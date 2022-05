Nem vagyunk egyedül

Nagyon sokszor hangzott el a szólam, hogy az Orbán-kormány Európában elszigetelődött. Foghatjuk a hasunkat, és lehet ezen egy nagyot nevetni. Az Európai Bizottság elnöke Magyarországra jött, és arról próbálta győzködni a miniszterelnököt, hogy lőjük lábon magunkat és az egész kontinenst.

Mi történne akkor, ha egy csepp olajat és egyetlen köbméter gázt sem fogadnánk az oroszoktól? Egy biztos, a mécseseket és a vázákat gyártó kisiparosok bevétele megnőne. Ugye, senki nem felejtette el, hogy a németek milyen videókban próbálták a lakosságot felkészíteni nem is olyan régen a megpróbáltatásokra? Ez nem röhej, ez tragédia. Most a 2022. évet írjuk, és arról kell beszélni Európában, hogy nem lesz fűtés, nem lesz üzemanyag, és ne mossuk ki a ruhákat? Itt valami nagyon nem stimmel.

Kinek az érdekeit képviseli az Európai Unió vezetése? És itt is van egy biztos pont, mert nem az európai közösségét, az fix. Könnyen beszélnek azok az országok, ahol nincs jelentős arányú kitettség az orosz energiahordozók felé. Nem mindenkinek van tengerpartja, nem mindenkinek van annyi pénze, hogy rövidebb időn belül pótolja a kiesést. Az Európai Unió vezetése ezt nem akarja belátni, úgy tesz, mintha nem számítana az összes tagállam érdeke. De mit csinál Magyarország kormánya? A leghelyesebbet, amit ebben az esetben tehet. A saját országának az érdekeit tartja szem előtt. Az emberek megélhetését, a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások fenntartását biztosítja.

Németország gazdag ország. A lakosai jobb körülmények között élnek, mint idehaza. Ehhez képest olyan magasak ott már az üzemanyagárak, hogy rengetegen mondanak le az idei külföldi nyaralásukról. Akkor, amikor még nem valósult meg az embargó!

Játsszunk el egy szörnyű gondolattal. Elzáródnak a csapok, Oroszországból egy liter olaj és egy leheletnyi gáz sem érkezik máról holnapra. Az így is magas árak az egekbe szaladnának, de ez lenne a kisebbik probléma, mert több országban a gazdaság és a háztartások fenntartásához szükséges lételemek is füstbe mennének. Megállnának emiatt az orosz tankok? Nyilván nem, hiszen a Gazpromnak már most több a bevétele az elszállt energiaárak miatt, mint tavaly egész évben.

Sem Szlovákia, sem Csehország, sem Bulgária, sem a horvátok nem tudnak lemondani oroszoktól érkező energiáról. De messzebb is tekinthetünk, mert az olaszok, az osztrákok és a németek is nagyon kemény árat fizetnének mindezért. Sőt, az Amerikai Egyesült Államokba is átgyűrűznének a negatív következmények. Rázhatjuk a koszos nadrágot, melegedhetünk a gyertyafényben, lehetünk büdösek és koszosak, de ezzel nem teszünk semmit a háború befejezéséért. Ha ez így lenne, akkor az Európai Unió élharcosai maguk a hajléktalanok lennének. Ezek alapján az aluljárókban fetrengők fenyegetnék leginkább Putyin terveinek a megvalósulását.

Ki veszi ezt komolyan? Az egyik hitelminősítő már rontott Csehország kilátásain. Mondván, ha nem lesz orosz energia, akkor a gazdaság visszaesik. Ez igaz lesz Európa több tagállamára is. Tönkreteszünk mindent, amiért az elmúlt években küzdöttünk, nemhogy előre, hanem hátra lépünk mindenben, ami ez idáig fontos célkitűzés volt. Európa magára húzná a háború frontvonalát a kapkodással.