Márki-Zay kártyázik

Nos, a közgazdász Márki-Zay Péter arra a fölfedezésre jutott (és ezt el is mondta), hogy az élelmiszerláncoknak valójában nincs extraprofitjuk, de még a bankoknak sincs. Gondolom, sosem volt olyanjuk. Minek az nekik? Hát persze – teszem hozzá –, hiszen a balliberális világértelmezés szerint extraprofitjuk mindig csak fideszes (vagy annak kikiáltott) vállalkozásoknak lehet, amelyektől egy reménybeli rezsimváltás esetén nemcsak a nyereségüket, hanem a teljes vagyonukat is el kell kobozni, vezetőiket a portásig bezárólag a felcsúti népbíróság elé kell citálni, s ítélethozatal után a Márki-Zay által megénekelt, univerzális kandelábereken éri majd őket utol a sorsuk. Mindenki másnak, különösen a külföldi cégeknek, vörös báróknak, műtrágyakirályoknak nem extraprofitjuk, csupán jól megérdemelt nyereségük van, amihez hozzányúlni tilos, különben a túlfejlett Nyugat páriái leszünk, kiközösítenek minket szivárványos klubjukból. A 2010-es bankadót sem bocsátották meg nekünk, a mostani extraprofitadót sem fogják. Jaj lesz nekünk!

Hogy mi az extraprofit, azt amúgy is Márki-Zay Péter videóblogger dönti el. Miként azt is ő határozta meg, illetőleg számolta össze, kik és hányan homoszexuálisok és/vagy zsidók a fideszes politikusok közül. Véssük eszünkbe: a balliberális ars poetica szerint megszorítani, adóval sanyargatni csak a lakosságot meg a Tiborcz-féléket szabad (lásd Tiborcz-adó)! „Olyan gazdasági válság van, ahol lehet, hogy ezek az ágazatok éppenséggel bajban vannak” – folytatta elemzését Péter. „Lehet”, hogy bajban vannak – és az is „lehet”, hogy nem. Még maga sem tudja biztosan, alszik rá egyet. Addig viszont mondja, tekeri tovább a verklit, mint egy gyári hibás Forrest Gump.

Érdekes, hogy az ellenzék pénteki sorvezetőjében még az szerepelt: extraprofit nincs. Soha nem is volt, sőt a létezése fogalmilag kizárt. Tehát a felcsúti mini-Putler most ugyanúgy árnyékra vetődik (szerintük), mint az élelmiszer- és benzinárstoppal (amit Márki-Zay a kampányban „micsoda ostobaság”-nak nevezett, mert növeli az inflációt), a rezsicsökkentéssel (arról is leszedte a keresztvizet), a migrációval, a kerítéssel vagy a negyedik kétharmaddal. Szóval pénteken még nem létezett extraprofit, szombatra viszont Gyuri bácsi üzenőfüzete, a 444 kioknyomozta, hogy mégis. E címmel durrantottak: A Molnál és a bankoknál tényleg van elvonható extra, máshol inkább politikai ügyeskedés az „extraprofit”-adó.

Na ugye?! Mégiscsak ott van az, és reméljük, ki is fogják köhögni az érintettek – ha maguktól nem megy, majd a NAV segít nekik. Kár, hogy Márki-Zaynak nem szóltak a narratívaváltásról. Úgy tűnik, neki már semmiről nem szólnak, szegényt veszettül próbálja magáról levakarni a hatpárti roncskoalíció, ám olyan ő, mint az enyves hangyacsapda: makacsul ragad, mindent összeken magával, s közben kártyázik. Pont, mint a Gyurcsány. Politikai élőhalottlétük főnyeremény a nemzeti oldalnak. Amíg ellenzékben vannak, a hazát nem, csak az ellenzéket tudják tönkretenni.

