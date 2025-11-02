Búcsú az igazi Európától

A politika bugyrait és titkait nem ismerő ember a napi sajtót olvasva rendre csak csodálkozik azokon a sirámokon, amelyeket Európa országainak lakosaitól hallunk. Minap arról értesülhettünk, hogy egy németországi közvélemény-kutatásból az derült ki, a megkérdezett nők 55 százaléka nem érzi magát biztonságban olyan nyilvános helyeken, mint például az utcák, a tömegközlekedési eszközök, s még az egyébként szépen kezelt parkokban sem. Még megdöbbentőbb volt, hogy a klubokról és a vasútállomásokról is úgy vélekedtek a megkérdezettek, hogy nem érzik magukat biztonságban még ezeken a helyeken sem. A cikk címe az volt, hogy „Egyre több nő retteg Németországban”. Az újságcikkben azt olvashattuk, hogy a férfiakat is megkérdezték, s kiderült, az összes válaszadó 49 százaléka mondta azt, hogy az emlegetett nyilvános helyek egyikén sem érzi magát biztonságban. Nesze neked „modern” európai társadalom! Nem éppen vicces téma, de azért kellene egy olyan közvéleménykutatás, melyben azt kérdezik meg tőlük, hogy vajon hol érzik magukat biztonságban? Kíváncsiak lennénk az eredményre.
Ígéretekkel amúgy az egész Európában tele van a padlás, „megcsináljuk”, „intézkedünk” csak éppen a veszélyes jelenségek nem szűnnek, a közbiztonság meg marad kritikán aluli, s nem csak Németországban. Persze nem csupán ez a jelenség mutatja, hogy Európa minden vonzereje megszűnőben van, köszönhetően az Európai Unió végletesen és végzetesen elrontott politikájának, nem kihagyva belőle azt az aljas és nyílt háborúpártiság tényét, melyet érvekkel képtelenek alátámasztani, mert a háború ellen ugyanis Európában, azaz az unióban nem szólhatnak érvek. Két ország csatározását tudniillik egy normális világban nem lehetne a többi ország nyakába sózni. Legfeljebb csak akkor, ha megszavaztatják az egyes országok lakosságát, hogy akarnak-e belekeveredni a háborúba? Mert ha igen, akkor rajta, menjenek Ukrajnába harcolni, hiszen demokrácia van, nemdebár? Hát nincs! Ha valahol nagyon nincs, akkor az éppen az Európai Unió. Ahol – csak egyetlen példa – a vezetők roppant demokratikusan az uniós országok (elsősorban persze a mi országunk) nyakába óhajtották varrni az összes migránst, aki csak erre jár. A brüsszeli vezetőség, azaz a tehetségtelenek hada ugyanis mindmáig elkötelezett a migrációs paktum végrehajtása mellett, s ezt rendre közlik is velünk.