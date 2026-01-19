Pancser Péter kudarckommunikációja

Állandóan elönti a pulykaméreg Magyar Pétert, ha valaki nem benne látja az országgyűlési választás leendő bombabiztos győztesét. Pedig erről elsősorban saját maga tehet. Az ugyanis, amit csinál, hamisítatlan kudarckommunikáció. Minden gesztusából árad, hogy páni félelem fogja el a vereségnek még a gondolatától is, és ennek a felismeréséhez nem kell pszichológiaprofesszornak lenni. A legegyértelműbb megnyilvánulása volt legutóbb, hogy nekiment a hozzá pedig mindig alázatosan szuperszervilis 444.hu-nak is, amiért egy olyan elemzést hozott le, amely szerint rengeteg választókerületben nem a Tisza Pártnak áll a zászló.

A tiszás minicézár nem állta meg szó nélkül a hallatlan skandalumot, és a cikk alá kommentelt, felháborodottan kétségbe vonva annak hitelességét, az adatok megbízhatóságát. Joga van hozzá, mint bármely más magyar állampolgárnak? Természetesen igen.

De vajon így viselkedik-e egy olyan politikus, aki azt szeretné elérni, hogy az ország választókorú népessége benne a jövendő miniszterelnökét lássa? Természetesen egyáltalán nem.

Hát milyen komolyan vehető, magát államférfiként eladni próbáló ember az, aki lemegy földszintes, mérges ölebbe, és kisstílűen leáll perlekedni egy neki amúgy mindenben alájátszó internetes portállal? Nos, semmiképpen sem az, akit még az egyszerűbb lelkivilágú szavazók is el bírnak képzelni az ország kormányfőjének.

Meg aztán miként lássanak bele a nem teljesen amortizált szellemiségű magyar polgárok országvezetői képességeket olyasvalakibe, aki egy konkurens párt választási szlogenjének a doménnevét próbálja levédetni, lenyúlni a saját maga számára? Mi a búbánatot akar kezdeni A biztos választás szlogennel? Az egész az olcsó játék hülye gyerekeknek kategóriát érdemli ki, s méltatlan egy olyan politikushoz, aki arra tartana igényt, hogy valamelyest komolyan vegyék. Mások is tudják, milyen pártelnökök folyamodnak ilyen infantilis lépésekhez. Azok, akik már sejtik, hogy számukra egyéb babért nemigen fog teremni a küszöbönálló parlamenti választás. Azok, akik a vereség ellenére valami kis sikerélményt, olcsó örömöt azért ki akarnak sajtolni a sorstól, ha már más pozitívum nagy valószínűséggel nem jut osztályrészükül.