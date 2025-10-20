idezojelek
A Helyzet

A skizofrén szektavezér

Egyre nagyobb áldozatot követel a Tisza nevet eltulajdonító szekta főnöke az emberektől, és kérdéses, kívánják-e ezt.

Megyeri Dávid
Fotó: Mirkó István

Egyre nagyobb áldozatot követel a Tisza nevet eltulajdonító szekta főnöke az emberektől, és kérdéses, kívánják-e ezt. Nem csak arról van szó, hogy a rájuk való szavazás meglehetősen előrehaladott mazochizmust igényelne az állampolgároktól. Hanem arról, hogy mind nehezebb feladat komolyan venni Magyar Pétert azoknak is, akik még mindig benne reménykednek minden ballépése, hazugsága, szószegése, retardált erőszakossága ellenére. Legújabb infantilis felvetése, miszerint éppúgy a Műcsarnok lépcsőjéről akar beszédet mondani október 23-án az egybegyűlteknek, mint 1989. június 16-án Orbán Viktor az akkori magyar fiatalok nevében, mindenképpen megalapozott aggodalmat kelthet fogyatkozó híveinek csapatában. A kényszeres, mániákus elmebetegség jegyeit mutatja föl ez a vágy, ami laikusok számára is sajnálatosan nyilvánvaló.

Már az aggasztóan furcsa fejlemény volt, amikor kijelentette, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóját ő szorgalmazta, és ő volt, aki helyszínül Budapestet először ajánlotta. Egy ország fogta a hasát a nevetéstől, márpedig ez már önmagában sem volt jó hír a nehézfejű nagyúrnak, miután Voltaire-től tudjuk: a nevetségesség öl. Márpedig az emberek ritkán adnak annak bizalmat a szavazófülkékben, akin könnyesre kacagták magukat. 

A mostani toporzékoló törekvése viszont arra utal, hogy elhatalmasodó megalomániája, Napóleon-szindrómája mellé egy másik tünetegyüttes is társult: a kezdődő tudathasadás, skizofrénia. Az lehet az érzése az avatatlan szemlélőnek, hogy minden tekintetben utánozni akarja a jelenlegi patrióta konzervatív miniszterelnököt. Erre utaló jelek már eddig is voltak, hisz mindig ugyanott és ugyanakkor akar fellépni, legyen szó nemzeti ünnepről, kötcsei piknikről vagy erdélyi szereplésről. Ám most már mintha nagyobb bajt jeleznének a pszichiátriai szeizmográfok: személyében is helyére próbálna lépni az általa egyszerre gyűlölt és irigyelt kormányfőnek, nem pusztán a székét akarná megkaparintani mindenáron. Attól tartunk, hogy csupán idő kérdése, és elhatározza magát a Tisza párti szektavezér a nagy bejelentésre: valójában ő az igazi Orbán Viktor. 

A jelenlegi miniszterelnök ebben az olvasatban tehát csak egyfajta másolat, replikáns, aki az ő posztját bitorolja. Így már rögtön érthetővé válik, miért nem képes egyetlen képviselőjelöltet sem megnevezni saját magán kívül a kötelező 106-ból és miért nem foglalkozik azzal, hogy szavai köszönő vagy legalább integető viszonyban legyenek a valósággal. Hisz neki már nem is kell választáson sem indulnia fiktív álpártja élén, ha ő az igazi, népszerű, nemzetközi respektnek örvendő miniszterelnök, akinek minden reális lehetősége megvan, hogy ismét győzedelmeskedjen tavasszal.

Emiatt létfontosságú számára tehát, hogy a Műcsarnok lépcsőjéről szólhasson övéihez a forradalom és szabadságharc évfordulóján, s ezért tombol, hogy a Magyar Művészeti Akadémia elnöke nem járul ehhez hozzá, mivel zárva lesz az épület. A Műcsarnokot feltehetően nemigen ismerő zakkant balos messiáspótlék nyilván nem tudja, hogy a lépcső az intézmény része és szünnapokon fémkerítés védi a hívatlan vendégektől. Ez a körülmény viszont talán megoltalmazza a tiszás lúzergurut egy újabb kapitális blamától.

A végén még képes lett volna Nagy Imre és mártírtársai újratemetését abban is kopírozni, hogy egy koporsót is elhelyezett volna a helyszínen. Mit mondhatott volna akkor, ha igazságszérum hatása alatt állt volna? Talán azt, hogy a mai fiatalok elkövetkező húsz vagy ki tudja hány éve is ott feküdne abban a koporsóban, ha megtörténne az a baleset, hogy a képzelt királyt és szélhámos pártját szavaznák 2026-ban az ország élére.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István )

Csinálják a fesztivált

Köpönyeggel a migránsválság ellen

Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!

Fidesz-előny a kampánystartnál

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

