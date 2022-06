Pénzügyi pajzs

Javában dúl a háború Ukrajnában. Városok, falvak válnak a földdel egyenlővé, ártatlan öregek, fiatalok és gyermekek halnak meg, milliók hagyják el otthonukat. Az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciók kivetésével próbálja hátrálásra kényszeríteni Oroszországot, miközben több kormány fegyvereket is szállít a harcmezőre, amellyel leginkább a véres eseményeket nyújtják el. A világ egyes részein éhezés fenyeget, az energia- és nyersanyagárak elszállása pedig a gazdagabb vidékek polgárait is fájón érinti. Mindeközben nem ért véget a koronavírus-járvány, a fertőzöttek száma meghaladta az 532 milliót, míg a halálos áldozatoké a 6,3 milliót. Ilyen körülmények között született meg Magyarország 2023-as költségvetésének törvényjavaslata, amelyet tegnap nyújtott be az Országgyűlésnek a pénzügyminiszter.

Az áprilisi voksoláson szavazó választópolgárok döntő többsége bölcsen határozott, amikor felhatalmazást adott az Orbán-kormánynak a folytatásra. A politikai stabilitás békeidőben is nagy előny, akkor pedig különösen, ha feje tetejére áll a világ. Magyarország nagy esélyt kapott arra, hogy ne sodorják el a körülmények, sőt megmaradhasson mindaz, amelyet az elmúlt tizenkét évben elértünk.

Varga Mihály rendkívül találóan nevezte a rezsivédelem és a honvédelem költségvetésének a jövő évi büdzsét. Ez tömören és egyértelműen fejezi ki azt a célt, amelynek elérése mindannyiunk érdeke. Immáron törvényjavaslat formájában is megbizonyosodhat mindenki arról, hogy amit a kormány ígért, az úgy is van. Azaz: nem lesznek jövőre sem lakossági megszorítások. Egyes baloldali lapok a minap már arról kezdtek cikkezni, hogy az Orbán-kabinet „Bokros Lajostól tanul”. Nagy kínban lehetnek odaát, ha már a saját mumusukkal riogatnak. Ez persze eddig is nyilvánvaló volt, de fájjon emiatt az ő fejük.

Még belegondolni is bizarr, hogy mi lenne most, ha ők kerültek volna hatalomra. Nemhogy 2023-as költségvetés, hanem még kormány sem lenne. Egymás leszalámizásával foglalatoskodnának – ahogy jelenleg is teszik –, az ország pedig úton lenne az összeomlás felé. Biztosra vehetjük, hogy véget érne a rezsicsökkentés, megszűnne a családok kiemelt támogatása, és literenként nyolcszáz forintért tankolhatnánk a benzinkutakon. És jól idomított majom módjára mindent végrehajtanánk, amit a brüsszeli bürokraták parancsba adnak nekünk.

Ne feledjük, a baloldalnak sem szomszédos háborúra, sem járványra, sem nemzetközi válságra nem volt szüksége ahhoz, hogy mindent tönkretegyen maga körül.

Most azonban olyannyira nincs szó megszorításokról, hogy a rendkívüli időkben is folytatódik a gyermekvállalás és a gyermeknevelés kiemelt támogatása. Ideértve a rezsicsökkentés megőrzését, az otthonteremtési programok fenntartását, a családi adórendszer biztosítását és a népszerű kedvezmények elérését. Minderre mintegy 3225 milliárd forint jut a jövő évi költségvetésből.