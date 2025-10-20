A skizofrén szektavezér

Egyre nagyobb áldozatot követel a Tisza nevet eltulajdonító szekta főnöke az emberektől, és kérdéses, kívánják-e ezt. Nem csak arról van szó, hogy a rájuk való szavazás meglehetősen előrehaladott mazochizmust igényelne az állampolgároktól. Hanem arról, hogy mind nehezebb feladat komolyan venni Magyar Pétert azoknak is, akik még mindig benne reménykednek minden ballépése, hazugsága, szószegése, retardált erőszakossága ellenére. Legújabb infantilis felvetése, miszerint éppúgy a Műcsarnok lépcsőjéről akar beszédet mondani október 23-án az egybegyűlteknek, mint 1989. június 16-án Orbán Viktor az akkori magyar fiatalok nevében, mindenképpen megalapozott aggodalmat kelthet fogyatkozó híveinek csapatában. A kényszeres, mániákus elmebetegség jegyeit mutatja föl ez a vágy, ami laikusok számára is sajnálatosan nyilvánvaló.

Már az aggasztóan furcsa fejlemény volt, amikor kijelentette, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóját ő szorgalmazta, és ő volt, aki helyszínül Budapestet először ajánlotta. Egy ország fogta a hasát a nevetéstől, márpedig ez már önmagában sem volt jó hír a nehézfejű nagyúrnak, miután Voltaire-től tudjuk: a nevetségesség öl. Márpedig az emberek ritkán adnak annak bizalmat a szavazófülkékben, akin könnyesre kacagták magukat.

A mostani toporzékoló törekvése viszont arra utal, hogy elhatalmasodó megalomániája, Napóleon-szindrómája mellé egy másik tünetegyüttes is társult: a kezdődő tudathasadás, skizofrénia. Az lehet az érzése az avatatlan szemlélőnek, hogy minden tekintetben utánozni akarja a jelenlegi patrióta konzervatív miniszterelnököt. Erre utaló jelek már eddig is voltak, hisz mindig ugyanott és ugyanakkor akar fellépni, legyen szó nemzeti ünnepről, kötcsei piknikről vagy erdélyi szereplésről. Ám most már mintha nagyobb bajt jeleznének a pszichiátriai szeizmográfok: személyében is helyére próbálna lépni az általa egyszerre gyűlölt és irigyelt kormányfőnek, nem pusztán a székét akarná megkaparintani mindenáron. Attól tartunk, hogy csupán idő kérdése, és elhatározza magát a Tisza párti szektavezér a nagy bejelentésre: valójában ő az igazi Orbán Viktor.