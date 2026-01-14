idezojelek
Vélemény

Minden okos, csak mi vagyunk hülyék

Az átverésekhez mi, e századi emberek jócskán hozzászoktunk már, elég, ha csak a napi háborús híreket hallgatjuk, rögvest rossz lesz a közérzetünk.

Kondor Katalin
mesterséges intelligencia
Fotó: Phonlamai Photo
Bizony, mi vagyunk, mert hagyjuk, hogy így legyen. Hogy a nagyokosok uralhassák a világot. Történt nemrégiben, hogy a hazai televízióban megszólalt Jókai Mór. S beszédet mondott. Természetesen a mesterséges intelligencia hívei mutatták be, hogy lám, úgymond fel is lehet támasztani nagyjainkat, hiszen csak egy régi hiteles fotó vagy festmény kell hozzá, hogy megalkossák a „feltámadott” Jókait, aki beszél, mozog, gesztikulál, és persze okosakat mond. Hogy az kinek jó, ha úgymond „élethűen” láthatja beszélni rég elhunyt nagy írónkat, azt nem tudom. Szerintem mindenkinek rossz, a betegesen hiszékenyeknek például nagyon rossz. Amúgy is az emberiség szünet nélküli átverésének világát éljük, s azt akarják elhitetni velünk, hogy a technika mindenre képes. Mindenre egyelőre tán semmiképp, de majdnem mindenre már vitathatatlanul. Ezt bizonyítja a „megszólaló” Jókai is, hiszen egy sor agymosott ember elhiszi majd, hogy valóban ő beszélt, s nem égi mása, hiszen feltámasztották. „Láttuk a tévében”, mesélik majd boldogan, s tán még azt is gondolják, lehet jelentkezni „feltámasztásra”. Hiszen Jókai Mór is már itt lehetett közöttünk! Pedig ez még csak a kezdet. A mesterséges intelligencia, a MI, ugyanis sokkal, de sokkal durvább dolgokra is képes. Csak egy példa! Most találtam ki. Villámgyorsan lehet olyan szituációt teremteni, amikor előáll egy világbirodalmi vezér, s a mesterséges intelligencia segítségével, képekkel, mozgófilmmel és persze beszéddel alátámasztva bemutatja a televízióban, hogy ebben a percben már elkezdődött a harmadik világháború. Vagy a negyedik. Élethű képeket látunk, romba dőlt településeket, megszólaló nagyokos politikusokat, s már mutatja is a televízió, hogyan omlanak össze a házak, s menekülnek az emberek, porfelhő, zaj, minden, ami köthető a háborúhoz, és máris kitör a káosz, menekülni kezdenek az emberek. Mert ezt tálalta nekik a mesterséges intelligencia. Egy álvalóságot.

Az átverésekhez mi, e századi emberek jócskán hozzászoktunk már, elég, ha csak a napi háborús híreket hallgatjuk, rögvest rossz lesz a közérzetünk, de ha ehhez még hozzájárul, hogy a mesterséges intelligencia segítségével a legfélelmetesebb és leglehetetlenebb „aláfestéseket” is meg lehet mutatni, akkor van miért aggódnunk, hiszen pillanatok alatt kialakul a káosz, a pánik, az az állapot, amikor rájövünk, semmit sem értünk a világból. Mert a hátunk mögött sunyi módon megváltoztatták azt. Sokan írtak már az új világrend megteremtésének kísérletéről, s egyre több kitűnő elme mondogatja azt is, hogy például a Covid-19 ránk szabadítása is egy ilyen kísérlet volt. Nehéz a nézettel vitatkozni, hiszen a „pandémiával” azt üzenték nekünk, nincs beleszólásunk az életünkbe. Mert elérkeztünk oda – s ezt mostanában a világ számos helyén folyó háború és fenekedés fényesen bizonyítja –, hogy az elit azt csinál, amit csak akar. Náluk a pénz és a hatalom, ezt senki nem cáfolja. S e két fogalom uralása csak és csakis az övék lehet, mert át nem engedik senkinek. Magyarán rabszolgák vagyunk a Földön, mely állítólag nekünk teremtetett. Sokan és sokszor írtak már az úgynevezett ipari forradalomról, amely az automatizálás, a digitalizálás korszakát hozza és részben már hozta is el. Ebben is segít a mesterséges intelligencia, s nézetem szerint ez azt is jelenti, hogy nincs igazán szükség ránk, legalább is legtöbbünkre nincsen. Ám ha van is, azt nem mi dönthetjük el. Tagadhatatlan, hogy megfigyelésünk vitathatatlan lehetősége a technika „jóvoltából” elhozta az újkori rabszolgasorsot. Lehet ennek már látni a jelét, hiszen mindig előkerül valami új ötlet, mely azt bizonyítja – például a digitális pénz, a kártyamánia, a „világszintű védőoltások” és még sok-sok minden, hogy a technika lehetővé tette megfigyelésünket az élet minden területén, s ez bizony akadálytalanul megvalósulhat. Íme az újkori rablánc, mely nem a lábunkon van, hanem a teljes életünkön. A MI segít ebben. Megszületik tehát a tökéletes ellenőrzés, mint ahogy meg is született az Európai Unióban – jószerével belépésünk pillanatában – az országok szuverenitásának tökéletes tönkretétele, s életbe lépett a parancsuralmi rendszer, beleértve a büntetgetések korszakát.

S hogy jön ide a mesterséges intelligencia? Nos, úgy, amit e rövid cikk címében is próbáltam említeni, hogy az képes elhitetni velünk azt, miszerint minden okos, ami körülvesz bennünket, csak mi vagyunk ostobák. S ebben van is valami. Mert hagyjuk, hogy így legyen, s mások mondják meg, miben higgyünk, hogyan éljünk, mit tartsunk szabadságnak, mit gondoljunk hasznosnak és jónak, s így tovább. Főképp meg fogadjuk el mindazt, amit a világ urai nekünk szánnak, legyen az akár a „feltámadott” Jókai, avagy a digitális pénz, no meg a nyakunkra hozott, erőltetett ilyen-olyan háború.

És a Sátán örül!

A szerző újságíró

