A Júdások egyre gátlástalanabbak

Ha van valahol rendszerszintű korrupció, akkor az unió a mintapéldánya. Von der Leyen be is vallotta korábban, hogy politikai bunkósbot a forrásvisszatartás, amit azért vetettek be hazánk ellen, mert elutasítjuk a migrációs paktumot, akadályozzuk a gender- és LMBTQ-propagandát és nem veszünk részt a háborús uszításban.