Magyar Péter tartótisztjei követeléseire le fogja dózerolni a kerítést

KÉT MAGYARORSZÁG – Aki Brüsszel bábjára szavaz, az a behódolásra, a muszlim invázióra szavaz.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
2025. 09. 18. 4:40
Fotó: MN Archív

Kedden volt éppen tíz esztendeje ama bizonyos röszkei csata. Amikor több ezer barbár megrohamozta az újólag emelt határkerítésünket, korunk „limesét”, és megpróbált erőszakkal betörni Magyarország területére. Természetesen meghívás, papírok, engedély nélkül. Őrjöngtek, rátámadtak a határt védő rendőreinkre, ütötték és dobálták őket. Húsz magyar egyenruhás sebesült meg, közülük ketten súlyosan. De megvédték a határt, a barbárok nem törtek át. A nemzetközi fősodor és a honi balsajtó mégis Magyarországot, az Orbán-kormányt szapulta, mert útját álltuk a hordának.

Mindenki láthatta a röszkei felvételeket, és ha ép elméje van, fölfoghatta, miről van szó. Invázióról. Katonakorú muszlim férfiak összehangolt, szervezett támadásáról. 

Mégis, a nyugati országok vezetői és fősodratú Lügenpresséjük kánonban gyalázta Magyarországot és az Orbán-kormányt, amiért útját állta a hódítóknak. Pedig nemhogy be kellene engednünk, hanem – 444-ék szerint – itt kellene tartanunk őket. Tudniillik: „Az a baj, hogy továbbmennek.” Továbbá: a migráció „álprobléma”. Ehelyett föl merészeltük tartóztatni őket a határnál. Annál a schengeni határnál, amelynek megvédése elvileg (mindenféle papírok meg a sztratoszféra magasából letojt szerződések szerint) a kutya kötelességünk, nem mellesleg.

Ám az ilyenkor nem érdekes. A határvédelem és a kerítésépítés kizárólag akkor szép meg dicséretes, amikor azt egy Brüsszelnek csontig nyaló, komilfón pukedliző kormány követi el, mint például Tuskék a lengyel–fehérorosz határon. Ők külön buksisimit kapnak Von der Pfizer nénitől – minket viszont évekig rugdosnak érte, Soros-érzékenyített bíróságaik pedig rommá büntetnek. Lásd a tranzitzóna kapcsán kirótt bírságokat vagy a migránskvótával szembeni engedetlenségünk miatti napi egymillió eurós sarcot.

A röszkei csata után Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa például „sokkolónak nevezte azokat a képeket, melyeken látszik, ahogy gyerekeket és nőket bántalmaznak vízágyúval és könnygázzal a magyar–szerb határon”. Nem tudom, melyik vetítést nézte ez az al-Husszein koma, én egy darab nőt nem láttam az ostromlók között. Ha esetleg mégis volt, akkor Kuncze Gábor jópofáskodva tőle is megkérdezhette volna: „Minek ment oda?” A felvételeken gyermekek sem nagyon látszanak. Amúgy a legkisebbeket rendszerint eszközként, zsarolásra használták az „agysebészek”: 

például csecsemőket lógattak át a kerítésen, elvárva a rendőröktől, hogy átvegyék őket, majd az átadót utána­engedjék. 

Vagy amikor Bicskén a szír Mohamed Bakkar a sínek közé rántotta terhes feleségét, kezében egy pár hónapos csöppséggel, hogy olyan fotók készülhessenek róluk, mintha a rendőrök bántották, lökték volna el őket. És így is ment át a kép a Lügenpressén. A földre fekvés szakállas manipulációs módszer: ugyanezért hempergett anno Hadházy és Varju pajtás is.

Az ostrom kapcsán érdemes fölidézni Ahmed Hamed esetét is. A Cipruson élő szír férfi volt az egyik irányítója a támadásnak. Kővel dobálta, megafonba üvöltözve provokálta és zsarolta a magyar rendőröket, szervezte az ostromot. Elfogása után nyolc, más nevére kiállított úti okmányt találtak nála a saját ciprusi útlevelén kívül. Mint kiderült, tagja a Tabligh Jamaat (Szövetség a hit terjesztésére) nevű iszlamista mozgalomnak, amelyet terroristák fedőszervezeteként tartanak számon. Persze Soros ügynöksajtója sietett leszögezni, hogy a Tabligh Jamaat nincs rajta a terrorszervezetek listáján. Ó, hogyne, hiszen az itt a fő kérdés. Mondjuk épelméjű korokban ilyen névvel nem működhetett volna iszlamista szervezet a keresztény Európában. Most viszont nem épelméjű korban élünk. Ott tartunk, hogy a jólétbe belehülyült liberálisok kacajától kísérve tőlünk nyugatra a keresztény templomokat mecsetekké alakítják, és gőzerővel iszlamizálják Európát.

