Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drón-incidensről Orbán Viktor

Eurázsiától Eurázsiáig

KERESZTES HADJÁRAT – Nyugat-Európának a ma ismert formájában vége, visszatér a földrajzi valóság.

Ágoston Balázs
Fotó: AFP/Indian Press Information Bureau

Minden gondolkodó ember számára világos ma már, hogy a liberális-kapitalista nyugati létszervezési modell az utolsókat rúgja, miközben a kelet és a globális dél fölemelkedik. Számos okból van ez így, ezek többségére nekünk, magyaroknak nincs befolyásunk, ezért alkalmazkodnunk kell a tektonikus erejű változásokhoz.

Valaha a világ a Kelettel volt azonos. Az ókori Kína, India, az eurázsiai sztyeppék szkíta öröksége máig meghatározza e térségek kultúráját és civilizációját, még ha számos későbbi kultúra és civilizáció rakódott is rájuk.

 Talán az ókori Egyiptom világa nevezhető kivételnek, az egy máig rejtélyes történelmi zárvány, amiről ugyan sokat, sőt egyre többet tudunk, de léte, kultúrájának lényege mindmáig homályos.

Történelemoktatásunk ezeket viszonylag röviden tárgyalja, míg az ókori Hellász és Róma históriáját alaposan részletezi. Kétségtelen tény, hogy utóbbiak meghatározók mindabban, amit normálisan európaiságnak tekintünk, ugyanakkor látni kell, hogy a nagyjából a Krisztus előtti 753-tól a bukásig, 476-ig a Római Birodalom összesen 1200 évet élt, az első olimpiától, Krisztus előtt 776-tól számított görög antikvitás pedig a Római Birodalomba történt beolvadásig, Krisztus előtt 146-ig tartott – ez mindössze 630 év. És bár a hellén világ és Itália is új erőre kapott később, régi nagyságát egyik sem érte el.

Ezzel szemben a kínai ókort a Sárga-folyó mentén nyolcezer évvel ezelőtt kialakult civilizációktól számítják, és a birodalom azóta is fennáll,

 igaz, évszázadokon át nyugati gyarmatosító erőszaktól szenvedett – 1839 és 1842, majd 1856 és 1860 között Anglia (a második esetben francia közreműködéssel) két úgynevezett ópiumháborút indított Kína ellen annak érdekében, hogy a Brit Kelet-indiai Társaság fedőnevű bűnszövetkezet szabadon terjeszthesse a kábítószert a keleti birodalomban.

India is nagyjából nyolcezer folyamatos évet tudhat maga mögött, és ez akkor is megsüvegelendő, ha az 1858-tól 1947-ig tartó brit gyarmatosítás alaposan visszavetette a fejlődésben a szubkontinensnek is nevezett hatalmas országot, amelyből ráadásul a fosztogatás megszűntével véres polgárháború során kiszakadt a ma Pakisztánként ismert terület.

Mindez azt mutatja, hogy a Kelet sokkal mélyebben gyökerezik térben és időben, mint a Nyugat, aminek történelmi megjelenését nagyjából az ókori görögöktől számíthatjuk. Euró­pát valójában a Kelet termékenyítette meg.

 Minden szerénytelenség nélkül azt is megállapíthatjuk, hogy ebben az eurázsiai szkíta civilizációnak is meghatározó szerepe volt, örököseiként mi, magyarok okkal-joggal lehetünk büszkék erre. Erre is.

A Nyugat első történelmi megnyilvánulása tehát alig több mint ezer évig tartott, és a Római Birodalom a hódító, gyarmatosító logikájából következő kulturális széthullás és erkölcsi hanyatlás nyomán törvényszerűen elpusztult. Európa újraszerveződése és fölemelkedése az ugyancsak keletről érkező kereszténységnek volt köszönhető, miként az is nyilvánvaló, hogy a Római Birodalom dicstelen összeomlásának mintázatát követő mai romlás is a kereszténység megcsúfolásával-megtagadásával kezdődött, legkésőbb a reneszánsz korban, amikor a nyugati ember szem elől tévesztette az örök mértéket, és kultúrateremtő készségét feladva-eladva behódolt a jelenségeket a pillanatnyi haszonnal mérő kultúraromboló, zsákmányszerző kalmárszellemnek.

Bár a Nyugat a földrajzi felfedezések és gyarmatosítások évszázadaiban úgy érezhette, hogy a világ urává lett, valójában a vallásháborúk, parasztháborúk, forradalmak, eszelős ideológiai emberkísérletek, világháborúk véres káosz­folyamában egyre inkább elvesztette szellemi, kulturális lényegét, a liberalizmus és a bolsevizmus lelki gyarmatosítása pedig végképp szétverte a hagyományos, szerves társadalmakat.

