November hét

Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök együttérzően baráti kapcsolata lélektanilag részben arra épül, hogy mindketten átélik a globális hamis narratíva iszonyú erejének pusztító hatását.

Bogár László avatarja
Bogár László
2025. 11. 10. 5:50
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A már kevésbé fiatalok számára november hetedike egy elég különös dátum. A szovjet birodalom ezen a napon ünnepelte azt a „csinált” forradalmat, amely 1917-ben megnyitotta az utat a „szocializmus” fedőnevű brutális politikai kapitalizmus előtt. Oroszország akkoriban a lehanyatló brit birodalom „örökségéért” egymással vetélkedő két hatalom, a német és amerikai impérium tehetetlenül vergődő világhatalmi játszóterévé süllyedt. Ma ezt úgy fogalmaznánk, hogy az Oroszországban akkor és ott „csinált” káosz valójában a német és amerikai birodalom egymás elleni proxy háborújának katonai platformja volt, mint most Ukrajna. (E két felvonásban előadott színjátékot a történészek első és második világháború néven szokták emlegetni, evidens módon pont a lényeget hallgatva el.) 

A német birodalom egy Vlagyimir Iljics Uljanov (alias Lenin), az amerikai birodalom pedig egy Lev Davidovics Bronstein (alias Trockíj) nevű ügynökét „küldte be” ebbe az „aktív zónába”, akik aztán végül is egymással taktikailag összefogva egy a két nyugati birodalom vetélkedésénél sokkal nagyobb tétet jelentő társadalomszerveződési modellt hoztak létre. Ez a magát szocializmusnak nevező modell ugyanis képes volt sokkal gyorsabban felszámolni a hagyományos paraszti társadalmat, mint ahogy az Nyugat Európában végbement. Igaz ezt a modellt már egy „nevető harmadik” személy (egy Sztálin fedőnevű ravasz grúz) üzemelte be, aki ugyan formálisan talán nem volt globális ügynök, de anélkül, hogy ennek tudatában lett volna mégis pontosan azt a történelmi szerepet játszotta el, amelyet kiosztott rá a világot irányító „főrendező”. 

Mindezt csak azért említem meg „hangulatfestő” bevezetésként, mert a magyar miniszterelnök, aki pont november hetedikén találkozott az amerikai elnökkel, egy köztes európai kisország vezetőjeként abból a globális hatalmi örvénylésből próbálta most ezen találkozó során is „kimenteni” Magyarországot, amibe e több mint száz évvel ezelőtt „csinált” forradalom „konstruktőrei” lökték egész Köztes Európát és benne hazánkat is. 

Azért érdemes azonban felidézni mindezt, mert az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök együttérzően baráti kapcsolata lélektanilag részben arra épül, hogy mindketten átélik a globális hamis narratíva iszonyú erejének pusztító hatását. A globális média valóságipari művei, akárcsak az 1917-es november hetedikével úgy a mostani washingtoni november hetedikével kapcsolatban is igyekeznek az általuk legyártott hamis valóságok ketreceiben tárolni a világot. Donald Trump az amerikai globális birodalmi szuperstruktúrának azt a realista szárnyát képviseli, amelyet leginkább Henry Kissinger személyesített meg, és amely egy bizonyos kritikus pontot elérve hajlamos tudomásul venni, ha az általa addig követett stratégia a birodalom számára kontraproduktívvá válik. Vagyis amikor a régi stratégia egyre reménytelenebb és költségesebb zsákutcába hajszolja a birodalmat, készen áll a korrekcióra. 

