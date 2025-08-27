Egy idomított csimpánz gondolatai

Alig fejeztem be az idei aratást és töltöttem fel a takarmánytároló silókat a jószágok jövő évi takarmányszükségletét fedező gabonafélékkel, amikor megtudtam Kökény Attilától, a Tisza Párt agrárszakértőjétől, hogy

egy idomított csimpánz vagyok, négy-öt veszteséges haszonnövényt termesztek versenyképtelenül, magas önköltséggel és talajpusztító szántással, támogatásból élek, továbbá képtelen vagyok a gondolkodásra és a fejlődésre.

Rögtön utánaolvastam az 1986-ban még KISZ-díjjal kitüntetett Kéri László (végzettsége: jogász, szakmája: politológus, mezőgazdasági képzettsége és ismerete: nincs) véleményét, mely szerint „ennek a Fidesz-korszaknak a legnagyobb csapása ez a földalapú támogatás, mely azt jelentette, hogy elterelte őket a gabona, a nagy területek felé, és cserébe leépült a szőlő-gyümölcs ágazat és az állattenyésztés”. Mondott ilyeneket korábban a gazt (amennyire az elhíresült videóból kivehető, valószínűleg a szúrós szerbtövist) a napraforgótól megkülönböztetni nem tudó Magyar Péter is, aki az intenzívebb, nagyobb hozzáadott értékű, organikus mezőgazdasági termelés támogatását kérte számon az extenzív gabonatermelés helyett.

Nem ez az a hely, ahol ki lehet fejteni, hogy miért egymást kizáró elvárás az intenzív és az organikus mezőgazdasági termelés, továbbá a Magyar Péter által szorgalmazott organikus (ökológiai) gazdálkodás, és a Kökény Attila által képviselt, úgynevezett no-till (forgatás nélküli) gazdálkodás, mindössze arra hívom fel a figyelmet, hogy a fent idézett három vélemény beleillik abba a több évtizede, sok esetben a mezőgazdasághoz nem értő, nagyvárosi értelmiségiek által sulykolt képbe, mely szerint a magyar gazdálkodók nem tudnak nyereségesen termelni, amire az lenne a megoldás, hogy a gabonát meg kell vásárolni onnan, ahol azt alacsonyabb önköltséggel, hatékonyabban termelik meg, nekünk pedig át kell állni valami másra, „minőségi”, „munkaintenzív”, „magasabb hozzáadott értékű” stb. növény vagy állati termék előállítására.

A városi íróasztal-szakértőket nem zavarja, hogy mezőgazdasági munkaerőt találni gyakorlatilag lehetetlen, és arra is ritkán van konkrét ötletük, hogy mi lenne az a „más”. Ha mégis, akkor az általában valami felkapott divatnövény vagy divatállat, amit egy-két év múlva egy másik divatnövény vagy divatállat vált fel.

Kökény Attila annyiban kivétel, hogy ő legalább ért a mezőgazdasághoz, igaz, az ő véleménye esetében figyelembe kell venni, hogy egy konkrét gazdálkodási iskolát képvisel, a no-till gazdálkodást, és innentől kezdve számára mindenki idomított csimpánz, aki az elmúlt hatezer évben vagy akár ma, mechanikus talaj-előkészítést (szántást) végzett vagy végez.