Eurázsiától Eurázsiáig

Minden gondolkodó ember számára világos ma már, hogy a liberális-kapitalista nyugati létszervezési modell az utolsókat rúgja, miközben a kelet és a globális dél fölemelkedik. Számos okból van ez így, ezek többségére nekünk, magyaroknak nincs befolyásunk, ezért alkalmazkodnunk kell a tektonikus erejű változásokhoz.

Valaha a világ a Kelettel volt azonos. Az ókori Kína, India, az eurázsiai sztyeppék szkíta öröksége máig meghatározza e térségek kultúráját és civilizációját, még ha számos későbbi kultúra és civilizáció rakódott is rájuk.

Talán az ókori Egyiptom világa nevezhető kivételnek, az egy máig rejtélyes történelmi zárvány, amiről ugyan sokat, sőt egyre többet tudunk, de léte, kultúrájának lényege mindmáig homályos.

Történelemoktatásunk ezeket viszonylag röviden tárgyalja, míg az ókori Hellász és Róma históriáját alaposan részletezi. Kétségtelen tény, hogy utóbbiak meghatározók mindabban, amit normálisan európaiságnak tekintünk, ugyanakkor látni kell, hogy a nagyjából a Krisztus előtti 753-tól a bukásig, 476-ig a Római Birodalom összesen 1200 évet élt, az első olimpiától, Krisztus előtt 776-tól számított görög antikvitás pedig a Római Birodalomba történt beolvadásig, Krisztus előtt 146-ig tartott – ez mindössze 630 év. És bár a hellén világ és Itália is új erőre kapott később, régi nagyságát egyik sem érte el.

Ezzel szemben a kínai ókort a Sárga-folyó mentén nyolcezer évvel ezelőtt kialakult civilizációktól számítják, és a birodalom azóta is fennáll,

igaz, évszázadokon át nyugati gyarmatosító erőszaktól szenvedett – 1839 és 1842, majd 1856 és 1860 között Anglia (a második esetben francia közreműködéssel) két úgynevezett ópiumháborút indított Kína ellen annak érdekében, hogy a Brit Kelet-indiai Társaság fedőnevű bűnszövetkezet szabadon terjeszthesse a kábítószert a keleti birodalomban.

India is nagyjából nyolcezer folyamatos évet tudhat maga mögött, és ez akkor is megsüvegelendő, ha az 1858-tól 1947-ig tartó brit gyarmatosítás alaposan visszavetette a fejlődésben a szubkontinensnek is nevezett hatalmas országot, amelyből ráadásul a fosztogatás megszűntével véres polgárháború során kiszakadt a ma Pakisztánként ismert terület.

Mindez azt mutatja, hogy a Kelet sokkal mélyebben gyökerezik térben és időben, mint a Nyugat, aminek történelmi megjelenését nagyjából az ókori görögöktől számíthatjuk. Euró­pát valójában a Kelet termékenyítette meg.

Minden szerénytelenség nélkül azt is megállapíthatjuk, hogy ebben az eurázsiai szkíta civilizációnak is meghatározó szerepe volt, örököseiként mi, magyarok okkal-joggal lehetünk büszkék erre. Erre is.