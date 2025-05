Az Európai Néppárt buktatja le a Tiszát

Összefoglalva tehát: Magyar Péter anyapártja nemcsak Ukrajna uniós tagságát szeretné minél hamarabb, de még a felfegyverzést is támogatja; emellett azt is szeretnék, ha több oroszországi célpont ellen be lehetne vetni a nyugati fegyvereket. Mindezt úgy, hogy Magyar Péter még a hétfői tájékoztatójában azt állította, hogy senki sem akar gyorsított eljárást az ukrán uniós csatlakozás terén.