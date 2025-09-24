Rendkívüli

Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése

idezojelek
Vélemény

Sátán a templom előtt

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
Cikk kép: undefined
szerzetesFerenciek tereHadházy Ákosharangozás 2025. 09. 24. 15:03
Fotó: Hatlaczki Balazs

Azért harang a harang, hogy hívja az élőket, temesse a holtakat, s hogy árvíz, jégverés, tűzveszély idején és hódító horda láttán félreverjék, írja Kányádi Sándor ars poeticájában. Ezt a verset nyilván nem tanították lószerszámlóbáló Hadházy Ákosnak, ezért gondolhatta szerencsétlen, hogy az élőket a misére hívó harangzúgás az ő tartalmatlan nyekergését hivatott elnyomni. De a nagyobb baj az, hogy egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje. Akik képesek számonkérni egy idős szerzetes papot a harangozásért. 

Képesek úgy beállítani vállalhatatlan viselkedésüket, mintha azért az atyának kellene szégyellnie magát. Elődeik pár száz éve úgy kezdték, tapossátok el a gyalázatost, majd válogatott eszközökkel neki is fogtak a műveletnek.

Két kiváló filmrendező is filmet készített nemrég a Rákosi-rendszer idején megölt mártír papokról. Bokor Attila Romzsa Tódor vértanú püspökről, Szilágyi Andor boldog Brenner Jánosról. Mert idevezet, ha az önző egoisták magányos bánatukban azt hiszik, mindennek körülöttük kellene forognia a világban, és szembesülve ennek ellenkezőjével, miszerint tesz rájuk nagy ívben a világ, ha nem tartoznak semmilyen közösségbe, frusztrációjukat mások hitét gyalázva és egyházi embereket bántalmazva próbálják levezetni. 

Előbb csak szóban fenyegetőzve, aztán majd tettlegesen is, ha hagyjuk.

Legyen az a büntetése a pár száz fős csőcseléknek, hogy bezárják őket a moziba, és addig onnan ki nem jöhetnek, amíg mindkét említett filmet végig nem nézték. Hátha magukra ismernek a gyilkosokban, és elmegy a kedvük attól, hogy elcseszett életük minden löttyös indulatát olyan nagyszerű emberekre zúdítsák, mint amilyen egy ferences atya. 

Mert nem a fegyvert elsütő vagy az ütésre emelt kéz a gyilkos erőszak forrása, a szörnyű tett már csak a végkifejlete annak az aljas hergelésnek, uszításnak és gyűlölködésnek, ami elharapózott mostanában a balliberális oldalon.

Egyébként pedig Máthé Zsuzsa szerdai intelmei a követendőek: imádkozzunk együtt, egymással közösséget vállalva a keddi méltatlan incidens helyszínén egy békés, nyugodt, szeretetteljes magyar hazáért, nem feledve, hogy küldetésünk van a béketeremtésre.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem mellesleg engem személyesen is végtelenül sért és felháborít az a vircsaft, ami a Ferenciek terén hétről hétre zajlik, és most kedden oda fajult, hogy sültbolondok törtek be a templomba. Én ugyanis tiszteletbeli ferences diák vagyok, többször találkoztam az esztergomi öregdiákokkal, édesapám és keresztapám osztálytársaival a téren álló rendházban. Mindig tiszteletét tette köztünk egy-egy szerzetes tanár vagy a misét épp befejező ferences atya. Az a helyzet, hogy ott olyan szellemi, erkölcsi és szakmai színvonal nyilvánult meg minden egyes alkalommal a jó hangulatú beszélgetések során, amihez a téren mostanság tobzódó dühösek szedett-vetett bandája soha nem ér föl. Hadházi a maga túlértékelt egójával a rendház folyosóit sem takaríthatná. 

Ezért annak a sok ezer kiváló szakembernek, tanárnak, orvosnak, tudósnak és a szakmáját mesterfokon művelő kétkezi munkásnak a nevében, akiket a ferences testvérek indítottak el a tisztességes, becsületes és hittel teli életútjukon, külön is felszólítom a lószerszámlóbálót és bandáját: el a kezekkel a ferencesektől!

Ha az ő fülüknek a harangok zúgása túlságosan keserves, akkor húzzanak el a térről a csudába. Tudjátok, kedves libernyákok, addig terjed a ti szabadságotok is, ameddig másokét nem korlátozzátok. Reméljük, hogy ezt nem csupán a keresztény, heteroszexuális fehér emberre nézvést érzitek kötelező érvényűnek.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

Becsicskulunk mi is, vagy merünk-e hazafiak lenni?

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekVarga Barnabás

Lecke Sallai Rolandnak és Varga Barnabásnak

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekBrüsszel

A szuverenitás nem kelengye

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgyilkosság

Tanulja újra Amerika a demokráciát!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekGulyás Gergely

Kormányinfón számolnak be a kormány döntéseiről

A szokottnál korábban, 9.30-kor áll az újságírók elé a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a kormányszóvivő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu