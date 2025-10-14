idezojelek
Vélemény

Patrióták a célkeresztben

ŐRZŐK LÁZADÁSA – Ukrán propagandisták nevezik oroszbarátnak a magyar érdekek védőit.

Gajdics Ottó
patrióta Ukrajna propagandista Tisza Párt globalista birodalom haza 2025. 10. 14.

A globalisták és a patrióták politikai küzdelmében sokszor egészen extrém formában jelenik meg a két világértelmezés kibékíthetetlen ellentéte. Az önmagukat a nyugati típusú fejlődés kizárólagos letéteményesének tartó globalisták előszeretettel vádolják ellenfeleiket oroszpártisággal, azzal, hogy az agresszív diktátor, Vlagyimir Putyin szekerét tolják. A vádakat soha nem támasztják alá tényekkel, dokumentumokkal, bizonyítékokkal – azok felmerülő gyanúként, feltételezésekként, innen-onnan levont következtetésekként terjednek el, és akkor is burjánzanak, ha kiderül róluk, hogy szemernyi igazságtartalmuk sincs.

Már Donald Trump első ciklusában próbáltak a demokraták abból politikai tőkét kovácsolni, hogy azzal vádolták az elnököt, elfogadta Putyin segítségét, és az oroszok beavatkoztak az amerikai választásokba, több módon befolyásolták a voksolást. A lefolytatott vizsgálatok mára világosan kimondták, hogy badarság az egész, ettől függetlenül a legenda vígan él tovább progresszív körökben. De ami a mi szempontunkból még riasztóbb, hogy terjed is az alattomos módszer, és ma már mindent az orosz befolyás erősödésével magyaráznak a globalisták, ami nem az ő szájuk íze szerint történik a világban. 

Egészen elképesztő, hogy miközben a nemzetközi szerződéseket felrúgó agresszornak tartott Oroszországot legyőzendő, szétdarabolandó, kiiktatandó ellenségnek állítják be, oroszbarátsággal vádolnak mindenkit, aki mást merészel gondolni Európa vagy a saját hazája sorsáról, mint ők.

Ezzel viszont elpusztítandó ellenségnek tekintenek minden patrióta politikai közösséget, többek között a magyar kormányt és támogatóit is. A bűnös ellenséggel szemben pedig szerintük bármilyen eszköz megengedett.

A globalista politika ugyanakkor előszeretettel él a más országok belpolitikáját, választásait kívülről befolyásoló durva eszközök alkalmazásával. 

Színes forradalmak kirobbantása, kormánybuktatások, elnökválasztás eredményének eltörlése, patrióta pártelnök választhatóságának bírói korlátozása, antiglobalista pártok betiltása – ilyen és ehhez hasonló eszközöket használtak a közelmúltban, és használnának ma is, csak szerencsére a patrióta erők egyre hatékonyabban rántják le a leplet mesterkedéseikről, így egyre ritkábban járnak teljes sikerrel. Soha ne feledjük a kijevi Majdan történéseit, a szerbiai zavargásokat, a román elnökválasztás első fordulós eredményének eltörlését, a lengyelországi beavatkozási kísérleteket, hogy csak a legjellemzőbbeket említsük.

De a helyi globalista erők külföldi finanszírozása, az aktivisták, propagandisták kiképzése, a támogatásuk nemzetközi színtereken több európai országban is gőzerővel folyik minden nap. A folyamatok hátterében felsejlenek a globalista magánpénzbirodalom hálózatai, a CIA és a vele kapcsolatban álló titkosszolgálatok fedőcégei. Ezekről akkor is kénytelenek vagyunk beszélni, ha nem akarunk hasonlóvá válni azokhoz, akiket éppen azért kritizálunk, mert alaptalanul vádolnak bennüneket az orosz befolyásolással. Erős a gyanú, hogy – jó bolsevik szokás szerint – azzal vádolnak bennünket, amit ők követnek el.

Így fordulhatott elő, hogy amikor kirobbant a botrány, mert húszezer magyar választópolgár adatai szivárogtak ki a Tisza Világ alkalmazásból, akkor Magyar Péter pártelnök azt találta első felindultságában nyilatkozni, hogy jól láthatóan megkezdődött az orosz beavatkozás a magyar választásokba. A józanul gondolkodó embernek ezzel szemben éppen az jut az eszébe a történtekről, hogy

súlyos beavatkozás zajlik valóban, de brüsszeli utasításra, brüsszeli pénzből, az ukrán titkosszolgálatok befolyásolják máris a magyar választói akaratot. A szóban forgó alkalmazásnak volt ugyanis egy teljes hozzáférési joggal felruházott adminisztrátora, Miroszlav Tokar, aki egy ungvári illetőségű webfejlesztő, és annál a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amelyik a háborúban álló hadsereget is ellátja szoftverekkel, fejlesztésekkel. 

Értsük jól, az alkalmazásba bejelentkező valamennyi választópolgár minden adatára rálát egy háborúzó hadsereggel szerződéses viszonyban álló cég alkalmazottja itt, Magyarországon. Az olvasók fantáziájára bízom, milyen elképesztő következményei lehetnek ennek a ténynek. Az illető egyébként egy ügyetlen, dekonspirálódott kémhez hasonlóan igyekezett eltüntetni minden nyomát az interneten, de azért azt még tudjuk róla, hogy be van jelentkezve a jelenleg zárva tartó mogyoródi szállodába a Hungaroring célegyenesénél.

És nem ez az egyetlen gyanú, ami az ukrán befolyásolási kísérletek erősödésére utal. Emlékezzünk csak vissza, már hónapokkal ezelőtt tájékoztatták a parlament nemzetbiztonsági bizottságát a magyar szolgálatok arról, hogy információik szerint az ukrán szolgálatok lejárató, dezinformációs akciókat szerveznek Orbán Viktor, a kormány és a kormánypárti politikusok ellen. Az első ilyen az a kémbotrány lehetett, amelyben két kárpátaljai magyart is letartóztattak azzal a váddal, hogy Magyarországnak kémkedtek. A magyar válaszlépésekből kiderült, hogy intenzív ukrán kémtevékenység zajlik nálunk, amit persze sejteni lehetett – azt viszont nem, hogy az itt dolgozó hálózat milyen mélyen beépült a Tisza Pártba. 

Ruszin-Szendi Romulusz bukott vezérkari főnök, a Tisza katonai szakértője például rendszeres kapcsolatot tartott fenn az ukrán állampolgárságú Holló Istvánnal, akit kémkedés miatt letartóztattak a magyar hatóságok. Magyar Péter rendszeresen a testvérének nevezi Tseber Rolandot, akiről szintén az a hír járja, hogy azért tiltották ki hazánkból, mert kémkedett.

Ehhez képest még Angela Merkel volt német kancellár is butaságnak nevezte, hogy Orbán Viktor Putyin-párti és oroszbarát lenne. A magyar kormányfő a vele sok kérdésben ellentétes állásponton lévő német politikus szerint is magyarpárti, a magyar érdekek érvényesítéséért dolgozik.

Mindebből az körvonalazódik, hogy azok vádaskodnak az orosz befolyás erősödésével, akik megágyaztak az ukrán befolyás kiterjedésének. 

Ukrán propagandisták neveznek bennünket orosz propagandistának. De miről is szól az ukrán propaganda? Arról, hogy Magyarország adja fel szuverenista álláspontját, ne akadályozza tovább Ukrajna gyorsított ütemű uniós csatlakozását, járuljon hozzá az oroszok elleni háború folytatásához pénzzel és fegyverrel is, ne vásároljon több orosz energiahordozót, mert ezzel szerintük az orosz hadsereget támogatja hazánk, és ne akadályozza tovább a kétes minőségű ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát.

Vagyis lényegében a patrióta nemzeti kormány mondjon le, és adja át a helyét a Brüsszel utasításait gondolkodás nélkül végrehajtó bábkormánynak.

Mi ez, ha nem a választói akarat befolyásolása? Mi ez, ha nem konkrét beavatkozás hazánk belpolitikájába? Ehhez képest Putyin csak annyit mondott, hogy azok a magyarok, akik meg akarnak maradni magyarnak, Orbán Viktort választják. Ezzel nem a magyar miniszterelnök lett oroszpárti, hanem az orosz elnök magyarpárti. Mert soha ne feledjük, a brüsszeli globalisták végső célja az Európai Egyesült Államok létrehozása. Ezért akarják az összes országot egy adósságközösségbe kényszeríteni Ukrajna támogatása ürügyén, mert az amerikai példát követve hajtanák végre hagymázas terveiket. Az új birodalomban semmi szükség nem lenne azonban a magyar nyelvre. Édes anyanyelvünk elsorvadása pedig egyenértékű a magyar nemzet megszűnésével. 

A nemzet felemelkedése, egy sikeres, gazdag Magyarország építése áll a patrióta politika középpontjában, és a nemzet felszámolása, a magyarság beolvadása a kevert népességű nyílt társadalomba a globalista politika fókuszában.

Ha az előttünk álló fél évet gondolkodással töltjük ezekről a lehetőségekről, könnyű lesz dönteni áprilisban.

