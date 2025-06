Nem vicc! A hazaáruló Magyar Péter bejelentette: „morálisan” föl van háborodva

Ám ennél is izgalmasabb kérdés: miért pont most adott túl rajtuk? Miért nem akkor, amikor a cég bevonásáról a hadiipari fejlesztésekbe fölrebbentek az első hírek? Vagyis hónapokkal ezelőtt. Amiről Morál Péter minden bizonnyal tudott. Ám ő ült tovább a NER-es részvénypakettjén. Ott kotlott a 60 019 darab NER-részvényen még tavaly is, miután már lehallgatta, megzsarolta, tönkretette, elárulta a feleségét, három gyermekének édesanyját, hogy erre a nyomorult árulásra aztán politikai karriert próbáljon építeni.