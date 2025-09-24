Rendkívüli

Elhunyt Caludia Cardinale olasz színésznő

idezojelek
Vélemény

Szabad-e merengni?

MÉLYSZÁNTÁS – Lehet, nem a tempónk túl gyors, csupán elmulasztottunk megállni a legfontosabb stációknál.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
újságíráselmerengéspolitikamúlt századjelenélet 2025. 09. 24. 5:52

Márai Sándor szerint „Újságot írni állapot, idegállapot. Egészséges ember ki tudja zárni néha a világot. Az újságíró soha.” Meg az a hír is járja, hogy a riporterféle, nadrágos embert csakis a közélet kálváriái éltetik.

Utóbbi tévedés. 

A fejét írásra adó embert – ha akad is kivétel – nem a politika sodorta az írógép, a klaviatúra elé. A hír, az újságcsinálás alappillére kapcsol össze bennünket. Ez az origó, a kiindulópont. Akkor is arról kell szólnunk, ha a hír ellenszenves. Ez a feladat. A mai időkben a szépíró is haditudósítóvá kényszerül. 

Háborúban hallgatnak a múzsák. Ha szignálja is a szerző a politikai csetepaték híradásait, nem biztos, hogy kedvét leli bennük. Persze ne tagadjuk: ahogyan a politika, mi, újságírók is elvadultunk. Talán úgy kellene csinálnunk, ahogyan jó Mikszáth Kálmán. A legnagyobb palóc országgyűlési képviselőként A T. Ház című újságrovatában hol humorral, hol finom iróniával alkalmazta a keleti bölcsek életfilozófiáját: ha nagyon bele vagy keveredve valamibe, hátrálj ki belőle, nézd az egészet kívülről, messzebbről, akkor leszel hiteles.

Hja, könnyű ezt mondani, Kálmán bátyám! Most is, míg e sorokat írom, azon merengek, merenghetek-e még egyáltalán ebben a túlpörgött világban. 

Illő-e elmélázni múlton, régi időkön, vagy elkerülhetetlen, hogy mindennek a máról kell szólnia, mert ezt parancsolja a megsűrűsödött jelen. 

(Bár e rovatot – Mélyszántás – annak idején épp a merengésre találtam ki: mélyebbre ásni a szokottnál, megforgatni a talajt, átgondolni, jó-e az irány, és mit mond a múlt, a tapasztalás.)

Most, a világi zavarodottság e torz éveiben tényleg megkérgesedett a hangunk, nem vitás. Rossz társaságba keveredett a hírlapírói pálya. Kár érte.

 Kevés pátosszal a költővel mentegetőznék: „Egy kis független nyugalmat, / Melyben a dal megfoganhat, / Kértem kérve: / De ő halasztá évrül-évre”. Gyógyír? Van, aki messzi, lakatlan tanyára települ, más napestig visszhangos múzeumokban barangol, templomi freskókon mereng, a harmadik varjúcsapatok végtelen vonulásán pihenteti a szemét órákon át. Torkig a napi politika híreivel, bulvármocskával, aki teheti, menekülőre veszi. Így vagyok most én is. A kert végében bogarászom, száraz lombot gyűjtök, létrát, vödröket cipelek a sufniba. Próbálok lakatot tenni a külvilágra.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Így, szeptember vége felé a hírlapíró hajlamos a melankóliára, minél beljebb jár az évek erdejében, annál jobban. Az ember szereti sajnálni magát, filozófussá lesz, zubog belőle a panasz, benne apró igazságok, sérelmek. (Mert színész is szorult az újságíróba.) 

Jó így elmélázni az aranyló őszben. Afféle magaslesen érzi magát ilyenkor az ember, több dimenzióban látja a világot, amely most valahogy nem annyira szégyenlős, mint fecsegő tavaszon, buja nyáridőben. Visszalassuló, élhetőbb életet kér minden porcikánk, én legalábbis ezt érzem ilyenkor.

 Más is így lehet vele, ha nem vallja be is. Foglyai vagyunk ennek a tekervényes, lármás, űzött világnak. Boldog, akinek kezébe szál gereblye jut az őszi kertben…

Furcsa szerzet a XXI. század magyarja. Néha azon veszi észre magát, hogy a pőre valóságról szeretne olvasni, önmagáról, gondjairól, vágyairól… Békességre szomjazik. Azt hiszem, igazából mi, felhangosított, egymásnak ugrasztott hírlapírók is így vagyunk ezzel. Magam is szívesebben írok a jámbor mindennapok szelíd folyásáról, mint az utálatos politikáról, egymásnak feszülő, bősz emberek acsarkodásairól. A nagyvilág a hibás, amely már réges-régen túllépte a megengedett sebességet, s ragad magával mindent és mindenkit. 

Valamikor a gőzvasút megjelenése körül léptük túl az élhető tempót. Akkortájt, amikor „kinőttük” magunk alól a lovat. Talán a vágta kiszámítható ritmusa hiány­zik. Persze lehet, nem a tempónk túl gyors, csupán elmulasztottunk megállni a legfontosabb stációknál – holott hát ez lenne itt mindennek a lényege! 

Megnézni egy bánatos naplementét, meghallgatni egy balladát, egy madáréneket… Vagy csak fölpillantani a templomtorony órájára, időben vagyunk-e még.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

Becsicskulunk mi is, vagy merünk-e hazafiak lenni?

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekVarga Barnabás

Lecke Sallai Rolandnak és Varga Barnabásnak

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekBrüsszel

A szuverenitás nem kelengye

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgyilkosság

Tanulja újra Amerika a demokráciát!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekLiverpool

A Liverpool sztárja és edzője keményen kiosztotta a butaságot elkövető hőst + videó

Magyar Nemzet avatarja

A Ligakupában továbbjutó Vörösök könnyen megüthették volna a bokájukat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu