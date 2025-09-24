Sátán a templom előtt

Azért harang a harang, hogy hívja az élőket, temesse a holtakat, s hogy árvíz, jégverés, tűzveszély idején és hódító horda láttán félreverjék, írja Kányádi Sándor ars poeticájában. Ezt a verset nyilván nem tanították lószerszámlóbáló Hadházy Ákosnak, ezért gondolhatta szerencsétlen, hogy az élőket a misére hívó harangzúgás az ő tartalmatlan nyekergését hivatott elnyomni. De a nagyobb baj az, hogy egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje. Akik képesek számonkérni egy idős szerzetes papot a harangozásért.

Képesek úgy beállítani vállalhatatlan viselkedésüket, mintha azért az atyának kellene szégyellnie magát. Elődeik pár száz éve úgy kezdték, tapossátok el a gyalázatost, majd válogatott eszközökkel neki is fogtak a műveletnek.

Két kiváló filmrendező is filmet készített nemrég a Rákosi-rendszer idején megölt mártír papokról. Bokor Attila Romzsa Tódor vértanú püspökről, Szilágyi Andor boldog Brenner Jánosról. Mert idevezet, ha az önző egoisták magányos bánatukban azt hiszik, mindennek körülöttük kellene forognia a világban, és szembesülve ennek ellenkezőjével, miszerint tesz rájuk nagy ívben a világ, ha nem tartoznak semmilyen közösségbe, frusztrációjukat mások hitét gyalázva és egyházi embereket bántalmazva próbálják levezetni.

Előbb csak szóban fenyegetőzve, aztán majd tettlegesen is, ha hagyjuk.

Legyen az a büntetése a pár száz fős csőcseléknek, hogy bezárják őket a moziba, és addig onnan ki nem jöhetnek, amíg mindkét említett filmet végig nem nézték. Hátha magukra ismernek a gyilkosokban, és elmegy a kedvük attól, hogy elcseszett életük minden löttyös indulatát olyan nagyszerű emberekre zúdítsák, mint amilyen egy ferences atya.

Mert nem a fegyvert elsütő vagy az ütésre emelt kéz a gyilkos erőszak forrása, a szörnyű tett már csak a végkifejlete annak az aljas hergelésnek, uszításnak és gyűlölködésnek, ami elharapózott mostanában a balliberális oldalon.

Egyébként pedig Máthé Zsuzsa szerdai intelmei a követendőek: imádkozzunk együtt, egymással közösséget vállalva a keddi méltatlan incidens helyszínén egy békés, nyugodt, szeretetteljes magyar hazáért, nem feledve, hogy küldetésünk van a béketeremtésre.