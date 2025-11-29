Rendkívüli

Nézőpont: A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékon áll

Feszültségkeltés inkább, mint érdemi munka

A Tisza-elnök igyekszik megfelelni a háborúpárti Webernek.

Bánó Attila avatarja
Bánó Attila
2025. 11. 29. 6:56
Fotó: MICHAEL KAPPELER
Nincs könnyű dolga Nyugat-Európa vezető politikusainak. Évek óta azon dolgoznak, hogy elkerüljék kötelező feladataik elvégzésének fáradságos munkáját. Merthogy a választópolgárok azt várnák tőlük, hogy szolgálják a rájuk bízott országok és népek elemi érdekeit. Nevezetesen: hozzanak népjóléti intézkedéseket, segítsék elő a nemzetgazdaság erősödését, növeljék a foglalkoztatást, javítsák a vállalkozások üzleti lehetőségeit és tegyenek meg mindent az életszínvonal, az emberek közérzete jobbításáért. Ez lenne a politikusok elsődleges feladata, ami bizony kemény munkával jár.

Nyugat-Európa balliberális vezetői az ukrajnai háború kezdete óta a könnyebb utat választják. Kitalálták, hogy az oroszoknak nemcsak Ukrajnával, hanem egész Európával bajuk van, holott ők vették rá Zelenszkij ukrán elnököt a nagy szomszéd provokálására. 

A munkakerülő, népszerűségüket veszítő nyugati politikusoknak sokkal könnyebb felszínen maradni úgy, hogy kamerák elé állva háborús veszéllyel riogatnak 450 millió uniós polgárt, mint dolgozni ezen emberek jólétéért, boldogulásáért. 

Magyar Péter és a Tisza Párt nagy patrónusa, Manfred Weber se nagyon tud mit kezdeni a saját pozíciójával, ezért rálépett a háborús uszítás kényelmes útjára. 

Az Európai Parlament minapi vitaülésén azt hangoztatta, hogy az EU-nak közös hadseregre van szüksége, majd ennél is tovább ment, amikor arról értekezett, hogy az uniónak katonai szövetséggé kell alakulnia, mert már egyre kevésbé számíthat az Egyesült Államokra. A politikai dilettantizmus ingadozó kártyavárához Friedrich Merz német kancellár is hozzátette a maga lapját. Ő a johannesburgi G20-csúcs után a Trump-féle béketervet bírálta, és az ellen kapálózott, hogy Oroszország – a béketervnek megfelelően − visszatérjen a G8-csoportba. 

A kétszázmilliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont fegyverkezésre és Ukrajna agóniájának meghosszabbítására fordítaná. Elképzelését Emmanuel Macron francia elnök is támogatná. Neki egy ideje látszólag az a kényszerképzete alakult ki, hogy nő a geopolitikai feszültség, romlik Franciaország és az EU biztonsági helyzete, ezért be kell vezetni – egyelőre önkéntes alapon – a katonai szolgálatot. Tervek szerint évente több tízezer franciát vonultatnának be. Macron azt valamiért nem hangoztatja, hogy a nemzetközi feszültség szításában ő maga is élen jár, amikor a többi brüsszeli héjával és Zelenszkijjel karöltve kórusban óbégatnak arról az orosz fenyegetésről, amelyről csak tőlük és az őket szolgáló sajtótól értesülünk.

Ennek a feszültségkeltésben és háborús uszításban élen járó társaságnak a tagjai nem nagyon népszerűek a saját hazájukban. Ők maguk, illetve pártjaik, a közvélemény-kutatások szerint igencsak gyengélkednek. Nincs köztük olyan politikus, aki több ciklus óta őrizné választott tisztségét.

 Macront is csak különleges jogállása tartja az elnöki székben. Ebből is látszik, hogy a választók bizalmát hosszabb távon egyikük sem képes kiérdemelni. A polgárok ugyanis – ha késve is – átlátnak a szitán, és előbb-utóbb megelégelik a szemfényvesztést, az érdemi munka elmaradását.

A példaértékű politikusi teljesítmények tekintetében Magyarország élen jár. Az Orbán-kormánynak a választók nagy többsége már ötödik alkalommal szavazott bizalmat, ezzel is elismerve a közösség érdekében kifejtett munkát. A többség ugyanis a saját bőrén érzi, hogy a Nyugatról populizmussal, diktatórikus módszerekkel, korrupcióval vádolt kormány összességében jól végzi a dolgát. Orbán Viktor miniszterelnök szorgalmas munkával, több évtizedes politikusi tapasztalattal tekint az országot és Euró­pát érintő sorskérdésekre. 

Nem véletlen, hogy Donald Trump, az USA elnöke ma őt tartja Európa leghitelesebb szószólójának, béketerve legfőbb támogatójának. És persze az sem véletlen, hogy a Trump-tervet gáncsoló brüsszeli vezetés mindent elkövet Orbán Viktor megbuktatása érdekében. Brüsszel nagy erővel támogatja a Magyar Péter nevű helytartójelöltet, aki politikai karrierje érdekében saját feleségét is lehallgatta, s akit Pilhál Tamás publicista szellemesen mutat be Az áruló című új könyvében.

A globalista elit nem válogatós, ha meg akar buktatni egy nemzeti-keresztény értékrendet követő kormányt. 

Apáti Bence ismert közéleti szereplő írta Pilhál Tamás könyvéhez kapcsolódva: „Magyar Péternél nem volt elvetemültebb ellenfelünk. Békét hirdet, de közben vicsorogva fenyegetőzik, üvöltve börtönt emleget. Fújtat, prüszköl, szitkozódik, elárul. Bosszút akar állni a meg nem kapott miniszteri szék miatt. Hogy nem csinálhatott olyan karriert, amilyet megálmodott magának.”

A Tisza-elnök igyekszik megfelelni a háborúpárti Webernek. Váljék egészségére! Nekünk jobban megfelel a békepárti Orbán Viktor.

A szerző író, újságíró

Hirtelen milyen érzékenyek lettetek!

Az őszt is a Fidesz nyerte meg

HVG-s kényeztetés Magyar Péternek

A Tisza Párt lett a baloldal

