A gyűlöletkeltés kiskátéja – avagy Magyar Bálint koholmánya

Ne feledjük,

a szerző az Isten, haza, család fogalmi keretében értelmezett világtól szenved, idegen, mások által diktált nyelvnek azt tartja, ami olyan, általa már régen elfelejtett fogalmakkal operál, mint a haza felemelése, a nemzet határokon átívelő egyesítése, a szülőföld szeretete és az anyanyelv ápolása. Mindezekkel szemben kell neki egy új fogalmi készlet, amivel saját identitását és szabadságát megközelítheti.

Így született meg az országépítő, nemzetegyesítő, Magyarországot magyarnak megőrző gyönyörű történettel szemben a fekete ellenmítosz a maffiakormányról.

Magyar Bálint koholmányára vezethető vissza a globalista, balliberális ellenzék minden lejárató, megbélyegző, gyűlölködő, mocskolódó megnyilvánulása.

Ma ott tart a velünk szemben használható fogalomkészlet, hogy ez nem kormány, hanem bűnözők bandája, s aki még hallgat rájuk, az agymosott zombi vagy közpénzzel kitömött kegyenc. A kormánybűnt elkövetőnek nincsenek jogai, vele szemben bármilyen eszköz használható, akár az erőszak is. A kormánybűn egységes és egyetemes, nem kell részletkérdéseken nyammogni megítélésekor. Teljesen mindegy, hogy bizonyítható-e, éppen elég a gyanú, a szóbeszéd,

komoly ismertséggel rendelkező balliberális család állítása, és a kormánybűnöst meg lehet, sőt meg kell lincselni. Előbb csak verbálisan, mert ha megnyerték a választásokat, akkor majd mindent lehet. Ha az illető védekezik, az politikai hiba, ha nem inge, minek húzta magára, ha hallgat, akkor na ugye, a hallgatás beleegyezés.

Ami most Semjén Zsolttal történt, cseppben a tenger. És gátlástalanul leplezi le magát a mocskolódás során az összes idegen zsoldban álló, idegen érdekeket szolgáló politikus, propagandista, influenszer és minden rendű és rangú gazember. A legundorítóbb pedig az, hogy ugyanezek tüntetéseket szerveznek a gyűlölködés és a közbeszéd durvulása ellen.

Idézzünk fel még egy jelenetet 2010-ből, hogy teljesen megértsük az ellenmítosz brüsszelita vonatkozásait. Gyurcsány Ferenc lehazudta az égről a csillagokat, hazudott a költségvetésről, a gazdaság makroszámairól, amit kormányfőként mondott, abból saját bevallása szerint sem volt igaz egyetlen szó sem. A felsoroltak közül viszont a magyar választópolgárokon kívül szinte mindegyik érdekelte Brüsszelt is. Vagyis

Gyurcsány hazudott az akkori uniós vezetőknek is. Azok pedig ezt tűrték. Soha szóvá nem tették. Sőt, támogatták Ferit a hamis számok alapján benyújtott felzárkóztatási tervek végrehajtásában, hátha megnyeri a választásokat, és akkor majd mindent lehet.

De a közismert okokból ez már 2010-ben nem jött össze. És akkor, a választások másnapján kiállt Feri lógó orral, hogy értékelje az eredményt, és a következőket bírta mondani: „Bennünket legyőzhettek, de Brüsszelt úgysem tudják legyőzni.” Ezt jól jegyezzék meg azok is, akik most a patrióta kormányt vádolják, ­amiért túl sok a konfliktus az Európai Unió jelenlegi vezetőivel. Gyurcsány kijelentése ugyanis arra utal, hogy az ő disznóságait elnéző paktum nem az ő két szép szeme miatt köttetett.

Az önálló, szuverenista, erős nemzetállamban gondolkodó Orbán-kormány már megalakulásakor szálka lehetett a nemzetállamok felszámolásában, a kevert népességen alapuló nyitott társadalmú Európai Egyesült Államokban gondolkodó globalista brüsszeliták szemében.

Gyurcsány azonmód meg is kezdte a belpolitikai sikertelenségét oly formán kezelni, hogy minden nekik nem tetsző ügy kipattanásakor rohant a nemzetközi baloldalon lévő haverjaihoz feljelenteni a kormányt, így lett hazánk az unió legtöbbet vegzált tagállama. A folyamat ma ott tart, hogy Brüsszelben teljesen átvették Magyar Bálint koholmányának szókészletét. Szerintük ma Magyarország nem demokrácia és nincs jogállam. De milyen állam az, ami nem a jog mindenhatóságára épül? Helyben is vagyunk, hisz az bűnözők állama, maffiaállam, amivel szemben minden eszköz megengedett.