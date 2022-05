Ötforintos

Márki-Zay Péter a jelek szerint az a típusú ember, aki nem hagy a járdán heverni egy ötforintost, elteszi, hátha a jövőben pont erre lesz szüksége, ha kiflit vesz. A takarékos életmód igencsak becsülendő, példamutató a jövő nemzedéke számára. Persze vannak ennek hátulütői is, és könnyen tévútra juthat az ember, ha csak a járdát figyeli.

Nem tudjuk, mennyi pénz maradt a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) kasszájában a rendkívül csúfosan elbukott választási kampányt követően. Nem is nekünk kell tudnunk, hanem azoknak, akik a kampányban részt vettek, alkalmasint fizettek annak az embernek, aki a tiszta kezeiről és a korrupció elleni kérlelhetetlen harcáról ismert – legalábbis a plakátok szerint. Talán rengeteg pénz maradt, amelyből esetleg megvalósulhat a hódmezővásárhelyi polgármester álma, a legendás új párt. Úgy tűnik, Márki-Zay Péter kizárólag olyanokkal barátkozott össze, akik még a Dávid Ibolya-féle MDF időszakában voltak mérsékelten fontos tényezők, aztán megöregedtek, elrohant mellettük az élet és a politikai aktivitás időszaka, s látható, hogy ők se szeretnének csatlakozni ehhez a virtuális párthoz, amely legalább húsz évet késett. De akárhogy is van, pénz kell rá, még akkor is, ha a valóságban kizárólag a bukott baloldali ikon lesz a tagja.