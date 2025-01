Tanuljunk abból, ami Belgrádban és Pozsonyban történik!

Aztán persze bonyolódott a képlet. Kiderült ugyanis, hogy egy orosz nyelvű szolgáltató örmény verzióját használták, de ukrán IP-címről küldték a fenyegetést. Hogy még zavarosabb legyen a kép, német VPN-nel lépett be az orosz fiókba a fenyegető személy vagy szervezet. Persze azonnal megindultak a találgatások, kinek-kinek vérmérséklete, politikai alapállása szerint.

Egyből akadtak felkent szakértők, akik az orosz szálat vélték egyértelműnek. Erre hivatkozva rögtön felcsatlakoztak baloldali politikusok is, mondván, az oroszok tesztelnek bennünket. A legpikánsabb ebben az volt, amikor a magyar elhárításhoz bolgárnak álcázott oroszokat beengedő volt miniszterelnök aggódott a leglátványosabban. (A Vlagyimir Putyint villájában fogadó, kiskutyát ajándékozó időkre talán még emlékszünk.) Az az orosz kapcsolat akkor nem volt problematikus sem Brüsszelnek, sem a médiának.

Aztán megszólalt az ellenzék új hangja is, számonkérve, hogy miért nem tudtak erről előre a magyar szolgálatok (sic!). Talán most sem ártott volna megkérdezni egy valódi szakértőt, mint ahogy a szír elnök állítólagos ferihegyi landolása kapcsán is.

Pillanatnyilag itt tartunk. Úgy nyilatkoznak egyes politikusok, hogy a feltételezett elkövetőt még több tucat variánsból sem lehet összerakni. A magányos, unatkozó elmebajostól a különböző titkosszolgálatokon át gazdasági érdekcsoportokig széles a skála. Egy profi titkosszolgálat mindig abból indul ki, hogy semmi sem az, aminek látszik. A radikális iszlám, az ukrán, az orosz és örmény meg német szál nagy valószínűséggel csak a felderítés megtévesztését szolgálja. Ahogy az sem zárható ki, hogy pont az amatörizmus látszatával akarnak átverni bennünket.

De most játsszunk el azzal a gondolattal, hogy ez nem egy teszt, nem egyszeri pánikkeltési kísérlet volt, hanem valami egészen másnak a nyitánya. Nézzük meg, mi történt két szomszédunknál a közelmúltban! Szerbiában egy rosszul kivitelezett felújítási munka következtében életét vesztette tizenöt ember Újvidéken. Ezt követően egy jól átgondolt és lépésenként felépített tiltakozási hullám indult el. Napjainkban már Vucsics elnök lemondását és az oroszbarátnak titulált kormány menesztését követelik.

Szlovákiában pedig a múlt héten jelentette be Robert Fico, hogy egy destabilizációs művelet zajlik az országban, amelyet külföldről irányítanak, finanszíroznak. A szlovák belügyminiszter egyenesen államcsínykísérletről beszélt. A múlt hétvégén számos szlovák városban voltak kormányellenes tüntetések, amelyek visszatérő motívuma az volt, hogy Fico túlzottan oroszbarát politikát képvisel. Közben kibertámadás érte a szlovák ingatlan-nyilvántartási és egészségbiztosítási rendszert is. Ezeknél a Szlovák Információs Szolgálat ukrán szálakat vélt felfedezni. Emellett bejelentették, hogy azonosítottak az ország területén egy olyan „szakértői csoportot”, amelynek tagjai korábban részt vettek a grúziai eseményekben és az ukrajnai Majdan-tüntetésekben is.