Később a Népszabadság megírta: Ahmed Hamednek Cipruson öt autója, halászhajója és vállalkozása van. Szóval tipikus „menekült”. A férfit végül terrorizmus vádjával állították bíróság elé, ami miatt szintén nekünk esett a komplett nyugati politikai maffia. Tüntetéseket szerveztek, petícióztak, meg az egyéb járulékos nyalánkságok. 

Végül jogerősen öt év szabadságvesztésre ítélték. Az amerikai külügyminisztérium (akkor még balliberális Obama-kormányzás dúlt) 2016. december 6-án súlyos aggodalmát fejezte ki Ahmed Hamed vád alá helyezése és elítélése miatt.

Hogy mi a frász közük van nekik egy szír terroristához, jó kérdés. Hacsak nem az, hogy Obamáék szügyig benne voltak a több százezer halálos áldozatot követelő szíriai polgárháború kirobbantásában, Gyuri bácsi révén pedig az öldöklésre rászervezett migránsinvázióban, és Ahmed Hamed véletlenül az ő sameszuk lehetett. Ki tudja? Mindenesetre Obamáék fölszólították a magyar államot, hogy „független civil szervezeteket bevonva” (sic!) folytassanak le vizsgálatot a röszkei események ügyében. És vizsgálják fölül az elítéltek ügyeit. Teszem azt a TASZ vagy az Amnesty bevonásával szülessenek más ítéletek. Megáll az ember esze!

Ha az európai bíróságokon múlt volna, Ahmed Hamedet nyilván fölmentik. Sőt kitüntetik. Mint például azt a másik szír fickót, aki még a határzár elkészülte előtti időszakban rohammal áttört a magyar rendőrsorfalon, majd gyerekkel a kezében elesett. A honi és a nemzetközi lincssajtó László Petra operatőr fejét követelte, azt hazudva, ő gáncsolta el a férfit. Később a bíróság megállapította: László Petra nem gáncsolta el a férfit. Az operatőr fejére az iszlamisták vérdíjat tűztek ki, családjával menekülnie kellett otthonából, rendőrségi védelmet kapott. A szír férfiról pedig kiderült, hogy terroristaszervezeteket pártol. Érdekelte is ez a balsajtót! Ők előbb állnak akár egy terrorista pártjára, mint saját honfitársukéra.

A röszkei csata óta eltelt tíz év. Rajtunk keresztül ugyan nem, ám tengeri úton, repülővel azóta is százezerszámra szállítják be Afrika és a Közel-Kelet népességfeleslegét Nyugat-Európába. Muszlim invázió zajlik. 

Az Euró­pai Unió vezetése nem a határok lezárásával, az illegálisan érkezettek kitoloncolásával van elfoglalva, hanem a migránskvótával és az armadát föltartóztató Magyarország mószerolásával. Ilyen büntetés a luxemburgi uniós bíróságon, amolyan a strasbourgi emberi jogi kreténektől. Vége-hossza nincs a tortúrának.

Mindeközben Brüsszel legújabb helyi kirendeltsége, a Tisza Párt többnyire mélyen hallgat arról, mit tenne hatalomra kerülése esetén migránsügyben. Vagy hogy végrehajtaná-e a migránskvótát. A határkerítés lebontásával sem házalnak, annál azért több esze van az Övcsatosnak. Ám Tarr Zoltán alelnök etyeki igazságbeszéde óta tudjuk: csak hatalomra kell kerülni, utána mindent lehet. Vagyis hézagmentesen végrehajtanák tartótiszt­jeik – Manfred Weber és Ursula von der Leyen – közismert követeléseit. Határkerítés ledózerolása, migránskvóta végrehajtása, nyitott táborok, befogadás, mesés segély a ránk tukmált ingyenélőknek. Közben a háttérben Gyuri bácsi szervezetei lágyan citeráznának.

Talán elcsépelt, de attól még igaz: migrációügyben elég egyetlen rossz döntés, és mindennek vége. Azt hiszem, ez a jövő évi választás legsorsdöntőbb kérdése. Aki Brüsszel bábjára szavaz, az a behódolásra, a muszlim invázióra szavaz.

Szentesi Zöldi László
Hosszú az út Boszniából

Gajdics Ottó
Potemkin-falut lát Weber

Fricz Tamás
A Fidesz győzelme az ország érdeke

Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Szeretetország?

