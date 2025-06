A civilizáció lebontása

Kijárási tilalmat rendelt el Los Angeles belvárosában a polgármester, hátha így sikerül gátat szabni a péntek óta tartó palotaforradalomnak. Amely azzal az ürüggyel tört ki, hogy a bevándorlási hivatal – kimondani is borzalom! – razziákat tartott városszerte, hogy elfogja a papírok nélküli illegális betolakodókat (Trump elnök megfogalmazásában: „alieneket”), és kitoloncolja őket az országból. Tudniillik engedély és okmányok nélkül semmi keresnivalójuk ott, és egy jogállamban a törvényeket be kell tarta(t)ni.

Az illegális migránsok és az őket – itt is, mint mindenhol – ajnározó szélsőbaloldali söpredék erre hivatkozással napok óta gyújtogat, fosztogat, rombol és tombol. Önmagát adja. Antifák, Black Lives Matterék és egyéb, Soros Gyuri bácsi fizetési listáján lévő mákvirágok. Szombaton már a Nemzeti Gárdát is be kellett vetni, miután a helyi rendőrség kudarcot vallott.

Los Angelesben 1992-ben is volt egy lázadás. Fekete bűnözőket ért sérelem, az volt az ürügy. Akkor is be kellett vetni a Nemzeti Gárdát. A végeredmény: ötvenhárom halott. Ahhoz képest a mostani szinte babazsúr.

Most, hogy újra Donald Trump – s vele a normalitás – kezébe került a névleges hatalom, az őt fojtogató s a tényleges hatalom jó részét továbbra is birtokló globalista baloldal elérkezettnek látta az időt egy kis forradalomra. Hát levette a pórázt és a szájkosarat a csőcselékéről. Ezt látjuk a képsorokon. Fölgyújtott rendőrautók, kifosztott üzletek, teljes anarchia. Remek alkalom, hogy az átlag demokrata szavazó ismét ingyen lapostévéhez jusson. Mint 2020-ban. Akkor éppen egy többszörösen visszaeső fekete bűnöző, George Floyd elhalálozása volt az ürügy a fosztogatásra és fehér emberek meglincselésére.

Talán emlékeznek még: letérdepeltették a fehér embereket a feketék előtt, hátha így bűnbocsánatot nyernek állítólagos kollektív bűneikért. Vegytiszta rasszista ámokfutás volt. Üzletek százait gyújtották föl, fosztották ki, sokakat a nyílt utcán lincseltek meg a BLM-es barbárok: zömmel fehéreket, de a boltjukat védő feketéket is. És milyen érdekes: akkor is épp Trump volt (még) hatalmon. Közeledett a választás, kellettek a vágóképek, amelyeket a fősodratú „lügenpresse” aztán átkeretezhet. És át is keretezett.

Miközben mi volt az igazság? Az, hogy George Floyd egy közveszélyes, drogos, visszaeső bűnöző volt, aki korábban azért ült börtönben, mert egy állapotos nőt a hasához fegyvert szorítva rabolt ki.

Amikor pedig elő akarták állítani, ellenállt, és nem a nyakára térdeléstől fulladt meg, ahogyan azt a nemzetközi baloldal megénekelte, hanem szívinfarktust kapott – talán nem függetlenül a szervezeté­ben lévő, rettenetes mennyiségű kábítószertől. Szobrokat faragtak, falfreskókat festettek e ragyogó „hős” tiszteletére. Némely sporteseményeken a mai napig megy a térdeltetés.

Így múlik el a világ dicsősége. Kétszázötvenkét éve még „bostoni teadélutánt” rendeztek az angol gyarmati elnyomás ellen, amiből aztán függetlenségi háború lett és Egyesült Államok. Akkoriban még Washington volt a példakép – korunkban meg ez a Floyd. Igaz, mindkettő George. De nem is kell olyan messzire visszatekinteni: még a hatvanas években is egy Martin Luther King volt az idol. Egy baptista lelkész, aki erőszakmentesen, polgári engedetlenséggel küzdött a feketék jogegyenlőségéért. Ő volt valaki. Nekünk már csak az ilyen terhes nőket kirabló barbárok jutottak. Őket tűzi a zászlajára a nemzetközi baloldal. Vagy a röszkei ostromot irányító, terrorista Ahmed H.-kat.

Mutasd a hősödet, megmondom milyen a korszellem! Innen nézve: korunk maga a pusztulat. Los Angeles épp az illegális migránsok imádatáért borul lángba. Mert az ottani baloldal szerint bárkinek joga van papírok és engedély nélkül betörni az országba.

Nincs határ, nincs törvény. A demokrata kormányzók és polgármesterek menedékvárosokat alakítottak ki ezeknek az alieneknek, akik kis túlzással azt csinálnak, amit akarnak. Hogy jelentős részük bűnöző? Kit érdekel? Ők a törvények fölött állnak, slussz.

