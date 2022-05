Nyugi, nem fog fájni!

Feriék balszerencséjére a magyarok elsöprő többsége azt is tudja, hogy a magyarországi „baloldal” nem velük van, hanem mindig mással (Brüsszellel, Washingtonnal, a profitéhes pénzhatalommal, a migránsokkal, George Floyddal, bárkivel). A magyarok rendkívül hálásak ezért, s visszajelzést is küldtek róla április 3-án. Kár, hogy az érintetteknek ez nem tűnt föl, s ugyanúgy folytatják tovább magyarellenes ámokfutásukat, mint a negyedik kétharmados zakó előtt. Mint a Bourbonok: semmit sem tanultak, semmit sem felejtettek. Nekik tényleg csak „térkép e táj”. Számukra az itt élők létezése csak annyiból fontos, hogy minél nagyobb hasznot termelhessenek a külföldi cégeknek – azoknak, akiktől Feriék az ukázokat meg a buksisimiket kapják.

Hogyan is harangozta be brutális lakossági megszorításait a szemkilövető 2006 júniusában? „Nem kell félni, nem fog fájni, legalábbis nem annyira, mint amennyire azt sokan szeretnék elhitetni.” Most mi is ugyanezt üzenjük a külföldi cégek extraprofitjáért aggódó ügynökbaloldalnak.

