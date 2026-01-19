idezojelek
Vélemény

Pancser Péter kudarckommunikációja

A megfelelő eredményért tejelni kell Hann tatának.

Megyeri Dávid
2026. 01. 19.
Állandóan elönti a pulykaméreg Magyar Pétert, ha valaki nem benne látja az országgyűlési választás leendő bombabiztos győztesét. Pedig erről elsősorban saját maga tehet. Az ugyanis, amit csinál, hamisítatlan kudarckommunikáció. Minden gesztusából árad, hogy páni félelem fogja el a vereségnek még a gondolatától is, és ennek a felismeréséhez nem kell pszichológiaprofesszornak lenni. A legegyértelműbb megnyilvánulása volt legutóbb, hogy nekiment a hozzá pedig mindig alázatosan szuperszervilis 444.hu-nak is, amiért egy olyan elemzést hozott le, amely szerint rengeteg választókerületben nem a Tisza Pártnak áll a zászló.

A tiszás minicézár nem állta meg szó nélkül a hallatlan skandalumot, és a cikk alá kommentelt, felháborodottan kétségbe vonva annak hitelességét, az adatok megbízhatóságát. Joga van hozzá, mint bármely más magyar állampolgárnak? Természetesen igen. 

De vajon így viselkedik-e egy olyan politikus, aki azt szeretné elérni, hogy az ország választókorú népessége benne a jövendő miniszterelnökét lássa? Természetesen egyáltalán nem.

Hát milyen komolyan vehető, magát államférfiként eladni próbáló ember az, aki lemegy földszintes, mérges ölebbe, és kisstílűen leáll perlekedni egy neki amúgy mindenben alájátszó internetes portállal? Nos, semmiképpen sem az, akit még az egyszerűbb lelkivilágú szavazók is el bírnak képzelni az ország kormányfőjének.

Meg aztán miként lássanak bele a nem teljesen amortizált szellemiségű magyar polgárok országvezetői képességeket olyasvalakibe, aki egy konkurens párt választási szlogenjének a doménnevét próbálja levédetni, lenyúlni a saját maga számára? Mi a búbánatot akar kezdeni A biztos választás szlogennel? Az egész az olcsó játék hülye gyerekeknek kategóriát érdemli ki, s méltatlan egy olyan politikushoz, aki arra tartana igényt, hogy valamelyest komolyan vegyék. Mások is tudják, milyen pártelnökök folyamodnak ilyen infantilis lépésekhez. Azok, akik már sejtik, hogy számukra egyéb babért nemigen fog teremni a küszöbönálló parlamenti választás. Azok, akik a vereség ellenére valami kis sikerélményt, olcsó örömöt azért ki akarnak sajtolni a sorstól, ha már más pozitívum nagy valószínűséggel nem jut osztályrészükül.

Magyarán: Péter vezér ez esetben is már a saját felsülésére voksol, s ezt a savanyú a szőlő vereségvárakozást rögzíti az állampolgárok tudatába. Vagyis nem mi, hanem ő sulykolja a közvéleménybe, hogy valójában nem sok esélyt ad magának április 12-én. A Tisza fura ura nem erőt mutat, ahogy szeretné, hanem permanens felfokozott idegességet, feszültséget. Ő az a satnya sas, aki a mondással szemben állandóan csupán legyek után kapdos.

Na de akkor hogyan állnak a belső felméréseiket végzőkkel? Azok is propagandisták? Már a Tisza hótiszta, szeplőtelen sorai közé is befurakodott a kormánypárti métely hosszú karja, és bomlasztó tevékenységet fejt ki? Lapunk ugyanis megírta, hogy a Tisza Párt a belső közvélemény-kutatásaik szerint is zuhanórepülésben van, és olyan választókerületek is kicsúszni látszanak a kezéből, amelyeket tuti biztosra vettek korábban. Így persze már érthetőbb, miért tiszta ideg Peti cár, és mitől van a plafonon, ha a sajtóban nem azt olvassa, hogy a tömegek eksztázisba esve egyöntetűen őt követelik a kormányfői posztra.

Sajnálatosan nem bírta eloszlatni ilyen irányú aggodalmait a mindig rendkívül készséges Hann Endre, aki rögtön előpenderül a sötétből, amint sírásra görbül a szája széle Péter pajtásnak, mert azok a csúnya közvélemény-kutatások nem hajlandók igazodni az ő fenséges elvárásaihoz. Most is így tett a Medián nevű közvélemény-manipuláló cég főmuftija, és nagy sietősen kihozott egy olyan felmérésimitációt, amely arról tanúskodik, hogy a Tisza Párt ismét beleerősített, és még növelte is a Fidesszel szembeni képzelt előnyét. 

A dolog szépséghibája, hogy a Medián baloldalturbózó fiktív méréseit még azok sem hiszik el, akik a tiszások választási győzelembe vetett hitét hivatottak megacélozni.

További önbizalom-rogyasztó fejlemény, hogy Molnár Csaba Demokratikus Koalíció-alelnök, felhúzva magát azon, hogy pártját a Hann-brigád egyetlen százalékocskára taksálta, kiteregette a szennyest. A DK európai parlamenti képviselője elárulta, hogy a Medián vezetője őket is kínálgatta régebben megfelelő, busás honorárium fejében kedvező közvélemény-kutatási eredményekkel, de miután nem álltak kötélnek, és nem tejeltek Hann tatának, a felmérésekben álltak rajtuk bosszút.

Mindezek fényében azt kell mondjuk: 

teljesen megértjük Magyar Péter állandó idegállapotba kerülését, sőt hisztériázását,

mivel cserben hagyják a saját ügyetlen propagátorai. Winston Churchilltől származik a mondás, miszerint csak annak a statisztikának hisz, amit ő maga hamisított. De mit tegyen szerencsétlen Pancser Péter, aki még saját hamis felméréseik­ben sem hihet?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

