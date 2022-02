Vészhelyzet

Elnök úr, kérnék én öntől most egy szívességet itt. Ezt a nagyon buta és igaztalan kampányt, hogy valaki itt gyógyszerfelírási díjat akar bevezetni, legyen olyan szíves, vonja vissza, ön úriember. Ilyent senki nem mondott. Erre most kampányt építenek. Nem akarhat igaztalan módon nyerni! Nem igaz vádakkal választást nyerni az nem igaz országhoz vezet.

Emlékeznek még rá? Egyszer mondott volna Gyurcsány életében igazat, de akkor is hazudott. Azt hazudta épp, hogy vitapartnere, az ellenzékben lévő Orbán Viktor igaztalanul vádolja őt. Pedig ezzel és más hasonló hazugságaival nyert 2006-ban, és 2007. február 15-én, épp tizenöt éve, bevezette a vizitdíjat. Aljas módszereivel nem csupán az értelmes politikai vitát lehetetlenítette el a magyar nyilvánosságban, de sötétbe borította a magyar jövőt is jó néhány esztendeig. Mégis rá kell kényszerítenünk magunkat az emlékezésre.

Annál is inkább, mert elsöpörte ugyan a Fidesz által kezdeményezett népszavazás 2008-ban a hazugságban fogant intézkedést, és ez végül a posztkommunista hatalom csúfos bukásához is elvezetett 2010-ben, de most ugyanazok akarnak visszatérni az ország élére Gyurcsány vezetésével, akiket akkor elzavartunk. Most is notórius hazudozók, lotyaszájúak, összevissza hadoválók próbálnak lyukat beszélni a hasunkba.

Véssük tehát jól az eszünkbe, mit karattyol jártában-keltében erről a témáról mini Feri, a Gyurcsány-klón! Ő ugye alapvetően azt szereti, ha az egészségügy üzlet. Olyankor nyugodtabb. Ha például le kellett volna perkálnia félmilliót a törött keze rendbetételéért, majdnem olyan nyugodt lett volna, mint fűszoknyás lányok társaságában három mojito után. Ezért aztán a hódmezővásárhelyi polgármester a 2008-as vizitdíjról szóló népszavazást hibának tartja. Azt pedig, hogy a szavazók közel nyolcvan százalékának akaratát figyelembe véve a fölösleges sarcot eltörölték, és azóta sem ildomos szóba hozni, egyenesen nagy hibának. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy szerinte a szüléshez fölösleges az orvos, mert az nem betegség, szemműtéteket pedig jobb Indiában végeztetni, mert ott nagyobb az ilyen beavatkozások gyakorisága, egyértelművé válik, hogy dr. Bubó megalkotói, ha ismerhették volna, milliókat áldoztak volna arra, hogy ötletadónak megnyerjék ezt a követhetetlen magasságokban szárnyaló elmét.

Tudjuk jól, a baloldal programját ma is azok az egészségügyi tanácsadók írják, akik a vizitdíjat és a kórházi napidíjat kitalálták, most meg egészségügyi hozzájárulás bevezetését javasolják a nyugdíjasoknak is. Miközben szociális válságról, kiterjedt mélyszegénységről, nyomorgó nyugdíjasokról hazudoznak, már írják a legérzéketlenebb, legcinikusabb forgatókönyveket a magyar társadalom szinte valamennyi rétegének kirablására és tönkretételére. Jól kiolvasható megnyilvánulásaikból, hogy mintha mi sem történt volna az elmúlt tizenkét évben, úgy hoznák vissza a Gyurcsány–Bajnai-időszak minden sokszorosan megbukott elképzelését az élet minden területén. Mivel semmiféle víziójuk az ország jövőjéről nincsen, semmi más nem érdekli őket, csak a hatalom és a pénz. Utóbbit pedig tőlünk, választópolgároktól akarják elvenni, hogy a Nokia-dobozos világból jól ismert módon tüntethessék el külföldi bankszámlákon, eldugott aranytömbökben vagy egzotikus tájak magánszigetein épített luxusnyaralóik mélyén.

Legyünk bizalmatlanok velük szemben! A bolsevik mindig azzal vádaskodik, amit éppen el akar követni. Most az ország szétlopásával vádolják a kormányt. Ne engedjük meg nekik, hogy ők lopják széjjel, és az üzletté tett egészségügy lenyúlásával kezdjék. Április harmadikán egy laza mozdulattal megfékezhetjük őket.