Sőt állampolgárságot kell nekik adni máris, hiszen lelkes demokrataszavazók lesznek.

Michael Shellenberger amerikai újságíró remekül összefoglalta a lényeget a saját X-oldalán. „Az elmúlt évtizedekben Kalifornia és nagyvárosainak vezetői arra az új megegyezésre jutottak, hogy törvényeink nagy része rasszista és elnyomó. A demokraták egyre kevésbé tekintettek úgy az illegális táborozás, a szabadtéri drogkereskedelem, a bolti és betöréses lopás, a gyújtogatás és a tiltott határátlépés elleni törvényekre, mint amelyek a közterületek megvédését szolgálnák, inkább úgy, mintha azok a szegények és a faji kisebbségek bebörtönzését céloznák. […] Az együttérzés nevében a progresszívek lebontották a közrend alapjait. […] Ezek a civilizáció lebontására irányuló szélesebb körű kampány elkerülhetetlen eredményei. Talán szélsőségesen hangzik, de pontosan ez történik. A kaliforniai baloldal nem hisz az amerikai jogrendszer legitimitásában. Nem hisz a határokban. Nem hisz a jog egyenlő alkalmazásában. Ezeket a dolgokat a fehér felsőbbrendűség eszközének tekinti. És ezért igyekszik ezeket lebontani. Megtagadja a bűncselekmények üldözését. Letartóztatásokat nem hajt végre. Nem hajlandó kivonulni egy bűncselekményhez. Hagyja, hogy a rendszer összeomoljon saját bénultságának súlya alatt.”

Mint a George Floyd-ügyben, máris dübörög az átkeretezés. A honi Soros-blog, a 444 például azt írja: „Tényleg van erőszak, de kevesen vesznek részt benne.” Hogyne. Mint amikor pár éve a CNN egy fekete bűnöző lelövését követő őrjöngésről tudósított: a háttérben épp hatalmas lángok csaptak fel, mert a jogegyenlőségért fosztogatók épp fölgyújtottak valamit. Közben a CNN felirata alant: „Heves, de jobbára békés tiltakozások a rendőri lövöldözés után.” Sem akkor, sem azóta nem zavarja őket a valóság.

Ugyanaz a módszer és mintázat odaát, mint itt, Európában. (Persze, hiszen a szervezők is jórészt ugyanazok.) Törvényen kívüliek, a nyugati civilizációt gyűlölő barbárok millióinak erőszakos betelepítésével új szavazókat toborozni a baloldalnak. Még ha ez a Nyugat teljes pusztulásához is vezet. Hogy miért? Ezek ennyire buták? Vagy ennyire gonoszak? Talán a kettő együtt.

A butaságra és gonoszságra kiváló példa Gavin Newsom demokrata kormányzó, aki béna kacsaként figyelte a Los Angeles-i lázadást, majd amikor Trump odaküldte a Nemzeti Gárdát, rákente az egészet. – A hatalommal való szemtelen visszaélés egy hivatalban lévő elnök részéről lobbantott lángra egy gyúlékony helyzetet, veszélybe sodorva az embereinket, a rendőreinket, sőt a Nemzeti Gárdát is – hazudta Newsom.

Szerinte Trump lépése a demokrácia elleni támadás, és azért küldte be a hadsereget, hogy káoszt és erőszakot szítson. Továbbá: – Trump az Egyesült Államok katonaságát amerikai polgárok ellen fordítja. Elképesztően aljas, tipikusan ballib hergelés. A bűnözőket védi, a rendet ostorozza.

– Ha nem vetik be a gárdát, Los Angeles már porig égett volna – vágott vissza Trump, aki szerint a demokrata vezetők menedékvárosokat hoztak létre az idegen bűnözőknek, a lázadás résztvevői pedig fizetett zendülők.

Amúgy milyen amerikai polgárokról hablatyol Newsom? Akik mexikói zászlókat lengetnek? Akiknek mexikói papírjuk már, amerikai pedig még nincs? Ha pedig annyira szeretik Mexikót, miért nem maradtak ott? És ugyanezt kérdezhetnénk a folyton idegen zászlókkal ékeskedő magyarországi baloldaliaktól is. Miért nem költöznek éppen aktuális szerelmük tárgyához? Miért nem emigrálnak Gázába, Brüsszel-Molenbeekbe, Malmőbe, Párizsba, Ukrajnába, Kurdisztánba, Tibetbe, ha annyira odavannak értük, itt meg annyira pocsék minden? Az odajegyet fizetjük. Menjenek is, mert itt mást sem csinálnak, csak azt, amiről Shellenberger ír: