „It’s the economy, stupid!”)

Ám a mélyállam szétverése nélkül nem tud az emberek életén sem segíteni, sőt a mélyállam olyan orwelli világot teremtene, amiben nem lehet élni – legalábbis szabadon biztos nem, rabszolgaként és kiszolgáltatott szerencsétlenként annál inkább.

A lehető legjobb hír, hogy Trump nekimegy egy sor globalista elit általi célnak, hogy azokat megsemmisítse. S bár még csak pár nap telt el a választások óta, már tudunk néhány dolgot. Ezeket itt és most még csak távirati stílusban sorolom fel, még lesz időnk később ezekre visszatérni. Tehát: Trump máris jelezte, hogy ki kíván lépni a párizsi klímaegyezményből, ugyanis meggyőződése – és ezt ki is fejtette –, hogy nincs emberi tevékenység okozta klímaváltozás, bármilyen éghajlatváltozás tőlünk független okok miatt következik be a Föld története során. Célja szerint megszünteti az új földgázexport-terminálok engedélyezésének felfüggesztését, és visszavonja, hogy szigorúbb szennyezési előírásokat fogadjanak el egyes államok, mint pél­dául Kalifornia.

Trump ezen túl megbízta Robert Kennedy Jr.-t azzal, hogy alaposan vizsgálja át a Covid-járvány körüli eseményeket, a gyógyszergyárak szerepét, egyes globalista elit szereplők felelősségét, a zárolások fontosságát vagy tudatos kártékonyságát, a hamis és félrevezető propagandát, s nem kevésbé fontos, hogy kivizsgálják az mRNS-alapú vakcinák hatásosságát.

Nem csekélység az sem, hogy már most akciótervet dolgozott ki a deep state leépítésére az államapparátuson belül azon személyek elbocsátásával, akik a globális elithez tartoznak.

Megfenyegette a YouTube-ot, a Facebookot, a ­Google-t és a Tik-tokot, hogy ha tovább korlátozzák a sajtó- és véleményszabadságot, akkor a legrosszabbra számíthatnak.

Ezen túl pedig a WHO túlhatalmához sem járul hozzá. Végül annyit: világossá tette, hogy a készpénz megszüntetése ellen lép fel, nem akar digitális jegybankpénzt, a CBDC-t.

Még lehet folytatni a sort, de ez több mint bíztató és reménykeltő, mert Trump céljai a globalista elit ellen nagyjából megegyeznek a magyar kormány céljaival is. Ebben is egyetértünk Trumppal. A magyar kormány partnere lehet ebben is Trumpnak.

Hajrá, Trump, hajrá, Magyarország!