A haza csillagos-sávos fénytörésben

Amerika egy szar ország – jelentette ki Robin Wright színésznő, aki immáron Angliában él és lelkesen ecseteli új életének gyönyörűségét a sajtónak. Persze ő valójában ízig-vérig amerikai, épp onnan lehet tudni, hogy mennyire könnyedén libben át a nagy vízen és telepszik le a ködös, de azért ismerős szigeten. Wright egyébként a Forrest Gumpban játszotta Jennyt, később sorozatszínészként is sikeres volt, a Kártyavár című Netflix-szériáért díjat is nyert, vagyis valóban megteheti, hogy a zöldellő dombokon sétálgasson és faleveleket gyűjtsön, gondolkodva a világ ügyein-gondjain, s megkeresse önmagát. Anyagilag nem szorul rá, hogy dolgozzon, hiszen Hollywood jól kifizette.

A dallasi születésű színésznő mégis szarnak nevezi azt az országot, ahol az elmúlt 59 évét töltötte. Mert szerinte mindenki rohan a pénz után, hajszoltak a mindennapok, míg Angliában mindenki kedves és nem az autóban ülnek a dugóban, hanem békésen, egymást segítve élik az életüket. Természetesen egyik se igaz. London dugói legendásak, az egymás közötti udvariasság is megkérdőjelezhető, s az se biztos, hogy Amerika egyetlen hatalmas kocsisor üvöltöző sofőrökkel.

A kérdés mindig az, hogy az ember maga mit vesz észre az őt körülvevő világból.

Wright mindenesetre roppant boldog választott hazájában, ugyanakkor rácsodálkozik az ottani életformára, például érthetetlennek tartja, miért olyan nagy dolog, ha valaki elit egyetemre járt, ezzel miért foglalkozik bárki is. Arról viszont se ő, se más „menekült” nem beszél, hogy miként teheti meg valaki egyetlen dobbantással az országváltást. Robin Wright egyike azon hírességeknek, akik nem kis mértékben politikai okokból döntöttek a távozás mellett, s láthatóan tökéletesen elégedettek a váltással azért, mert ezzel is odaüthetnek egyet Donald Trump amerikai elnöknek. Az amerikai hazafiság láthatóan semmit se jelent nekik, se Texas, se Kalifornia nem vonzza őket annyira, hogy maradnának. Anglia közel-külföld számukra, nyelvet nem kell tanulniuk, s ha szükséges, azonnal felülnek az első repülőre és utaznak vissza New Yorkba. Anglia nekik automatikus menekülőút.

De vajon mi jogosítja fel őket arra, hogy a világot saját virágoskertjüknek tekintsék és oda költözzenek, ahová a kedvük tartja?

Anglia valóban nyitott, ahová bárki letelepedhet, akinek éppenséggel nem tetszik a saját politikai vezetése Amerikában? A tapasztalat ugyanis azt mutatja, a békés lankákon sétálgatás és a kandalló melletti borozgatások nem elégítik ki ezeket az elit migránsokat, hiszen így kikerülnek a nagy vetésforgóból, nem jönnek a megkeresések, Hollywood nem fog rájuk várni. Vagyis lehet ugyan Angliában élni Los Angeles helyett, de aki nem Leonardo DiCaprio, annak kockázatos döntés karrierszempontból.