Ezzel ellentétes folyamat játszódott-játszódik le a keleti világban. Kína a gyarmatosításból való eszmélést követően megpróbált egy nyugati modellt, a kommunizmust adaptálni, ám ez ép ésszel felfoghatatlanul véres áldozatokkal járt. Mára viszont kialakult egy érdekes és sikeres hibrid társadalomszervezési modell, amely a kommunista külsőségek és jelszavak mögött valójában ősi konfuciánus alapjain sajátos, okosan szervezett állami ellenőrzésű kapitalista gazdasági rendet épített fel. Ma már széles és egyre bővülő, tehetős középosztálya és a legkorszerűbb technológiai tudások birtokában lévő szakembergárdája van, nem utolsósorban jelentős népességkibocsátás jellemzi a másfél milliárd lelkes Kínát.

Öles léptekkel zárkózik fel az ugyancsak másfél milliárdos lakosságú India is, és persze itt van a hozzájuk képest ugyan lakosságszámban szerény, de a maga valamivel több mint 140 millió emberével az EU 450 milliós összlakosságának majd harmadát kitevő Oroszország, az eurázsiai földrajzi nagytér minden szempontból megkerülhetetlen országa, mely a maga hagyományosan autoriter eszközeivel évszázadok óta népeket, kultúrákat, vallásokat szervez egybe sikeresen, annak ellenére, hogy hagyományosan számos belső szerkezeti feszültséggel küzd. 

Ezek az országok most erejüket és tapasztalataikat – nem utolsósorban az ostoba, rövidlátó, önsorsrontó Nyugat Oroszország-ellenes kalandorpolitikája miatt – összeadják, újra politikai valósággá téve Eurázsiát.

A reménytelenül buta liberálisok persze előszeretettel szidalmazzák ezeket az országokat ilyen-olyan diktatúráknak. Ezen csak nevetni lehet, hiszen egyrészt az említett országok mindig is tekintélyelvűek voltak, másrészt csak a legostobább emberek hihetik azt, hogy van valamiféle felsőbbrendű univerzális, mindenkire kötelező társadalomszervezési modell. Harmadrészt arcátlanság diktatúrázni ott, ahol börtönbe zárják azokat, akik nem hódolnak be a genderelmebajnak, vagy csak nyilvánosan imádkoznak az anyaméhekben meggyilkolt magzatokért. Negyedrészt nem vet túl jó fényt a liberális világra, hogy vele szemben az autoriter modell működik.

A képlethez jön még Indonézia, Brazília, Irán, az arab világ, és egy új világrendben Törökország sem lesz bolond a látványosan süllyedő Nyugathoz kötni magát, de ez külön elemzést érne. Legyen elég most annak megállapítása, hogy – miként arra az elmúlt hetekben többen felhívták a figyelmet – 

a kedvező árú orosz energiahordozók és a csúcskategóriás kínai technológiai tudás összedolgozik az olcsó indiai munkaerővel. És ha e három ország lakosságszámát összeadjuk Brazília, Dél-Afrika, Indonézia, Közép-Ázsia, Törökország, Irán és az Arab-liga országainak lakosságszámával, akkor 3,9 milliárd lelket kapunk – ez a Föld lakosságának gyakorlatilag fele,

 és akkor még nem számítottuk hozzá Afrika egészét. Persze az említettek között számos ellentét is feszül, de mindegyiküknek érdeke, hogy a kulturális és népesedési öngyilkosságot elkövető Nyugat elporladásával szükségképpen létrejövő új világrend nyertese legyen.

Ezen új világrendben nekünk, magyaroknak itt, Eurázsia kis nyugati félszigetecskéjén a legnyugatibb keleti gyökerű nemzetként jó esélyeink vannak. Ázsia számos népe barátként, akár rokonként tekint ránk, ami akkor is óriási versenyelőny, ha nem minden esetben történelmi tény.

Hazánk, helyesen, politikává formálja a kedvező széljárást, az irántunk megnyilvánuló keleti rokonszenvet és az ebből fakadó helyzeti előnyt. Történelmi lehetőségünk, hogy az eurázsiai együttműködés motorja legyünk mi, a nagy eurázsiai birodalmat szervező Attila király kései utódai.

Ágoston Balázs
Eurázsiától Eurázsiáig

Borbély Zsolt Attila
A románozás baloldali örökség

Huth Gergely
Kötcse: a nagystratégia működik

Novák Miklós
Froclizhatjuk-e Cristiano Ronaldót?

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