Az amerikai birodalom legfőbb dilemmája abból adódik, hogy olyan történelmileg eddig elképzelhetetlen méretű adósságot halmozott fel, amelynek most már a hétköznapi technikai kezelése is egyre megoldhatatlanabbá válik. Nem mellesleg az amerikai állam most is egy ilyen technikai csődben van éppen, amelynek persze majd lesz technikai megoldása, de e csődök gyakoriságának és időtartamának vészjósló növekedése azt jelzi, hogy a birodalom elmúlt évszázadban gyakorolt világuralma a mai formájában folytathatatlanná vált. Ha mégis folytatni akarja, akkor vagy nyílt háborúba kell bocsátkoznia a világgal, vagy békés körülmények között egy olyan új világegyezséget kell kötnie, amely lehetővé teszi a valamilyen (az eddigitől bizonyosan eltérő) fennmaradását. 

A Donald Trump által képviselt változáspárti szárny stratégiáját a januári beiktatási beszédének az a mondata tette világossá, amelyben jelezte, hogy jó személyes kapcsolata van a kínai és orosz elnökkel, és minél hamarabb szeretne egy hármas találkozót. Ezzel a mondattal bekerült a globális beszédtérbe az a „háromtest birodalom” elképzelés, amely logikailag az egyetlen olyan világhatalmi konstrukció, amely az egyre veszélyesebb globális folyamatok öngerjesztő örvényléseit lecsillapíthatná. 

Az a tény, hogy az amerikai elnök az elmúlt hónapok során az orosz és a kínai elnökkel is találkozott azt jelzi, hogy e „háromtest” kialakulása elkezdődött. Az is tény azonban, hogy egyre inkább erősödőben van egy ezzel a stratégiával frontálisan szembemenő törekvés is, a permanens világháború stratégiája. És mivel a globális pénzhatalmi „hidraulika” irányítói a jelek szerint ezt a stratégiát látszanak támogatni, ezért a káosz egyelőre inkább növekedőben van. 

E stratégia logikája az, hogy mivel ő „teremti” a pénzt, ezért a végtelenített háború a kézenfekvő „megoldás”, hisz korlátlan mennyiségű pénzt nyomtathat, amiért valóságos javakat, leginkább a permanens háborúhoz szükséges katonai javakat vásárol, és ennek „árát” rohamosan növekvő inflációval hárítja át folyamatosan a világra. A permanens háború végső célja Kína és Oroszország függő helyzetbe hozása és korlátlan kifoszthatóságának biztosítása. Ezért e stratégia uralmi struktúrái egyre inkább satuba szorítják a békésebb új világegyezségre törekvő birodalmi erőket, így az ezeket megszemélyesítő amerikai elnököt is. 

A mostani november hetedikén tehát két olyan személy találkozott Washingtonban, akik kissé bizarr módon azért találhattak egymásra szellemi értelemben, mert mindkettőjüket ugyanaz a „sötét erő” igyekszik satuba szorítani. Amikor az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy nem ismeri Orbán Viktor ellenfelét, de a magyar miniszterelnököt támogatja a jövő évi választásokon, akkor ezzel a gesztussal azt tette nyilvánvalóvá, hogy e világhatalmi satuból való kiszabadulás feltételei alapvetően szellemi természetűek. 

Mindez két dimenzióban is nagyon különös fejlemény. Donald Trump az amerikai birodalom egyik meghatározó szárnyának támogatásával lett elnök, és nem mellesleg felnőtt élete során sikeresen épített fel sok milliárd dolláros üzleti birodalmat is. Sem amerikai elnök mivolta, sem dollármilliárdos mivolta nem indokolja azt, hogy együttérzőn szívélyes kapcsolatot ápoljon egy közép-európai kisállam vezetőjével. Ha mégis ezt teszi, akkor annak az oka csak az lehet, hogy van egy „harmadik típusú” identitása is, ami utat nyitott e különös szellemi sorsközösség átélése előtt. Ez a mostani november hetedike e sorsközösség vállalásával talán némileg ellensúlyozhatja annak a történelmi sötét energiának a ma is jelen levő pusztító hatását, amely annak idején azt a bizonyos 1917-es november hetedikét „csinálta”.

A szerző közgazdász 

(Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor a Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. november 7-én.)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

